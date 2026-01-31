ভুটানের জালে বাংলাদেশের মেয়েদের ১২ গোল

২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফে দুর্দান্ত শুরু করেছে বাংলাদেশ। পোখারা রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ ভুৃটানকে ১২-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ।
বাসায় যখন ছিলেন না রুবেন দিয়াস, তখন বাসায় ঘটেছে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা। বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ২৮ জানুয়ারি তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর করে অনেক কিছু চুরি করা হয়েছে। তাঁর দল ম্যানচেস্টার সিটি এই ঘটনা খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছেন দলটির সহকারী কোচ পেপ লিন্ডার্স।১ ঘণ্টা আগে
কোচ হিসেবে পেপ গার্দিওলা কতটা সফল, সেটা কারও অজানা নয়। তাঁর হাত ধরেই ম্যানচেস্টার সিটি ২০২৩ সালে জিতেছে চ্যাম্পিয়নস লিগ। ছয়বার ম্যান সিটিকে জিতিয়েছেন প্রিমিয়ার লিগ। তাই বলে যে মাঠের বাইরের ঘটনা তাঁর নজর এড়িয়ে যায়, ব্যাপারটা তা নয়। এবার বার্সেলোনায় ফিলিস্তিন ইস্যুতে তিনি রীতিমতো ক্ষোভ ঝেরেছেন।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগেই বাংলাদেশের গল্প শেষ। বাংলাদেশ ভারতে না যেতে চাওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) তাদের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে নিয়েছে। ক্রিকেটাররা ভারতে না যেতে পারলেও বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছেন দুই আম্পায়ার।৩ ঘণ্টা আগে
সুপার সিক্সে ইংল্যান্ডের কাছে হেরেই সেমিফাইনাল থেকে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আজ নামবে সান্ত্বনার জয়ের খোঁজে। বুলাওয়েতে বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্সের ম্যাচ।৩ ঘণ্টা আগে