ফুটবল

কোনো আফসোস নেই হামজার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কোনো আফসোস নেই হামজার
সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে হামজা। ছবি: বাফুফে

চেষ্টা করেই যাচ্ছেন হামজা চৌধুরী। একা আর কতটুকুই বা করতে পারবেন। গোল করা তাঁর কাজের মধ্যে পড়ে না। সুযোগ এলে কেনই বা নষ্ট করতে চাইবেন। মাঠের সবক্ষেত্রে নিজেকে উজার করে দিচ্ছেন এই মিডফিল্ডার। কিন্তু বাংলাদেশ পাচ্ছে না কাঙ্ক্ষিত জয়। গতকাল সিঙ্গাপুরের কাছে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচে হেরেছে ১–০ গোলে।

সিঙ্গাপুরের জাতীয় স্টেডিয়ামে সেরা দল ছিল বাংলাদেশই। গোল বাদে সবকিছুতেই এগিয়ে ছিল। গোলের খোঁজে হামজাকেও কিছুটা বিরক্ত দেখা গেছে। যদিও ম্যাচ শেষে কোনো আফসোস নেই তাঁর।

গতকাল মিক্সড জোনে হামজা বলেন, ‘আমাদের কোনো আফসোস নেই। আল্লাহর রহমতে আমরা ভালো খেলেছি, কেবল ফলাফল আমাদের পক্ষে আসেনি। সারা সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমি যেমনটা বলেছি, শেষ মুহূর্তের ভুলগুলো ইনশা আল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। আমি গত এক বছরে দলের ভেতরে যে পরিবর্তন এবং ফুটবল শৈলীর উন্নতি দেখেছি, সেটিই বড় কথা। ইনশাআল্লাহ আমরা ফিনিশিংয়ের সমস্যা সমাধান করতে পারব।’

আগামীতে অনেক সাফল্য অপেক্ষা করছে। তাই খানিকটা ধৈর্য ধরতে বললেন হামজা, ‘কেউ খেলা দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমরাই তুলনামূলক ভালো দল ছিলাম। আমি পরিসংখ্যান জানি না, তবে বলের দখল এবং সুযোগ তৈরির দিক থেকে আমরাই এগিয়ে ছিলাম। আমরা ভুল করেছি আর তারা গোল দিয়ে দিয়েছে। তাই পরিশেষে আমাদের দ্রুত শিখতে হবে। আমাদের খেলার ধরন দেখে মুগ্ধ হবেন। আমি বিশ্বাস করি সামনে অনেক সাফল্য অপেক্ষা করছে, আমাদের শুধু ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’

হামজাদের জন্য গলা ফাটিয়েছেন প্রায় ৬ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি। যা বিশ্বাসই হচ্ছিল না হামজার। তিনি বলেন, ‘সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা আমাদের অনেক সমর্থন দিয়েছেন। স্টেডিয়ামে তো বটেই, এমনকি তার আগেও সিঙ্গাপুরে এত দর্শক দেখে আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল বিদেশের মাটিতেও আমরা নিজেদের ঘরেই আছি। তারা বিশ্বের সেরা সমর্থক, আলহামদুলিল্লাহ। তাই সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা এবং ইনশাআল্লাহ এভাবেই আমাদের সমর্থন দিয়ে যাবেন।’

