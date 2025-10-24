‘গা ছাড়া মনোভাব সহ্য করব না’—বাংলাদেশ কোচের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৩ মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে নেমে ধাক্কা খেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। র্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম প্রীতি ম্যাচে হেরেছে ৩-০ গোলে। ফল নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার কথা তো নয়ই, বরং কোচ পিটার বাটলার আরও ক্ষুব্ধ করেছে ফুটবলারদের আচরণ।
ম্যাচটি কোথাও সম্প্রচার হয়নি। এমনকি মাঠে দর্শক থাকার ব্যবস্থাও করা হয়নি। থনবুরি বিশ্ববিদ্যালয় অনুশীলন মাঠে প্রথম মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। থাইল্যান্ডের হয়ে গোলটি করেন অরাপিন ওয়েনঙ্গোয়েন। বিরতির আগপর্যন্ত এমনই ছিল ব্যবধান। দ্বিতীয়ার্ধে আরও জ্বলে ওঠে থাইল্যান্ড। ৫১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সাওলাক পেংঙ্গাম। দুই গোল হজমের পর ৭০ মিনিটে একাধারে চার বদলি করেন বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। তবুও বদলায়নি ম্যাচের ফল। উল্টো ৮৬ মিনিটে থাইল্যান্ডের তৃতীয় গোলটি আসে পাত্তরানান আউপাচাইয়ের কাছ থেকে।
হারের পর ক্ষুব্ধ বাটলার বলেন, ‘কয়েকজন ফুটবলার ভুল মানসিকতা নিয়ে মাঠে নেমেছে, এমন গা ছাড়া মনোভাব কিছুতেই সহ্য করব না। কেউ যদি আমার দলে খেলতে চায়, দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়, তাহলে এমন মানসিকতা নিয়ে আসতে পারবে না, যা জাতীয় দলের সঙ্গে মানানসই নয়। হার-জিতের চেয়েও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এটি শেখার প্রক্রিয়া এবং সেটাকে সম্মান করতে হবে।’
মেয়েদের ফুটবলে আবারও যেন বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিলেন বাটলার। গত ফেব্রুয়ারিতে তাঁর পদত্যাগের দাবি জানিয়েছিলেন ১৮ ফুটবলার। তেমন কিছুই কি ঘটতে যাচ্ছে আবারও। বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘আমি এমন খেলোয়াড়দের খেলাতে পেরে খুশি যারা বড় কোনো নাম নয়, কিন্তু সঠিক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামে। তারা কঠোর পরিশ্রম করতে চায়, উন্নতি করতে চায়। কেউ আমার পরীক্ষা নিতে চাইলে নিক। এমনটা আগেও হয়েছে, আবারও হলে আমি নিজের জায়গায় শক্ত থাকব। কিন্তু অসম্মান ও বাজে আচরণ সহ্য করব না।’
মাঠ নিয়ে অসন্তুষ্ট বাটলার, ‘আমি জানি না আদৌ এটি টায়ার-১ প্রীতি ম্যাচ ছিল কি না। কারণ আমরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে এমন পরিবেশে খেলেছি, যেখানে আলো অতটা ভালো ছিল না। ম্যাচটি আসলে জাতীয় দলের ম্যাচের মতো লাগেনি। বরং প্রস্তুতি ম্যাচের মতো লাগছিল। ভবিষ্যতে এমন ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। এই ম্যাচ থেকে অনেক ইতিবাচক কিছু পেয়েছি আমরা।’
হারের ম্যাচেও প্রাপ্তি খুঁজে পেয়েছেন বাটলার, ‘আমরা প্রচুর তরুণীকে সুযোগ দিয়েছি—শিখা, নবিরণ, জয়নব, সাগরিকা, মুনকি, রিপা ও হালিমা। তবে এই ম্যাচ থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। কখনো কখনো হেরে যাওয়া ম্যাচ আপনাকে অনেক বেশি শেখায়।’
বাংলাদেশের সর্বশেষ হারটি এসেছিল গত মার্চে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। এরপর ইন্দোনেশিয়া ও জর্ডানের বিপক্ষে ড্র এবং এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাহরাইন, মিয়ানমার, তুর্কমেনিস্তানকে হারিয়েছে বাটলারের দল। থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজকের আগে একবারই মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। এক যুগ আগের সেই ম্যাচে হেরেছিল ৯-০ গোলে। ব্যাংককে দ্বিতীয় ও শেষ প্রীতি ম্যাচে ২৭ সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
৩ মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে নেমে ধাক্কা খেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। র্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম প্রীতি ম্যাচে হেরেছে ৩-০ গোলে। ফল নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার কথা তো নয়ই, বরং কোচ পিটার বাটলার আরও ক্ষুব্ধ করেছে ফুটবলারদের আচরণ।
ম্যাচটি কোথাও সম্প্রচার হয়নি। এমনকি মাঠে দর্শক থাকার ব্যবস্থাও করা হয়নি। থনবুরি বিশ্ববিদ্যালয় অনুশীলন মাঠে প্রথম মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। থাইল্যান্ডের হয়ে গোলটি করেন অরাপিন ওয়েনঙ্গোয়েন। বিরতির আগপর্যন্ত এমনই ছিল ব্যবধান। দ্বিতীয়ার্ধে আরও জ্বলে ওঠে থাইল্যান্ড। ৫১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সাওলাক পেংঙ্গাম। দুই গোল হজমের পর ৭০ মিনিটে একাধারে চার বদলি করেন বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। তবুও বদলায়নি ম্যাচের ফল। উল্টো ৮৬ মিনিটে থাইল্যান্ডের তৃতীয় গোলটি আসে পাত্তরানান আউপাচাইয়ের কাছ থেকে।
হারের পর ক্ষুব্ধ বাটলার বলেন, ‘কয়েকজন ফুটবলার ভুল মানসিকতা নিয়ে মাঠে নেমেছে, এমন গা ছাড়া মনোভাব কিছুতেই সহ্য করব না। কেউ যদি আমার দলে খেলতে চায়, দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়, তাহলে এমন মানসিকতা নিয়ে আসতে পারবে না, যা জাতীয় দলের সঙ্গে মানানসই নয়। হার-জিতের চেয়েও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এটি শেখার প্রক্রিয়া এবং সেটাকে সম্মান করতে হবে।’
মেয়েদের ফুটবলে আবারও যেন বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিলেন বাটলার। গত ফেব্রুয়ারিতে তাঁর পদত্যাগের দাবি জানিয়েছিলেন ১৮ ফুটবলার। তেমন কিছুই কি ঘটতে যাচ্ছে আবারও। বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘আমি এমন খেলোয়াড়দের খেলাতে পেরে খুশি যারা বড় কোনো নাম নয়, কিন্তু সঠিক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামে। তারা কঠোর পরিশ্রম করতে চায়, উন্নতি করতে চায়। কেউ আমার পরীক্ষা নিতে চাইলে নিক। এমনটা আগেও হয়েছে, আবারও হলে আমি নিজের জায়গায় শক্ত থাকব। কিন্তু অসম্মান ও বাজে আচরণ সহ্য করব না।’
মাঠ নিয়ে অসন্তুষ্ট বাটলার, ‘আমি জানি না আদৌ এটি টায়ার-১ প্রীতি ম্যাচ ছিল কি না। কারণ আমরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে এমন পরিবেশে খেলেছি, যেখানে আলো অতটা ভালো ছিল না। ম্যাচটি আসলে জাতীয় দলের ম্যাচের মতো লাগেনি। বরং প্রস্তুতি ম্যাচের মতো লাগছিল। ভবিষ্যতে এমন ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। এই ম্যাচ থেকে অনেক ইতিবাচক কিছু পেয়েছি আমরা।’
হারের ম্যাচেও প্রাপ্তি খুঁজে পেয়েছেন বাটলার, ‘আমরা প্রচুর তরুণীকে সুযোগ দিয়েছি—শিখা, নবিরণ, জয়নব, সাগরিকা, মুনকি, রিপা ও হালিমা। তবে এই ম্যাচ থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। কখনো কখনো হেরে যাওয়া ম্যাচ আপনাকে অনেক বেশি শেখায়।’
বাংলাদেশের সর্বশেষ হারটি এসেছিল গত মার্চে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। এরপর ইন্দোনেশিয়া ও জর্ডানের বিপক্ষে ড্র এবং এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাহরাইন, মিয়ানমার, তুর্কমেনিস্তানকে হারিয়েছে বাটলারের দল। থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজকের আগে একবারই মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। এক যুগ আগের সেই ম্যাচে হেরেছিল ৯-০ গোলে। ব্যাংককে দ্বিতীয় ও শেষ প্রীতি ম্যাচে ২৭ সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
ভারত ও পাকিস্তানের কথা ভেবে হাইব্রিড মডেলে এশিয়া কাপ এ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিরোধের জেরে তারা একে অন্যের দেশে যেতে রাজি না হওয়ায় বাধ্য হয়ে এই পথে হেঁটেছে আইসিসি ও এসিসির মতো সংস্থা। তবে হকিতে সে সুবিধা না পাওয়ায় কঠিন সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান।২৫ মিনিট আগে
৩০৪ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউটের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে বিরাট কোহলির। ব্যাট হাতে বাজে সময় পার করায় তাঁর অবসরের গুঞ্জন উঠেছে। তবে সুনিল গাভাস্কারের বিশ্বাস, এখনই অবসরের সময় হয়নি সাবেক অধিনায়কের।২ ঘণ্টা আগে
তিন মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে নেমে ধাক্কা খেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। র্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম প্রীতি ম্যাচে হেরেছে ৩-০ গোলে। ফলে ৫ ম্যাচ পর হারের স্বাদ পেল বাংলাদেশ। ম্যাচটি কোথাও সম্প্রচার হয়নি। এমনকি মাঠে দর্শক থাকার ব্যবস্থাও করা হয়নি।৩ ঘণ্টা আগে
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে রীতিমতো উড়ছে অস্ট্রেলিয়া। টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে দলটি। মাঠের খেলায় দারুণ সময় পার করলেও বাইরের একটি ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে আলিশা হ্যালি, বেথ মুনিদের শিবিরে।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
ভারত ও পাকিস্তানের কথা ভেবে হাইব্রিড মডেলে এশিয়া কাপ এ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিরোধের জেরে তারা একে অন্যের দেশে যেতে রাজি না হওয়ায় বাধ্য হয়ে এই পথে হেঁটেছে আইসিসি ও এসিসির মতো সংস্থা। তবে হকিতে সে সুবিধা না পাওয়ায় কঠিন সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান।
তামিলনাড়ুতে আগামী ২৮ নভেম্বর জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে। টুর্নামেন্ট শুরুর এক মাস আগে সরে দাঁড়াল পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন (এফআইএইচ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। বেশ কিছুদিন ধরে তৈরি হওয়া শঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো।
বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষে খেলার আবেদন জানিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু তাদের সে রাখেনি এফআইএইচ। পাকিস্তান সরে দাঁড়ানোয় বিকল্প দলের খোঁজে আছে বিশ্ব হকির নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
এফআইএইচ জানিয়েছে, ‘আমরা নিশ্চিত করছি যে পাকিস্তান হকি ফেডারেশন আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনকে জানিয়েছে যে তারা, পুরুষদের জুনিয়র বিশ্বকাপে অংশ নেবে না। এই বিশ্বকাপে খেলার জন্য দলটি যোগ্যতা অর্জন করেছিল। এখন পাকিস্তানের পরিবর্তে আরেকটি দলের নাম জানানো হবে।’
পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রানা মুজাহিদ বলেন, ‘বিশ্বকাপে আমরা আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনকে আমাদের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আয়োজনের জন্য অনুরোধ করেছিলাম। টুর্নামেন্টটি ভারতে হওয়ায় আমরা অংশগ্রহণ করতে পারছি না। এটা আমাদের খেলোয়াড়দের বিকাশের পথে অন্তরায়।’
ভারতের হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ভোলানাথ সিং এখনও পাকিস্তানের প্রত্যাহার সম্পর্কে অবগত নন। তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানের সরে দাঁড়ানোর বিষয়ে ভারত আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক চিঠি পায়নি। যদি পাকিস্তান অংশগ্রহণ না করে, তাহলে তাদের জায়গায় কোন দল খেলবে তা ঘোষণা করার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের।’
ভারত ও পাকিস্তানের কথা ভেবে হাইব্রিড মডেলে এশিয়া কাপ এ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিরোধের জেরে তারা একে অন্যের দেশে যেতে রাজি না হওয়ায় বাধ্য হয়ে এই পথে হেঁটেছে আইসিসি ও এসিসির মতো সংস্থা। তবে হকিতে সে সুবিধা না পাওয়ায় কঠিন সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান।
তামিলনাড়ুতে আগামী ২৮ নভেম্বর জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের পর্দা উঠবে। টুর্নামেন্ট শুরুর এক মাস আগে সরে দাঁড়াল পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন (এফআইএইচ) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। বেশ কিছুদিন ধরে তৈরি হওয়া শঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো।
বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষে খেলার আবেদন জানিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু তাদের সে রাখেনি এফআইএইচ। পাকিস্তান সরে দাঁড়ানোয় বিকল্প দলের খোঁজে আছে বিশ্ব হকির নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
এফআইএইচ জানিয়েছে, ‘আমরা নিশ্চিত করছি যে পাকিস্তান হকি ফেডারেশন আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনকে জানিয়েছে যে তারা, পুরুষদের জুনিয়র বিশ্বকাপে অংশ নেবে না। এই বিশ্বকাপে খেলার জন্য দলটি যোগ্যতা অর্জন করেছিল। এখন পাকিস্তানের পরিবর্তে আরেকটি দলের নাম জানানো হবে।’
পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রানা মুজাহিদ বলেন, ‘বিশ্বকাপে আমরা আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনকে আমাদের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আয়োজনের জন্য অনুরোধ করেছিলাম। টুর্নামেন্টটি ভারতে হওয়ায় আমরা অংশগ্রহণ করতে পারছি না। এটা আমাদের খেলোয়াড়দের বিকাশের পথে অন্তরায়।’
ভারতের হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ভোলানাথ সিং এখনও পাকিস্তানের প্রত্যাহার সম্পর্কে অবগত নন। তিনি বলেন, ‘পাকিস্তানের সরে দাঁড়ানোর বিষয়ে ভারত আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক চিঠি পায়নি। যদি পাকিস্তান অংশগ্রহণ না করে, তাহলে তাদের জায়গায় কোন দল খেলবে তা ঘোষণা করার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের।’
৩ মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে নেমে ধাক্কা খেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। র্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম প্রীতি ম্যাচে হেরেছে ৩-০ গোলে। ফল নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার কথা তো নয়ই, বরং কোচ পিটার বাটলার আরও ক্ষুব্ধ করেছে ফুটবলারদের আচরণ।৩৩ মিনিট আগে
৩০৪ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউটের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে বিরাট কোহলির। ব্যাট হাতে বাজে সময় পার করায় তাঁর অবসরের গুঞ্জন উঠেছে। তবে সুনিল গাভাস্কারের বিশ্বাস, এখনই অবসরের সময় হয়নি সাবেক অধিনায়কের।২ ঘণ্টা আগে
তিন মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে নেমে ধাক্কা খেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। র্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম প্রীতি ম্যাচে হেরেছে ৩-০ গোলে। ফলে ৫ ম্যাচ পর হারের স্বাদ পেল বাংলাদেশ। ম্যাচটি কোথাও সম্প্রচার হয়নি। এমনকি মাঠে দর্শক থাকার ব্যবস্থাও করা হয়নি।৩ ঘণ্টা আগে
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে রীতিমতো উড়ছে অস্ট্রেলিয়া। টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে দলটি। মাঠের খেলায় দারুণ সময় পার করলেও বাইরের একটি ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে আলিশা হ্যালি, বেথ মুনিদের শিবিরে।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
৩০৪ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউটের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে বিরাট কোহলির। ব্যাট হাতে বাজে সময় পার করায় তাঁর অবসরের গুঞ্জন উঠেছে। তবে সুনীল গাভাস্কারের বিশ্বাস, এখনই অবসরের সময় হয়নি সাবেক অধিনায়কের।
ইতোমধ্যে টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন কোহলি। ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার লক্ষ্যে ওয়ানডেতে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন ভারতের ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন। এর আগে সবশেষ গত মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এই সংস্করণে মাঠে নেমেছিলেন কোহলি। সাত মাসেরও বেশি সময়ের বিরতি শেষে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রত্যাবর্তন হয় তাঁর। পার্থে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৮ বল খেলে রানের খাতা খুলতে পারেননি। দ্বিতীয় ম্যাচেও ডাক মারেন কোহলি।
দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ান কোহলি। অনেকে ধরেই নিয়েছিল, হাত নেড়ে অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঝড় উঠে। সে ঝড় থামালেন গাভাস্কার। সিডনিতে শেষ ওয়ানডেতে চেনা কোহলিকে দেখার অপেক্ষায় আছেন সাবেক অধিনায়ক।
গাভাস্কার বলেন, ‘কোহলি ১৪,০০০ এর বেশি রান করেছে। ৫২টি ওয়ানডে এবং ৩২টি টেস্ট সেঞ্চুরি রয়েছে তাঁর। ভারতের হয়ে সে অনেক রান করেছে। তার মধ্যে এখনো দলকে অনেক কিছু দেওয়ার বাকি আছে। হয়তো আমরা সিডনিতে তাঁর কাছ থেকে একটি বড় ইনিংস দেখতে পাব। অ্যাডিলেড সবসময়ই তার প্রিয় মাঠগুলির মধ্যে একটি। তাই কোহলির কাছ থেকে প্রত্যাশা বেশি ছিল। কিন্তু সময় পক্ষে না আসায় যা হওয়ার হয়েছে।’
অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার ভক্তদের উদ্দেশ্যে কোহলির হাত নাড়ানোর কারণটাও ব্যাখ্যা করেছেন গাভাস্কার, ‘এটি একটি দুর্দান্ত দৃশ্য ছিল। দর্শকদের বেশিরভাগই অস্ট্রেলিয়ান ছিলেন যারা কোহলিকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। তিনি কেবল সেই সম্মানের স্বীকৃতি হিসেবে সবার উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়েছেন। সেখানে অনেক সাবেক খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তারা বসে ছিল।’
৩০৪ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউটের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে বিরাট কোহলির। ব্যাট হাতে বাজে সময় পার করায় তাঁর অবসরের গুঞ্জন উঠেছে। তবে সুনীল গাভাস্কারের বিশ্বাস, এখনই অবসরের সময় হয়নি সাবেক অধিনায়কের।
ইতোমধ্যে টেস্ট ও টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন কোহলি। ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার লক্ষ্যে ওয়ানডেতে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন ভারতের ইতিহাসের সেরা ব্যাটারদের একজন। এর আগে সবশেষ গত মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এই সংস্করণে মাঠে নেমেছিলেন কোহলি। সাত মাসেরও বেশি সময়ের বিরতি শেষে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রত্যাবর্তন হয় তাঁর। পার্থে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৮ বল খেলে রানের খাতা খুলতে পারেননি। দ্বিতীয় ম্যাচেও ডাক মারেন কোহলি।
দ্বিতীয় ওয়ানডে শেষে অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ান কোহলি। অনেকে ধরেই নিয়েছিল, হাত নেড়ে অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঝড় উঠে। সে ঝড় থামালেন গাভাস্কার। সিডনিতে শেষ ওয়ানডেতে চেনা কোহলিকে দেখার অপেক্ষায় আছেন সাবেক অধিনায়ক।
গাভাস্কার বলেন, ‘কোহলি ১৪,০০০ এর বেশি রান করেছে। ৫২টি ওয়ানডে এবং ৩২টি টেস্ট সেঞ্চুরি রয়েছে তাঁর। ভারতের হয়ে সে অনেক রান করেছে। তার মধ্যে এখনো দলকে অনেক কিছু দেওয়ার বাকি আছে। হয়তো আমরা সিডনিতে তাঁর কাছ থেকে একটি বড় ইনিংস দেখতে পাব। অ্যাডিলেড সবসময়ই তার প্রিয় মাঠগুলির মধ্যে একটি। তাই কোহলির কাছ থেকে প্রত্যাশা বেশি ছিল। কিন্তু সময় পক্ষে না আসায় যা হওয়ার হয়েছে।’
অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার ভক্তদের উদ্দেশ্যে কোহলির হাত নাড়ানোর কারণটাও ব্যাখ্যা করেছেন গাভাস্কার, ‘এটি একটি দুর্দান্ত দৃশ্য ছিল। দর্শকদের বেশিরভাগই অস্ট্রেলিয়ান ছিলেন যারা কোহলিকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন। তিনি কেবল সেই সম্মানের স্বীকৃতি হিসেবে সবার উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়েছেন। সেখানে অনেক সাবেক খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তারা বসে ছিল।’
৩ মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে নেমে ধাক্কা খেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। র্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম প্রীতি ম্যাচে হেরেছে ৩-০ গোলে। ফল নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার কথা তো নয়ই, বরং কোচ পিটার বাটলার আরও ক্ষুব্ধ করেছে ফুটবলারদের আচরণ।৩৩ মিনিট আগে
ভারত ও পাকিস্তানের কথা ভেবে হাইব্রিড মডেলে এশিয়া কাপ এ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিরোধের জেরে তারা একে অন্যের দেশে যেতে রাজি না হওয়ায় বাধ্য হয়ে এই পথে হেঁটেছে আইসিসি ও এসিসির মতো সংস্থা। তবে হকিতে সে সুবিধা না পাওয়ায় কঠিন সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান।২৫ মিনিট আগে
তিন মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে নেমে ধাক্কা খেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। র্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম প্রীতি ম্যাচে হেরেছে ৩-০ গোলে। ফলে ৫ ম্যাচ পর হারের স্বাদ পেল বাংলাদেশ। ম্যাচটি কোথাও সম্প্রচার হয়নি। এমনকি মাঠে দর্শক থাকার ব্যবস্থাও করা হয়নি।৩ ঘণ্টা আগে
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে রীতিমতো উড়ছে অস্ট্রেলিয়া। টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে দলটি। মাঠের খেলায় দারুণ সময় পার করলেও বাইরের একটি ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে আলিশা হ্যালি, বেথ মুনিদের শিবিরে।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
তিন মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে নেমে ধাক্কা খেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। র্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম প্রীতি ম্যাচে হেরেছে ৩-০ গোলে। ফলে ৫ ম্যাচ পর হারের স্বাদ পেল বাংলাদেশ। ম্যাচটি কোথাও সম্প্রচার হয়নি। এমনকি মাঠে দর্শক থাকার ব্যবস্থাও করা হয়নি।
থনবুরি বিশ্ববিদ্যালয় অনুশীলন মাঠে প্রথম মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। থাইল্যান্ডের হয়ে গোলটি করেন অরাপিন ওয়েনঙ্গোয়েন। বিরতির আগপর্যন্ত এমনই ছিল ব্যবধান। দ্বিতীয়ার্ধে আরও জ্বলে ওঠে থাইল্যান্ড।
৫১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সাওলাক পেংঙ্গাম। দুই গোল হজমের পর ৭০ মিনিটে একাধারে চার বদলি করেন বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। তবুও বদলায়নি ম্যাচের ফল। উল্টো ৮৬ মিনিটে থাইল্যান্ডের তৃতীয় গোলটি আসে পাত্তরানান আউপাচাইয়ের কাছ থেকে। বাংলাদেশকে মাঠ ছাড়তে হারের হতাশা নিয়ে। এর আগে সর্বশেষ হারটি এসেছিল গত মার্চে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। এরপর ইন্দোনেশিয়া ও জর্ডানের বিপক্ষে ড্র এবং এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাহরাইন, মিয়ানমার, তুর্কমেনিস্তানকে হারিয়েছে বাটলারের দল।
থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজকের আগে একবারই মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। এক যুগ আগের সেই ম্যাচে হেরেছিল ৯-০ গোলে। ব্যাংককে দ্বিতীয় ও শেষ প্রীতি ম্যাচে ২৭ সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এই ম্যাচটি অবশ্য সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।
তিন মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে নেমে ধাক্কা খেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। র্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম প্রীতি ম্যাচে হেরেছে ৩-০ গোলে। ফলে ৫ ম্যাচ পর হারের স্বাদ পেল বাংলাদেশ। ম্যাচটি কোথাও সম্প্রচার হয়নি। এমনকি মাঠে দর্শক থাকার ব্যবস্থাও করা হয়নি।
থনবুরি বিশ্ববিদ্যালয় অনুশীলন মাঠে প্রথম মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। থাইল্যান্ডের হয়ে গোলটি করেন অরাপিন ওয়েনঙ্গোয়েন। বিরতির আগপর্যন্ত এমনই ছিল ব্যবধান। দ্বিতীয়ার্ধে আরও জ্বলে ওঠে থাইল্যান্ড।
৫১ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সাওলাক পেংঙ্গাম। দুই গোল হজমের পর ৭০ মিনিটে একাধারে চার বদলি করেন বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। তবুও বদলায়নি ম্যাচের ফল। উল্টো ৮৬ মিনিটে থাইল্যান্ডের তৃতীয় গোলটি আসে পাত্তরানান আউপাচাইয়ের কাছ থেকে। বাংলাদেশকে মাঠ ছাড়তে হারের হতাশা নিয়ে। এর আগে সর্বশেষ হারটি এসেছিল গত মার্চে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে। এরপর ইন্দোনেশিয়া ও জর্ডানের বিপক্ষে ড্র এবং এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাহরাইন, মিয়ানমার, তুর্কমেনিস্তানকে হারিয়েছে বাটলারের দল।
থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজকের আগে একবারই মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। এক যুগ আগের সেই ম্যাচে হেরেছিল ৯-০ গোলে। ব্যাংককে দ্বিতীয় ও শেষ প্রীতি ম্যাচে ২৭ সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এই ম্যাচটি অবশ্য সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।
৩ মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে নেমে ধাক্কা খেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। র্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম প্রীতি ম্যাচে হেরেছে ৩-০ গোলে। ফল নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার কথা তো নয়ই, বরং কোচ পিটার বাটলার আরও ক্ষুব্ধ করেছে ফুটবলারদের আচরণ।৩৩ মিনিট আগে
ভারত ও পাকিস্তানের কথা ভেবে হাইব্রিড মডেলে এশিয়া কাপ এ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিরোধের জেরে তারা একে অন্যের দেশে যেতে রাজি না হওয়ায় বাধ্য হয়ে এই পথে হেঁটেছে আইসিসি ও এসিসির মতো সংস্থা। তবে হকিতে সে সুবিধা না পাওয়ায় কঠিন সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান।২৫ মিনিট আগে
৩০৪ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউটের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে বিরাট কোহলির। ব্যাট হাতে বাজে সময় পার করায় তাঁর অবসরের গুঞ্জন উঠেছে। তবে সুনিল গাভাস্কারের বিশ্বাস, এখনই অবসরের সময় হয়নি সাবেক অধিনায়কের।২ ঘণ্টা আগে
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে রীতিমতো উড়ছে অস্ট্রেলিয়া। টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে দলটি। মাঠের খেলায় দারুণ সময় পার করলেও বাইরের একটি ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে আলিশা হ্যালি, বেথ মুনিদের শিবিরে।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে রীতিমতো উড়ছে অস্ট্রেলিয়া। টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে দলটি। মাঠের খেলায় দারুণ সময় পার করলেও বাইরের একটি ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে আলিশা হ্যালি, বেথ মুনিদের শিবিরে।
লিগ পর্বে আয়োজক ভারত ও বাংলাদেশের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ দুটি হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপাত্তনমে। সেখানেই ঘটে অনাকাঙ্খিত ঘটনা। হোটেলে ইঁদুরের কবলে পড়ে তাসমান পাড়ের দলটি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশাখাপত্তনমের একটি হোটেলে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন অজিরা। এ সময় ডাইনিং রুমে ইঁদুর হানা দেয়। ইঁদুর দেখে ভয় পেয়ে যান ক্রিকেটাররা।
ইঁদুর হাজির হওয়ায় ডাইনিং রুমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। কয়েকজন ক্রিকেটার চিৎকার করেন। ইঁদুর থেকে বাঁচতে অনেকেই আবার চেয়ারে উঠে বসেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে হাজির হন হোটেল কর্মীরা। ইঁদুর ধরার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি তাঁরা। ইঁদুরটি ডাইনিং রুমের চারপাশে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। তাতে করে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়।
সেই অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ভিডিওতে ক্রিকেটাররা নিজেদের বাজে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন, ‘আমরা ভেবেছিলাম ইঁদুর চলে গেছে। কিন্তু এটা যায়নি। ইঁদুরটি আবার ফিরে আসে। আমরা সবাই চিৎকার করে উঠেছিলাম।’ ইঁদুর কাণ্ডের পর টুর্নামেন্ট চলাকালীন অস্ট্রেলিয়ান দল যে হোটেলে অবস্থান করছে তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই বিষয়ে নারী বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত এবং হোটেল কর্তৃপক্ষ এখনো কিছু জানায়নি।
৬ ম্যাচ শেষে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ ১১ পয়েন্ট। সবার আগে শেষ চারের টিকিট পেয়েছে তারা। লিগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আগামীকাল মধ্যপ্রদেশের হলকার স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া।
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে রীতিমতো উড়ছে অস্ট্রেলিয়া। টানা জয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে দলটি। মাঠের খেলায় দারুণ সময় পার করলেও বাইরের একটি ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে আলিশা হ্যালি, বেথ মুনিদের শিবিরে।
লিগ পর্বে আয়োজক ভারত ও বাংলাদেশের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ দুটি হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপাত্তনমে। সেখানেই ঘটে অনাকাঙ্খিত ঘটনা। হোটেলে ইঁদুরের কবলে পড়ে তাসমান পাড়ের দলটি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশাখাপত্তনমের একটি হোটেলে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন অজিরা। এ সময় ডাইনিং রুমে ইঁদুর হানা দেয়। ইঁদুর দেখে ভয় পেয়ে যান ক্রিকেটাররা।
ইঁদুর হাজির হওয়ায় ডাইনিং রুমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। কয়েকজন ক্রিকেটার চিৎকার করেন। ইঁদুর থেকে বাঁচতে অনেকেই আবার চেয়ারে উঠে বসেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে হাজির হন হোটেল কর্মীরা। ইঁদুর ধরার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি তাঁরা। ইঁদুরটি ডাইনিং রুমের চারপাশে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। তাতে করে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়।
সেই অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ভিডিওতে ক্রিকেটাররা নিজেদের বাজে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন, ‘আমরা ভেবেছিলাম ইঁদুর চলে গেছে। কিন্তু এটা যায়নি। ইঁদুরটি আবার ফিরে আসে। আমরা সবাই চিৎকার করে উঠেছিলাম।’ ইঁদুর কাণ্ডের পর টুর্নামেন্ট চলাকালীন অস্ট্রেলিয়ান দল যে হোটেলে অবস্থান করছে তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই বিষয়ে নারী বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত এবং হোটেল কর্তৃপক্ষ এখনো কিছু জানায়নি।
৬ ম্যাচ শেষে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহ ১১ পয়েন্ট। সবার আগে শেষ চারের টিকিট পেয়েছে তারা। লিগ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে আগামীকাল মধ্যপ্রদেশের হলকার স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নামবে অস্ট্রেলিয়া।
৩ মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে নেমে ধাক্কা খেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। র্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম প্রীতি ম্যাচে হেরেছে ৩-০ গোলে। ফল নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার কথা তো নয়ই, বরং কোচ পিটার বাটলার আরও ক্ষুব্ধ করেছে ফুটবলারদের আচরণ।৩৩ মিনিট আগে
ভারত ও পাকিস্তানের কথা ভেবে হাইব্রিড মডেলে এশিয়া কাপ এ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক বিরোধের জেরে তারা একে অন্যের দেশে যেতে রাজি না হওয়ায় বাধ্য হয়ে এই পথে হেঁটেছে আইসিসি ও এসিসির মতো সংস্থা। তবে হকিতে সে সুবিধা না পাওয়ায় কঠিন সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান।২৫ মিনিট আগে
৩০৪ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো টানা দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউটের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে বিরাট কোহলির। ব্যাট হাতে বাজে সময় পার করায় তাঁর অবসরের গুঞ্জন উঠেছে। তবে সুনিল গাভাস্কারের বিশ্বাস, এখনই অবসরের সময় হয়নি সাবেক অধিনায়কের।২ ঘণ্টা আগে
তিন মাস পর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে নেমে ধাক্কা খেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। র্যাঙ্কিংয়ে ৫১ ধাপ এগিয়ে থাকা থাইল্যান্ডের বিপক্ষে আজ প্রথম প্রীতি ম্যাচে হেরেছে ৩-০ গোলে। ফলে ৫ ম্যাচ পর হারের স্বাদ পেল বাংলাদেশ। ম্যাচটি কোথাও সম্প্রচার হয়নি। এমনকি মাঠে দর্শক থাকার ব্যবস্থাও করা হয়নি।৩ ঘণ্টা আগে