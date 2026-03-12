ইউরোপা লিগের ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ইউরোপা লিগের বেশ কিছু ম্যাচ রয়েছে রাতে। রোমা খেলতে নামবে বোলোনিয়ার বিপক্ষে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা ইউরোপা লিগ
স্টুর্টগার্ট-পোর্তো
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
লিল-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
বোলোনিয়া-রোমা
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
সেলতা ভিগো-অলিম্পিক লিঁও
রাত ২টা
সরাসরি
বিইআইএন স্পোর্টস
সাময়িক নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার জ্যাভন সিয়ারলেস এবং দুই দলীয় কর্মকর্তা চিত্তরঞ্জন রাঠোর ও ট্রেভন গ্রিফিথ। দুই বছর আগে ঘরোয়া টি-টেন টুর্নামেন্টে ফিক্সিংয়ের অভিযোগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) এই শাস্তি দিয়েছে।২৫ মিনিট আগে
পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে জয়ের পর ‘লাইমলাইটে’ এখন নাহিদ রানা। গতির ঝড়ের পাশাপাশি বাউন্সার, লেংথ পরিবর্তন করে ঘায়েল করেছেন পাকিস্তানকে। ম্যাচ শেষে পাকিস্তানের সাদা বলের প্রধান কোচ মাইক হেসন প্রশংসায় ভাসান এই ক্রিকেটারকে। রানাকে নিয়ে পোস্ট করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাও (আইসিসি)।১ ঘণ্টা আগে
আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম তো বটেই, ৮ মার্চ পুরো ভারতই সেজেছিল উৎসবের বর্ণিল সাজে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৯৬ রানে জয়ের পর উদযাপন শুরু করে দেন সূর্যকুমার যাদব-হার্দিক পান্ডিয়ারা। তবে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ভারতের পতাকা নিয়ে উদযাপন করতে গিয়ে তোপের মুখে পড়েন পান্ডিয়া। ভারতীয় এই তারকা অলরাউন্ডারের২ ঘণ্টা আগে
৯০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করা লিওনেল মেসির কাছে স্রেফ সময়ের ব্যাপার। রোববার ভোরে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে গোল করে মাইলফলকের পথে একধথাপ এগিয়েও যান তিনি। আজ কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের প্রথম লেগের ম্যাচে সুযোগও পেয়েছিলেন। তবে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলারের অপেক্ষা আজও৩ ঘণ্টা আগে