বাংলাদেশিদের ভালোবাসা স্পর্শ করেছে সাদিও মানের হৃদয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশিদের ভালোবাসা নিয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন সাদিও মানে। ছবি: সংগৃহীত
সামাজিক মাধ্যমে কদিন ধরেই একটা ভিডিও ভাইরাল। রিও ফার্দিনান্দের এক পডকাস্টে কথা বলেছেন সাদিও মানে। বিশেষ সেই সাক্ষাৎকারে অনেক কিছু নিয়েই মানে আলাপ-আলোচনা করেছেন। ফার্দিনান্দের সঙ্গে পডকাস্টে আলোচনায় বাংলাদেশিদের ভালোবাসা নিয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন মানে।

ফার্দিনান্দের সঙ্গে মানের পডকাস্ট হয়েছে গত পরশু। মানের বিশেষ এই সাক্ষাৎকারের খণ্ডিত অংশ গত রাতে আইএলএমফিড নামে এক ফেসবুক পেজ থেকে পোস্ট করা হয়েছে। ভিডিওতে ৩৩ বছর বয়সী সেনেগালের তারকা ফরোয়ার্ড বলেন, ‘রমজানে এক দিন আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। কয়েকজন আমাকে বললেন, ‘এদিকে এসে খেয়ে যান’। আমি বললাম, ‘বন্ধু..’। আমার কাছে মনে হচ্ছিল অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে কী করে বসব। তাঁরা বললেন, ‘সমস্যা নেই।’ তাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন। আমি তাদের সঙ্গে মজা করে বলছিলাম, ‘আমাকে চেনেন না। খেতে ডাকছেন যে।’

বাংলাদেশিদের এমন আপ্যায়ন কোথায়, কবে তিনি পেয়েছেন, সে ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলেননি মানে। রিও ফার্দিনান্দ পডকাস্টে মানের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, ‘তাঁরা (বাংলাদেশি) কি তোমাকে সাদিও মানে মনে করেছিলেন নাকি অন্য কেউ?’ মানে উত্তরে তখন বলেন, ‘তারা আমাকে চিনতেনই না। সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে বাস করে ও একে অন্যকে সহায়তা করেন। এমন সংস্কৃতি আছে তাদের। এটা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে।’

ক্লাব ফুটবল ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৬১২ ম্যাচ খেলেছেন মানে। সবচেয়ে বেশি ২৬৯ ম্যাচ খেলেছেন লিভারপুলের জার্সিতে। লিভারপুলের তারকা ফুটবলার মোহাম্মদ সালাহর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মানে পুরোনো এক তথ্য প্রকাশ করেছেন। ফার্দিনান্দের পডকাস্টে মানে বলেন, ‘ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে আমি প্রায় যোগ দিয়েই ফেলেছিলাম। কিন্তু তৎকালীন কোচ ইউর্গেন ক্লপের কাছ থেকে একটা ফোন কলই সবকিছু বদলে দিয়েছিল। তাতেই লিভারপুলে গিয়েছিলাম। সালাহর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ মানসিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। একে অপরের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছিল।’

মানেকে যে ক্লপ কল দিয়েছেন, সেই ক্লপও আর লিভারপুলে নেই। গত বছরের জুনে লিভারপুলের কোচ হয়েছেন আর্নে স্লট। ক্লপ ২০১৫ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত লিভারপুল কোচের দায়িত্ব ছিলেন। আর মানে ২০১৬ থেকে ২০২২ পর্যন্ত লিভারপুলে খেলেছেন। পরবর্তীতে বায়ার্ন মিউনিখে ২০২২ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত খেলার পর আল নাসরে চলে যান তিনি। আল নাসরের জার্সিতে ২০২৩ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ১০৮ ম্যাচ খেলেছেন। পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন, সেটা নিয়েও ফার্দিনান্দের সঙ্গে পডকাস্টে কথাবার্তা বলেছেন মানে।

