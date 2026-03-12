Ajker Patrika
বিপিএলে রেকর্ড বোলিংয়ে বর্ষসেরা পুরস্কার পেলেন তাসকিন

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিপিএলে রেকর্ড বোলিংয়ে ক্রিকইনফোর সেরা বোলিংয়ের পুরস্কার পেলেন তাসকিন আহমেদ। ছবি: বিসিবি

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) সেরা বোলিংয়ের কীর্তিটা তাসকিন আহমেদেরই। ২০২৫ বিপিএলে মিরপুর শেরেবাংলায় হিম বিকেলে ব্যাটারদের কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আজ সেই স্বীকৃতি পেলেন বাংলাদেশের অভিজ্ঞ এই পেসার।

বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে আজ ক্রিকেটের অন্যতম জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ২০২৫ সালের সেরা পারফরমার নির্বাচিত করেছে। তাসকিনের বোলিংটা টি-টোয়েন্টিতে গত বছরের সেরা বোলিং নির্বাচিত হয়েছে। ২০২৫ বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ৪ ওভারে ১৯ রানে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন। সেবার তিনি খেলেছিলেন দুর্বার রাজশাহীর হয়ে।

ক্রিকইনফোর ২০২৫ সালের ছেলেদের বর্ষসেরা অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার টেম্বা বাভুমা। মেয়েদের বর্ষসেরা অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর। লর্ডসে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ২০২৩-২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ দক্ষিণ আফ্রিকা জেতে বাভুমার নেতৃত্বেই। তাতে করে ২৭ বছর পর কোনো আইসিসি ইভেন্টের শিরোপাখরা কেটে যায় প্রোটিয়াদের। আর হারমানপ্রীতের নেতৃত্বে ভারত প্রথমবারের মতো নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছে ২০২৫ সালেই।

যে লর্ডসে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা উঁচিয়ে ধরে দক্ষিণ আফ্রিকা, সেই টেস্টে এইডেন মার্করামের ব্যাটিং ক্রিকইনফোর দৃষ্টিতে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে বর্ষসেরা। প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ২০৭ বলে ১৩৬ রানের ইনিংস খেলেছিলেন মার্করাম। ১৯৯৮ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ের ২৭ বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকা আরও এক আইসিসি ইভেন্ট জেতায় লর্ডসে ফাইনালসেরা পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি।

লিটন দাস, তানজিদ হাসান তামিম, শাহাদাত হোসেন দীপু, চতুরঙ্গ ডি সিলভা, আলাউদ্দিন বাবু, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ, শুভম রানজানে—২০২৫ বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের এই সাত ব্যাটারের উইকেট নিয়েছিলেন তাসকিন। ৪ ওভারে ১৯ রানে ৭ উইকেট নিয়ে তাসকিন পেয়েছিলেন ম্যাচসেরারও পুরস্কার। বিপিএল ইতিহাসে দ্বিতীয় সেরা বোলিংয়ের কীর্তি মোহাম্মদ আমিরের। ২০২০ বিপিএলে রাজশাহী রয়্যালসের বিপক্ষে ৪ ওভারে ১৭ রানে ৬ উইকেট নেন আমির। সেবার তিনি খেলেছেন খুলনা টাইগার্সের হয়ে।

বিপিএলে ইনিংসে ৭ ও ৬ উইকেট নেওয়ার কীর্তি একটি করেই। ২৪ বার ঘটেছে ইনিংসে ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি রয়েছে। তাসকিন দুই বার ইনিংসে ৫ বা তার বেশি উইকেট নিয়েছেন।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলতাসকিন আহমেদ
