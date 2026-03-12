‘বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের এমন ভরাডুবি হবে, আগেই জানতাম’

বাংলাদেশের কাছে প্রথম ওয়ানডেতে পাকিস্তান স্রেফ উড়ে গেছে। বাজে হারের পর পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা রীতিমতো ধুয়ে দিচ্ছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান, শাহিন শাহ আফ্রিদিদের। আহমেদ শেহজাদ সিরিজের দল নির্বাচন নিয়েই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) কাঠগড়ায় তুলেছেন।
বাংলাদেশের বিপক্ষে বাবর আজম-সাইম আইয়ুবদের বাদ দিয়ে ছয় নতুন ক্রিকেটার নিয়ে দল ঘোষণার পরই বিপাকে পিসিবি। বিশেষ করে, যে বাবর সবশেষ ওয়ানডে সিরিজে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছিলেন, তিনি বাংলাদেশ সিরিজে না থাকায় কড়া সমালোচনা হয়েছে। তাঁর মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারের অভাব পাকিস্তান হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে বলে মনে করেন শেহজাদ। মিরপুরে গতকাল বাংলাদেশের কাছে ৮ উইকেটে হারের পর গতকাল নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে পাকিস্তানি এই টপ অর্ডার ব্যাটার বলেন, ‘আগেই আপনাদের সতর্ক করেছিলাম বাংলাদেশ নিজেদের মাঠে কী করতে পারে। মাঝের ওভারগুলোতে বাবর আজমের থাকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু সব সময়ের মতোই ব্যাপারটা একই-সবই তো আপনাদের জানা।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ-পাকিস্তান দুই দলের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স আশানুরূপ নয়। পাকিস্তান সদ্য সমাপ্ত ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ওঠার আশা জাগিয়েও সুপার এইটে বিদায় নিয়েছে। বাংলাদেশ তো এই বিশ্বকাপে খেলতেই পারেনি। তা ছাড়া সাদা বলের আরেক সংস্করণ ওয়ানডেতেও তাদের অবস্থা ভালো নয়। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর সাত ওয়ানডে সিরিজ খেলে কেবল দুটিতে জিতেছে বাংলাদেশ। এই সিরিজ দুটিও তারা জিতেছে ঘরের মাঠে।
বিশ্বকাপে বাজে পারফরম্যান্সের পর বাংলাদেশ সিরিজের দলে একঝাঁক পরিবর্তন আনে পাকিস্তান। যেখানে ছয় নতুন ক্রিকেটারের মধ্যে চার ক্রিকেটারের অভিষেক হয়েছে গতকাল। অভিষিক্তদের মধ্যে ফারহান যা একটু খেলেছেন। মাজ সাদাকাত, শামাইল হোসেন, আবদুল সামাদরা বলার মতো কিছুই করতে পারেননি। ১০০ ওভারের একটা ম্যাচে এক ইনিংসেরও সমান খেলা হয়নি। পাকিস্তান ৩০.৪ ওভারে ১১৪ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশ জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ১৫.১ ওভারে।
শেহজাদের মতে বাংলাদেশ সিরিজের দল নির্বাচনেই পিসিবি বড় ভুল করেছে। ৩৪ বছর বয়সী পাকিস্তানের এই ওপেনার এক্সে লেখেন, ‘সবচেয়ে খারাপ বিশ্বকাপের পর পাকিস্তানের দরকার ছিল সেরা দল নির্বাচন করা। কিন্তু কী হলো? আবারও সেই একই পদ্ধতি — ডজন ডজন তরুণ ক্রিকেটার নিয়ে আসা, সবচেয়ে খারাপ কম্বিনেশনে তাদের খেলানো, তাদের অপমানিত করা, তারপর আবার সেই প্রমাণিত ব্যর্থ খেলোয়াড়দের ফিরিয়ে আনা। এই বর্তমান সেটআপে আশা হওয়ার মতো কিছুই নেই।’
বাংলাদেশের বিপক্ষে অভিষিক্ত ক্রিকেটাররা ব্যর্থ হলেও নতুনদের দায় দিচ্ছেন না মোহাম্মদ আমির। তিনিও নির্বাচকদের কাঠগড়ায় তুলেছেন। প্রথম ওয়ানডেতে ২০৯ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে জয়ী বাংলাদেশকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক বাঁহাতি পেসার। বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের অপর দুই ওয়ানডে হবে আগামীকাল ও রোববার। মিরপুরে এই দুই ম্যাচও বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে।
ইউরোপা লিগের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে রাতে। রোমা খেলতে নামবে বোলোনিয়ার বিপক্ষে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
সাময়িক নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার জ্যাভন সিয়ারলেস এবং দুই দলীয় কর্মকর্তা চিত্তরঞ্জন রাঠোর ও ট্রেভন গ্রিফিথ। দুই বছর আগে ঘরোয়া টি-টেন টুর্নামেন্টে ফিক্সিংয়ের অভিযোগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) এই শাস্তি দিয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে জয়ের পর ‘লাইমলাইটে’ এখন নাহিদ রানা। গতির ঝড়ের পাশাপাশি বাউন্সার, লেংথ পরিবর্তন করে ঘায়েল করেছেন পাকিস্তানকে। ম্যাচ শেষে পাকিস্তানের সাদা বলের প্রধান কোচ মাইক হেসন প্রশংসায় ভাসান এই ক্রিকেটারকে। রানাকে নিয়ে পোস্ট করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাও (আইসিসি)।২ ঘণ্টা আগে
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম তো বটেই, ৮ মার্চ পুরো ভারতই সেজেছিল উৎসবের বর্ণিল সাজে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৯৬ রানে জয়ের পর উদযাপন শুরু করে দেন সূর্যকুমার যাদব-হার্দিক পান্ডিয়ারা। তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ভারতের পতাকা নিয়ে উদযাপন করতে গিয়ে তোপের মুখে পড়েন পান্ডিয়া। ভারতীয় এই তারকা অলরাউন্ডারের৩ ঘণ্টা আগে