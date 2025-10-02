ব্রাজিল দলে ফিরলেন ভিনিসিয়ুস, অপেক্ষা বাড়ল নেইমারের

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে চলতি মাসে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। ম্যাচ দুটির জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন সেলেসাওদের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। দলে ফেরানো হয়েছে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে। এবারও ফেরার অপেক্ষা শেষ হয়নি নেইমারের।
ঊরুর চোটের কারণে তাঁকে দলে রাখেনিন আনচেলত্তি। সবশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবরে ব্রাজিলের জার্সিতে মাঠে নেমেছিলেন নেইমার। এরপর চোটের কারণে দল থেকে ছিটকে যান তারকা ফরোয়ার্ড। গত দুই বছরে আর দলে ফেরা হয়নি তাঁর। মাঝে ক্লাবের হয়ে খেলেছেন বেশ কিছু ম্যাচ। জাতীয় দলের ম্যাচ এলেই অপয়া চোটের কবলে পড়েন নেইমার।
দলে ফেরা ভিনিসিয়ুস বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সবশেষ দুটি ম্যাচের স্কোয়াডে ছিলেন না। ফিরতেও বেশি সময় লাগল না রিয়াল মাদিদ্র উইঙ্গারের। ভিনিসিয়ুসের মতো রদ্রিগো গোজকেও দলে ফেরানো হয়েছে। গত মে মাসে ব্রাজিলের প্রধান কোচ হওয়ার পর এ নিয়ে তিনবার দল ঘোষণা করলেন আনচেলত্তি। এবারই প্রথমবারের মতো তাঁর ঘোষিত দলে জায়গা পেলেন রদ্রিগো। সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ কোচের সঙ্গে সম্পর্কটা দারুণ এই ফরোয়ার্ডের।
ভিনিসিয়ুস, রদ্রিগোরা ফিরলেও দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান ম্যাচের জন্য রাফিনহা, আলিসনদের দলে রাখা হয়নি। চোটের কারণে এরা সবাই মাঠের বাইরে আছেন। আগামী ১০ অক্টোবর সিউলে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল। ১৪ অক্টোবর টোকিওতে জাপানের আতিথেয়তা নেবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
ব্রাজিল স্কোয়াড:
গোলরক্ষক: এদেরসন, বেন্তো, হুগো সুজা
ডিফেন্ডার: কার্লোস অগাস্টো, এদের মিলিতাও, কাইও হেনরিক, ভ্যান্ডারসন, ডগলাস স্যান্তোস, ফ্যাব্রিসিও ব্রুনো, গ্যাব্রিয়েল মাগালহেস, বেরালদো।
মিডফিল্ডার: আন্দ্রে, ব্রুনো গুইমারেস, জোলিন্ট, কাসেমিরো, হোয়াও গোমেস, লুকাস পাকুয়েতা।
ফরোয়ার্ড: এস্তেভাও, গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলি, আইগর জেসুস, লুইজ হেনরিক, ম্যাথিউস কুনহা, রিচার্লিশন, রদ্রিগো, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।
২০২৬ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে চলতি মাসে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। ম্যাচ দুটির জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন সেলেসাওদের প্রধান কোচ কার্লো আনচেলত্তি। দলে ফেরানো হয়েছে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে। এবারও ফেরার অপেক্ষা শেষ হয়নি নেইমারের।
ঊরুর চোটের কারণে তাঁকে দলে রাখেনিন আনচেলত্তি। সবশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবরে ব্রাজিলের জার্সিতে মাঠে নেমেছিলেন নেইমার। এরপর চোটের কারণে দল থেকে ছিটকে যান তারকা ফরোয়ার্ড। গত দুই বছরে আর দলে ফেরা হয়নি তাঁর। মাঝে ক্লাবের হয়ে খেলেছেন বেশ কিছু ম্যাচ। জাতীয় দলের ম্যাচ এলেই অপয়া চোটের কবলে পড়েন নেইমার।
দলে ফেরা ভিনিসিয়ুস বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সবশেষ দুটি ম্যাচের স্কোয়াডে ছিলেন না। ফিরতেও বেশি সময় লাগল না রিয়াল মাদিদ্র উইঙ্গারের। ভিনিসিয়ুসের মতো রদ্রিগো গোজকেও দলে ফেরানো হয়েছে। গত মে মাসে ব্রাজিলের প্রধান কোচ হওয়ার পর এ নিয়ে তিনবার দল ঘোষণা করলেন আনচেলত্তি। এবারই প্রথমবারের মতো তাঁর ঘোষিত দলে জায়গা পেলেন রদ্রিগো। সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ কোচের সঙ্গে সম্পর্কটা দারুণ এই ফরোয়ার্ডের।
ভিনিসিয়ুস, রদ্রিগোরা ফিরলেও দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান ম্যাচের জন্য রাফিনহা, আলিসনদের দলে রাখা হয়নি। চোটের কারণে এরা সবাই মাঠের বাইরে আছেন। আগামী ১০ অক্টোবর সিউলে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল। ১৪ অক্টোবর টোকিওতে জাপানের আতিথেয়তা নেবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
ব্রাজিল স্কোয়াড:
গোলরক্ষক: এদেরসন, বেন্তো, হুগো সুজা
ডিফেন্ডার: কার্লোস অগাস্টো, এদের মিলিতাও, কাইও হেনরিক, ভ্যান্ডারসন, ডগলাস স্যান্তোস, ফ্যাব্রিসিও ব্রুনো, গ্যাব্রিয়েল মাগালহেস, বেরালদো।
মিডফিল্ডার: আন্দ্রে, ব্রুনো গুইমারেস, জোলিন্ট, কাসেমিরো, হোয়াও গোমেস, লুকাস পাকুয়েতা।
ফরোয়ার্ড: এস্তেভাও, গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলি, আইগর জেসুস, লুইজ হেনরিক, ম্যাথিউস কুনহা, রিচার্লিশন, রদ্রিগো, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।
৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত নয়টায়। এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পাকিস্তানের কাছে বাজেভাবে হেরে সমালোচনার মুখে পড়েছে জাকের আলী অনিকের দল।২ মিনিট আগে
৬ বছর পর হারানো গৌরব ফিরে পেলেন নিয়াজ মোরশেদ। ৪৯তম জাতীয় দাবায় এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বাংলাদেশের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার। ১৩ ম্যাচে সাড়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। ৮ ম্যাচে জয়ের পাশাপাশি ড্র করেন ৫ ম্যাচে।১৪ ঘণ্টা আগে
জাতীয় ক্রিকেট লিগ (এনসিএল) টি–টোয়েন্টিতে রীতিমতো উড়ছে চট্টগ্রাম। হ্যাটট্রিক জয়ের দেখা পেয়েছে বন্দর নগরীর দলটি। আজ দিনের প্রথম ম্যাচে বরিশালকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে তারা। চট্টগ্রামের দাপুটে জয়ের দিনে ঘাম ঝরাতে হয় খুলনাকে। রংপুরকে ৩ রানে হারিয়েছে মোহাম্মদ মিঠুনের দল।১৭ ঘণ্টা আগে
এসিসির সভায় আলোচ্যসূচিতে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনাই হলো না। গত মঙ্গলবার এসিসির সভায় আলোচ্যসূচির বাইরে থাকা এশিয়া কাপের ট্রফি ইস্যুতে এসিসি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি এবং বিসিসিআইর সহসভাপতি রাজীব শুক্লার মধ্যে এমনই উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো যে, আলোচনার অন্যান্য বিষয় আড়ালেই থেকে গেল।১৭ ঘণ্টা আগে