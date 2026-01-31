Ajker Patrika
ক্রীড়া ডেস্ক    
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সান্ত্বনার জয় পেতে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্সে আজ মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে। ছবি: সংগৃহীত

সুপার সিক্সে ইংল্যান্ডের কাছে হেরেই সেমিফাইনাল থেকে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আজ নামবে সান্ত্বনার জয়ের খোঁজে। বুলাওয়েতে বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্সের ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২। পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিও আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া

বিকেল ৫টা

সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

পঞ্চম টি-টোয়েন্টি

ভারত-নিউজিল্যান্ড

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

তৃতীয় টি-টোয়েন্টি

দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

রাত ১০টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

টেনিস খেলা সরাসরি

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

নারী এককের ফাইনাল

সাবালেঙ্কা-রিবাকিনা

বেলা ২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
