তারকা ফুটবলারের বাসায় চুরির ঘটনা খতিয়ে দেখবে ম্যানচেস্টার সিটি

বাসায় যখন ছিলেন না রুবেন দিয়াস, তখন বাসায় ঘটেছে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা। বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ২৮ জানুয়ারি তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর করে অনেক কিছু চুরি করা হয়েছে। তাঁর দল ম্যানচেস্টার সিটি এই ঘটনা খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছেন দলটির সহকারী কোচ পেপ লিন্ডার্স।
টটেনহাম হটস্পার স্টেডিয়ামে আগামীকাল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি হবে টটেনহাম-ম্যানচেস্টার সিটি। ম্যাচের আগে গতকাল যখন সংবাদ সম্মেলনে সিটির সহকারী কোচ লিন্ডার্স এসেছেন, দিয়াসের বাসায় চুরির ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তখন লিন্ডার্স বলেন, ‘আমি তার (দিয়াস) সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলিনি। তবে রুবেন সোমবার অনুশীলনে আসবে। এ ধরনের ঘটনা ঘটুক, সেটা তো আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না। আমরা তার পাশে আছি ও ঘটনার ব্যাপারে দেখি এখন কী করা যায়।’
২৮ জানুয়ারি ইতিহাদে চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের শেষ দিনে মুখোমুখি হয়েছিল ম্যানচেস্টার সিটি-গালাতাসারাই। সেই ম্যাচ দেখতে বান্ধবী মায়া জামাসহ স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন দিয়াস। তাঁদের অনুপস্থিতিতে ম্যানচেস্টারের অদূরে চেশায়ারের বাড়িতে ভাঙচুর করে ঢুকে চুরির ঘটনা ঘটে। চেশায়ার পুলিশের এক মুখপাত্র বিবিসিকে বলেন, ‘২৮ জানুয়ারি রাত ১১টা ১০ মিনিটের পরে অ্যাল্ডারলি এজের এক বাসায় চুরির খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় বাড়িতে জোরপূর্বক ঢুকে চুরি করা হয়েছে। চুরির ঘটনায় তদন্ত চলছে।’
চেশায়ারে দিয়াসের বাড়ি এমন এক নির্জন এলাকায়, সেখানে যানবাহন চলে না বললেই চলে। বিবিসিকে এক সূত্র বলেন, ‘সে সময় (চুরির সময়) তাঁরা (দিয়াস-মায়া) কেউই বাড়িতে ছিলেন না। নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেঙে এভাবে চুরি হওয়ায় তাঁরা ভীষণ মর্মাহত। বাড়িটিকে খুব ভালোবাসেন তাঁরা।’
২০২০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে দিয়াস ২৪৭ ম্যাচ খেলেছেন। ৬ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ৫ গোলে। সিটির রক্ষণভাগের অন্যতম ভরসা দিয়াস সিটির জার্সিতে এখন পর্যন্ত একটি করে চ্যাম্পিয়নস লিগ, কারাবাও কাপ, উয়েফা সুপার কাপ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ, এফএ কাপ জিতেছেন। প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জিতেছেন চারবার।
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফে দুর্দান্ত শুরু করেছে বাংলাদেশ। পোখারা রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ ভুৃটানকে ১২-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ।৫ মিনিট আগে
কোচ হিসেবে পেপ গার্দিওলা কতটা সফল, সেটা কারও অজানা নয়। তাঁর হাত ধরেই ম্যানচেস্টার সিটি ২০২৩ সালে জিতেছে চ্যাম্পিয়নস লিগ। ছয়বার ম্যান সিটিকে জিতিয়েছেন প্রিমিয়ার লিগ। তাই বলে যে মাঠের বাইরের ঘটনা তাঁর নজর এড়িয়ে যায়, ব্যাপারটা তা নয়। এবার বার্সেলোনায় ফিলিস্তিন ইস্যুতে তিনি রীতিমতো ক্ষোভ ঝেরেছেন।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগেই বাংলাদেশের গল্প শেষ। বাংলাদেশ ভারতে না যেতে চাওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) তাদের জায়গায় স্কটল্যান্ডকে নিয়েছে। ক্রিকেটাররা ভারতে না যেতে পারলেও বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে যাচ্ছেন দুই আম্পায়ার।২ ঘণ্টা আগে
সুপার সিক্সে ইংল্যান্ডের কাছে হেরেই সেমিফাইনাল থেকে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আজ নামবে সান্ত্বনার জয়ের খোঁজে। বুলাওয়েতে বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের সুপার সিক্সের ম্যাচ।৩ ঘণ্টা আগে