ইউরোপা লিগের ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইউরোপা লিগের ম্যাচ দেখবেন কোথায়
আজ রাতে ইউরোপা লিগে রোমার ম্যাচ রয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

ইউরোপা লিগের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে রাতে। রোমা খেলতে নামবে বোলোনিয়ার বিপক্ষে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা ইউরোপা লিগ

স্টুর্টগার্ট-পোর্তো

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

লিল-অ্যাস্টন ভিলা

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

বোলোনিয়া-রোমা

রাত ১১টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

সেলতা ভিগো-অলিম্পিক লিঁও

রাত ২টা

সরাসরি

বিইআইএন স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
