ফুটবল

ফিলিস্তিন ইস্যুতে গার্দিওলার ক্ষোভ, ছিলেন না ম্যানসিটির সংবাদ সম্মেলনে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৫১
ফিলিস্তিন ইস্যুতে গার্দিওলার ক্ষোভ, ছিলেন না ম্যানসিটির সংবাদ সম্মেলনে
অসহায় ফিলিস্তিনিদের জন্য মন কাঁদছে পেপ গার্দিওলার। ছবি: এএফপি

কোচ হিসেবে পেপ গার্দিওলা কতটা সফল, সেটা কারও অজানা নয়। তাঁর হাত ধরেই ম্যানচেস্টার সিটি ২০২৩ সালে জিতেছে চ্যাম্পিয়নস লিগ। ছয়বার ম্যান সিটিকে জিতিয়েছেন প্রিমিয়ার লিগ। তাই বলে যে মাঠের বাইরের ঘটনা তাঁর নজর এড়িয়ে যায়, ব্যাপারটা তা নয়। এবার বার্সেলোনায় ফিলিস্তিন ইস্যুতে তিনি রীতিমতো ক্ষোভ ঝেরেছেন। যে কারণে ম্যানচেস্টার সিটির সংবাদ সম্মেলনে থাকতে পারেননি ক্লাব ফুটবলের অন্যতম সফল এই কোচ।

গাজায় গত কয়েক বছরে ইসরায়েলি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন অসংখ্য ফিলিস্তিনি। সব হারানো ফিলিস্তিনি শিশুদের পাশে দাঁড়াতে গার্দিওলা ‘অ্যাক্ট এক্স প্যালেস্টাইন’ নামে এক দাতব্য কনসার্টে গিয়েছেন তিনি। সেখানে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা সামাজিক মাধ্যমে এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ম্যানসিটি কোচ বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত কিছু বলিনি। কারণ, আমরা কাপুরুষ। নির্দোষ মানুষকে (ফিলিস্তিনি) মারতে পাঠায় একটা গ্রুপ। অথচ নিজেরা ঘরে বসে থাকে। ঠান্ডার সময় হিটার ছাড়ে আর গরমের সময় এসির মধ্যে আরামে বসে থাকে। সব কিছু ছাপিয়ে এটা স্রেফ মানবতার প্রশ্ন।’

সামাজিক মাধ্যমে চোখ পড়তেই ফিলিস্তিনি শিশুদের ক্রন্দনরত চেহারার ছবি দেখা যায় হরহামেশাই। তা দেখে অনেকেই অশ্রু ধরে রাখতে পারেন না। অসহায় শিশুদের দেখে গার্দিওলারও মন কাঁদে। বার্সেলোনায় দাতব্য কনসার্টে গার্দিওলা বলেন, ‘‘সামাজিক মাধ্যম বা টেলিভিশনে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শিশুকে কাঁদতে দেখি। যখন তাঁকে বলতে শুনি, ‘আমার মা কোথায়?’ তখন আমার মনে হয় তাদের একা ফেলে এসেছি। সে (শিশু) জানেও না যে তার মা বেঁচে নেই।’’

ফিলিস্তিনিদের পাশে বিশ্ববাসীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন গার্দিওলা। ম্যান সিটি কোচ বলেন, ‘আমাদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। একা উপস্থিত থাকারও অনেক মানে আছে। বোমার আঘাতে কী ক্ষতি হয় ও তারা কী চায়, সেটা অন্যভাবে ভাবতে হবে। তারা চায় না আমরা এগোতে থাকি এই ব্যাপারে। জিনিসটা আমাদের প্রতিহত করা উচিত।’

টটেনহাম হটস্পার স্টেডিয়ামে আগামীকাল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি হবে টটেনহাম-ম্যানচেস্টার সিটি। তার আগে গতকাল ম্যান সিটি যে সংবাদ সম্মেলন করেছে, সেখানে থাকতে পারেননি গার্দিওলা। তাঁর পরিবর্তে ম্যান সিটির সহকারী কোচ পেপাইন লেইন্ডার্স সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন।

বিষয়:

খেলাফুটবলইংল্যান্ড ফুটবল
