Ajker Patrika
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ফুটবল

পেরুতে হালান্ডের নামে নবজাতকের নামকরণের হিড়িক

ক্রীড়া ডেস্ক    
পেরুতে হালান্ডের নামে নবজাতকের নামকরণের হিড়িক
দুর্দান্ত ছন্দে আছেন আরলিং হালান্ড। এবারের বিশ্বকাপের এখন পর্যন্ত ৪ ম্যাচে ৭ গোল করেছেন তিনি। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ভক্তদের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন নরওয়ের স্ট্রাইকার আরলিং হালান্ড। তাঁর জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুতে শত শত অভিভাবক নিজেদের নবজাতক সন্তানের নাম রেখেছেন হালান্ডের নামে।

পেরুর জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের (রেনিয়েক) বরাতে এএফপি জানিয়েছে, দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৪৬৮ জন নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে হালান্ড। এ ছাড়া আরও ৯১ জনের পুরো নাম নিবন্ধিত হয়েছে আর্লিং হালান্ড হিসেবে।

বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত ৪ ম্যাচে ৭ গোল করেছেন হালান্ড। রাউন্ড অব সিক্সটিনে ব্রাজিলের বিপক্ষে নরওয়ের জয়ে দুটি গোলই করেছিলেন ২৫ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার। তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে নরওয়ে। সেমিফাইনালে ওঠার মিশনে আজ দিবাগত রাত তিনটায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে নামবে ইউরোপের দলটি।

পেরুর জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র ইভান তোরেস পানআমেরিকানা টেলিভিশনকে বলেন, ‘ফুটবলের বিভিন্ন তারকা পেরুর মানুষের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেন। তাই অনেকেই তাঁদের সন্তানদের নাম এসব তারকার নামে নিবন্ধন করেন।’

তোরেস জানান, বিশ্বকাপ শুরুর পরের কয়েক সপ্তাহেই হালান্ডের নামে সবচেয়ে বেশি নবজাতকের নাম নিবন্ধিত হয়েছে। নরওয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করার পর সেই প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। মজা করেই তিনি বলেন, ‘হালান্ডও এখন পেরুভিয়ান।’

পেরুতে অবশ্য ফুটবল তারকাদের নামে সন্তানের নাম রাখার ঘটনা নতুন নয়। দেশটিতে মেসি নামে রয়েছেন ৩ হাজার ৪০২ জন, যার মধ্যে ২৯২ জনের পুরো নাম লিওনেল মেসি। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো নামে রয়েছেন ১ হাজার ১৮৫ জন। স্পেনের উদীয়মান তারকা লামিনে ইয়ামালের নামে ইয়ামাল নাম রাখা হয়েছে ১ হাজার ২৪১ জনের। তবে সবচেয়ে এগিয়ে ব্রাজিলের তারকা নেইমার। তাঁর নামে পেরুতে রয়েছেন ৩৩ হাজার ৮০৯ জন।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্লিং হালান্ডফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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