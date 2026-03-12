সিঙ্গাপুর ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে ঢাকায় আসছেন না হামজা

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ ৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। আদতে ম্যাচটির তেমন গুরুত্ব নেই। কারণ মূলপর্বে যাওয়ার লড়াই থেকে আগেই ছিটকে গেছে বাংলাদেশ। তবে ম্যাচটি ঘিরে র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি ঘটানোয় চোখ হাভিয়ের কাবরেরা।
ঈদুল ফিতরের আমেজের মধ্যেও ১৬ মার্চ থেকে শুরু হবে জাতীয় দলের ক্যাম্প। বসুন্ধরা কিংসে অনুশীলন করবেন ফুটবলাররা। ক্যাম্প শুরুর আগে সবারই মনে একই কৌতুহল জাগে হামজা চৌধুরী কবে যোগ দেবেন। সম্প্রতি চোট থেকে সেরে উঠেছেন তিনি। তাই সিঙ্গাপুর ম্যাচে খেলা নিয়ে তেমন সংশয় নেই। তবে ভক্তদের জন্য দুসংবাদ হলো ঢাকার ক্যাম্পে যোগ দিচ্ছেন না ইংল্যান্ড প্রবাসী এই মিডফিল্ডার।
আন্তর্জাতিক বিরতির আগে ২১ মার্চ চ্যাম্পিয়নশিপে শেষ ম্যাচ খেলবে হামজার ক্লাব লেস্টার সিটি। সেই ম্যাচ খেলেই ২২ মার্চ ভিয়েতনামে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন হামজা। দলের বাকিরা অবশ্য ভিয়েতনামের উদ্দেশে রওনা দেবে ২০ মার্চ।
২৬ মার্চ ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। পরদিনই পা রাখবে সিঙ্গাপুরে। আজ জাতীয় দল কমিটির সভা শেষে মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বাবু বলেন, ‘ভিয়েতনামেই হামজা আমাদের সঙ্গে মিলিত হবে। ভিয়েতনামের বিপক্ষে খেলবেও। সেখান থেকে সিঙ্গাপুরে যাবে এবং সিঙ্গাপুরের ম্যাচ শেষ করে তারপরে সে তার দেশে যাবে।’
হামজা না এলেও ঢাকায় ঠিকই আসছেন কানাডা প্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত শোম। ক্যাম্প শুরুর আগের দিনই (১৫ মার্চ) পা রাখবেন তিনি। জায়ান আহমেদ ১৪ মার্চ ও ফাহমিদুল ইসলাম এবং তারিক কাজী আসবেন ১৬ মার্চে।
বাবু বলেন, ‘আমাদের ক্যাম্পে ৩০ জন খেলোয়াড় থাকবে। ২৩ জন খেলোয়াড় নিয়ে আমরা ভিয়েতনামে যাব। ঈদের আগেই কিন্তু আমরা প্লেয়ারদেরকে ডেকেছি। আমরা ঈদকে প্রাধান্য না দিয়ে আমরা খেলাটাকে প্রাধান্য দিচ্ছি। কোনো অবস্থাতেই কোনো খেলোয়াড়কে ছাড়ব না।’
চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশের ডাগআউটে এটাই হতে কাবরেরার শেষ ম্যাচ। তবে চুক্তি বাড়ানো হবে কি না সে ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছেন বাবু, ‘সিঙ্গাপুরের ম্যাচ আর ভিয়েতনামের ম্যাচটা নিয়েই কিন্তু আজকে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কাবরেরা নিয়ে কোনো কথা হয় নাই। কাবরেরা নিয়ে আমরা কী করব না করব আমরা সিঙ্গাপুরের ম্যাচের আগে এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তই আমরা নেইনি এবং নেবও না। সিঙ্গাপুরের খেলা শেষ করে যখন ঢাকায় আসবে দল। তখন সিদ্ধান্ত নেব।’
৫ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ‘সি’ গ্রুপে টেবিলের তিনে আছে বাংলাদেশ। ঢাকায় সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে প্রথম লেগে হেরেছিল ২-১ গোলের ব্যবধানে।
