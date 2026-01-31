জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সান্ত্বনার জয় পেতে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

সুপার সিক্সে ইংল্যান্ডের কাছে হেরেই সেমিফাইনাল থেকে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আজ নামবে সান্ত্বনার জয়ের খোঁজে। বুলাওয়েতে বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্সের ম্যাচ। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২। পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিও আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া
বিকেল ৫টা
সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
পঞ্চম টি-টোয়েন্টি
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ১০টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
টেনিস খেলা সরাসরি
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
নারী এককের ফাইনাল
সাবালেঙ্কা-রিবাকিনা
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
