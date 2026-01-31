বাংলাদেশ দল না গেলেও বাংলাদেশি আম্পায়াররা কেন ভারতে যাচ্ছেন

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগেই বাংলাদেশের গল্প শেষ। বাংলাদেশ ভারতে না যেতে চাওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) তাদের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে নিয়েছে। ক্রিকেটাররা ভারতে না যেতে পারলেও বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছেন দুই আম্পায়ার।
আইসিসি গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে ৩০ সদস্যের ম্যাচ কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেছে। যার মধ্যে আছেন দুই বাংলাদেশি আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকত ও গাজী সোহেল। ভারতে বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যেতে না পারলেও আম্পায়াররা কীভাবে যাচ্ছেন? আজকের পত্রিকাকে গতকাল বাংলাদেশের এক আম্পায়ার বলেন, ‘আমরা আইসিসির চুক্তিভুক্ত আম্পায়ার। ব্যক্তিগতভাবে আমার নিরাপত্তা দেওয়া আইসিসির জন্য সহজ। আমাদের জন্য আলাদা আইসিসি নিরাপত্তা বিশ্লেষণ করে আমাদের পাঠিয়েছে।’
সূচি অনুযায়ী ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের তিন ম্যাচ কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে এবং এক ম্যাচ মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার অনুমতি দেয়নি সরকার। গতকাল বাংলাদেশের ওই আম্পায়ার বলেন, ‘দল গেলে তো কয়েক হাজার দর্শক যাবে। এত ম্যাচ, কর্মকর্তা মিলে যাবেন কয়েক শ মানুষ। দলের নিরাপত্তা দেওয়া তো সমস্যা না। ভিভিআইপি নিরাপত্তা তো দিতে পারে। কিন্তু দর্শক ও আপনাদের (সাংবাদিক) নিরাপত্তা তো জটিল বিষয়...’
নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশের সেই আম্পায়ার বলেন, ‘স্বাধীন নিরাপত্তা মূল্যায়ন পাঠানো হয়েছে নতুন করে। আইসিসির যিনি নিরাপত্তা ম্যানেজার ছিলেন তিনি আবার আলাদা ই-মেইল পাঠিয়েছেন। আলাদা মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। আমাদের বলেছেন যে আমরা নিরাপদ। যদি কখনো কিছু মনে হয়, তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ বা মোবাইলে তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির জন্য হলে সমস্যা নেই। মাঠ থেকে হোটেল আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে কর্মকর্তা থাকবেন।’
বাংলাদেশি আম্পায়ারদের বিশ্বকাপের ম্যাচ অফিশিয়াল হিসেবে ভারত সফর নিয়ে বিসিবি আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তাদের সঙ্গে আম্পায়ারদের আলাদা চুক্তি আছে আইসিসির। তারা এলিট প্যানেল আম্পায়ার, আন্তর্জাতিক প্যানেলের আম্পায়ার। এটা তাদের ক্যারিয়ার।’
বাংলাদেশ শুটিং দল ভারত সফরের অনুমতি পেয়েছে । বিসিবির দুই আম্পায়ারও যাচ্ছেন ভারতে, বিশ্বকাপে আম্পায়ারিং করতে। অনুমতি মেলেনি শুধু ক্রিকেট দলের।
সুপার সিক্সে ইংল্যান্ডের কাছে হেরেই সেমিফাইনাল থেকে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আজ নামবে সান্ত্বনার জয়ের খোঁজে। বুলাওয়েতে বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্সের ম্যাচ।৩৫ মিনিট আগে
অপেক্ষার পালা শেষে আজ নেপালে শুরু হচ্ছে মেয়েদের সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ চ্যাম্পিয়নশিপ। ৪ দলের অংশগ্রহণে টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই মাঠে নামছে বাংলাদেশ। পোখারার রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে পিটার বাটলারের দলের প্রতিপক্ষ ভুটান।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে দলগুলোর অবস্থা, কন্ডিশন, কোন দল কেমন করবে—এমন আলোচনা বেশি হওয়ার কথা ছিল। তবে ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপ মাঠে গড়ানোর আগে পরিস্থিতি এতটা ঘোলাটে হবে, সেটা হয়তো অনেকেই কল্পনা করতে পারেননি। বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান ত্রিমুখী ‘যুদ্ধ’ নিয়ে রশিদ লতিফ২ ঘণ্টা আগে
মেয়েদের সাফের প্রথম শিরোপা বাংলাদেশ জিতেছিল তাঁর হাত ধরেই। কদিন আগে এই যে থাইল্যান্ডে হওয়া প্রথম সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জিতল বাংলাদেশ, সেখানেও বড় অবদান তাঁর। তিনি কে, সেটি আর বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়—সাবিনা খাতুন। মাত্রই শেষ হওয়া প্রতিযোগিতায় দলকে শিরোপা জেতাতে টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ২ ঘণ্টা আগে