হামজা-শমিতকে ছাড়াই দল শক্তিশালী, বলছেন বাংলাদেশ কোচ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নেপালের বিপক্ষে কি দ্বিতীয় সারির দল সাজিয়েছেন বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা? দেখে অনেকটা তা-ই মনে হবে। অবশ্য তাঁর হাতে উপায়ই বা কী ছিল? হামজা চৌধুরী দলে থেকেও যোগ দেননি চোটের কারণে। শমিত শোম ক্লাব থেকে পাননি ছাড়পত্র। এ ছাড়া নিয়মিত মুখের অনেকেই খেলছেন অনূর্ধ্ব-২৩ দলে।
কাবরেরার চোখে অবশ্য নেপালের চেয়ে এই দল শক্তিমত্তায় পিছিয়ে নেই। হামজা-শমিত না থাকায়ও তিনি দ্বিতীয় সারির দল বলতে নারাজ। কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে কাল প্রথম ম্যাচে নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। আজ সংবাদ সম্মেলনে কাবরেরা বলেন, ‘হামজা নেই, শমিতও নেই। অনেকে অনূর্ধ্ব-২৩ দলে আছে। সত্যি বলতে, কয়েক মাস আগেও আমরা প্রায় একই দল নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে খেলেছি। এই দলের ৯৫ ভাগ খেলোয়াড়ই ছিল ২০২৩ সাফে। যেখানে আমরা দারুণ খেলেছি। এ ছাড়া লেবানন, ফিলিস্তিন, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রায় শতভাগ খেলোয়াড়ই তখন দলে ছিল। তাই আমরা শক্তিশালী দল এনেছি। দ্বিতীয় সারির নয়। এই দল শক্তিশালী। আমরা কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আশা করছি।’
সামনে প্রতিপক্ষ নেপাল হলেও কাবরেরার ভাবনায় বেশ ভালোভাবেই জেঁকে আছে হংকং। অক্টোবরে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে হংকংয়ের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। খেলতে হবে ঘরের বাইরে গিয়েও। নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ দুটি অক্টোবরের জন্য আদর্শ প্রস্তুতি মনে করছেন কাবরেরা।
বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে খেলা শেষ ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিয়ে অক্টোবরের হংকং ম্যাচে কীভাবে নিজেদের সেরাটা উপহার দেওয়া যায়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। বাংলাদেশে যে প্রস্তুতি ম্যাচগুলো খেলেছি, সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর নেপালের এ দুটি ম্যাচ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’ ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর নেপালের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ। দুটি ম্যাচই ৫টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে।
