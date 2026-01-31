Ajker Patrika
ভুটানের জালে বাংলাদেশের মেয়েদের ১২ গোল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভুটানের জালে বাংলাদেশের মেয়েদের ১২ গোল
ভুটানকে ১২-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফ দল। ছবি: বাফুফে

২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফে দুর্দান্ত শুরু করেছে বাংলাদেশ। পোখারা রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ ভুৃটানকে ১২-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ।

