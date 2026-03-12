টেস্টের ১৫০ বছর পূর্তির ম্যাচে থাকছেন এক বিশেষ অতিথি

১৮৭৭ সালে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) হয়েছিল টেস্ট ইতিহাসের প্রথম ম্যাচ। সেবার অংশগ্রহণ করেছিল অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড। একই মেলবোর্নে আগামী বছর টেস্টের ১৫০ বছর পূর্তিতে এই দুই দল টেস্ট খেলবে। ঐতিহাসিক ম্যাচ দেখতে বিশেষ অতিথি আসবেন বলে শোনা গেছে।
বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, রাজা তৃতীয় চার্লসসহ বিশ্ব ক্রিকেটের কিংবদন্তিরা উপস্থিত থাকবেন মেলবোর্নে টেস্টের ১৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে। নিমন্ত্রণপত্র অতিথিদের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ ) নিশ্চিত করেছে। সিএ’র প্রধান নির্বাহী টড গ্রিনবার্গ অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম সিডনি মর্নিং হেরাল্ডকে বলেন, ‘রাজা অথবা রাজপরিবারের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যের সরকারের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।’
ব্যালটের মাধ্যমে এরই মধ্যে ২০২৭ অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড টেস্টের টিকিট বিক্রির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১ লাখ ২৫ হাজারের বেশি টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে বলে শোনা গেছে। দেড়শ বছর পূর্তির এই ম্যাচ উপলক্ষে বিশাল পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন গ্রিনবার্গ। সিডনি মর্নিং হেরাল্ডকে সিএ’র প্রধান নির্বাহী বলেন, ‘ক্রিকেটের এই গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক যেন সঠিকভাবে উদ্যাপন করা যায়, সেই চেষ্টা করছি। মেলবোর্নে কিংবদন্তিদের স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছি।’
বর্তমানে পাঁচ দিনে টেস্ট ম্যাচের ফল আসে খুব কম ম্যাচেই। টেস্ট ক্রিকেটের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড ম্যাচে যে এমন ঘটনা ঘটবে না, সেটার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? একারণেই প্রথম দিন থেকে রাজপরিবারের সদস্যরা যাতে খেলা দেখতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করে দিতে চান গ্রিনবার্গ। সিএ’র প্রধান নির্বাহী বলেন, ‘আধুনিক যুগে বেশির ভাগ টেস্ট পাঁচ দিন পর্যন্ত হয় না। আমরা চাইব যেন রাজা ও তাঁর পরিবার ম্যাচের প্রথম থেকেই উপস্থিত থাকেন।’
মেলবোর্নে এখন পর্যন্ত ১১৮ টেস্ট হয়েছে। তবে দিবারাত্রির কোনো টেস্ট হয়নি। ২০২৭ সালের অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড টেস্ট হতে চাচ্ছে গোলাপি বলে। এর আগে ১৮৭৭ সালে ১৫ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত হয়েছিল ইতিহাসের প্রথম টেস্ট। মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত সেই টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৪৫ রানে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। এবার আগামী বছরের ১১ থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত মেলবোর্নে হবে টেস্ট ইতিহাসের দেড়শ বছর পূর্তির এই ম্যাচ।
দলের বাজে পারফরম্যান্সে কোচ ও অধিনায়কের ওপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে যায়, সেটা তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন। পাকিস্তানের সাদা বলের কোচ মাইক হেসনের এখন হয়েছে এই দশা। মিরপুরে গতকাল সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর পাকিস্তানের ওপর দিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এখন হেসনকে বরখাস্তের দাবি তুলেছেন১২ মিনিট আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) সেরা বোলিংয়ের কীর্তিটা তাসকিন আহমেদেরই। ২০২৫ বিপিএলে মিরপুর শেরেবাংলায় হিম বিকেলে ব্যাটারদের কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আজ সেই স্বীকৃতি পেলেন বাংলাদেশের অভিজ্ঞ এই পেসার।২ ঘণ্টা আগে
হামজা না এলেও ঢাকায় ঠিকই আসছেন শমিত শোম। জায়ান আহমেদ ১৪ মার্চ ও ফাহমিদুল ইসলাম এবং তারিক কাজী আসবেন ১৬ মার্চে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের কাছে প্রথম ওয়ানডেতে পাকিস্তান স্রেফ উড়ে গেছে। বাজে হারের পর পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটাররা রীতিমতো ধুয়ে দিচ্ছেন মোহাম্মদ রিজওয়ান, শাহিন শাহ আফ্রিদিদের। আহমেদ শেহজাদ সিরিজের দল নির্বাচন নিয়েই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) কাঠগড়ায় তুলেছেন।৩ ঘণ্টা আগে