ভিনির সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণ, ছাড় পেলেন না আর্জেন্টিনার ফুটবলার

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৪ এপ্রিল ২০২৬, ২৩: ১৬
আলোচিত সেই ঘটনা। ছবি: সংগৃহীত

ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণের অভিযোগে শাস্তি পাবেন জিয়ানলুকা প্রেসতিয়ান্নি, সেটা একরকম নিশ্চিতই ছিল। কেবল দেখার বাকি ছিল কেমন শাস্তি পান বেনফিকার এই আর্জেন্টাইন ফুটবলার। এবার এল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

প্রেসতিয়ান্নিকে ছয় ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছে ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (উয়েফা)। ঘটনাটি ঘটে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি; লিসবনে চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট প্লে-অফে রিয়াল মাদ্রিদ ও বেনফিকার ম্যাচে। ভিনিসিয়ুস অভিযোগ করেন, প্রেসতিয়ান্নি তাঁকে বর্ণবাদী গালি দিয়ে অপমান করেছেন। তবে তদন্ত শেষে উয়েফা জানায়, প্রেসতিয়ান্নির মন্তব্যটি বর্ণবাদী নয়, বরং সমকামীবিদ্বেষী (হোমোফোবিক) ছিল।

শাস্তির অংশ হিসেবে ছয় ম্যাচ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তিন ম্যাচ দুই বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। এ ছাড়া ফেব্রুয়ারিতে প্রেসতিয়ান্নি যে এক ম্যাচের প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা ভোগ করেছেন, সেটাও এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। ফলে নতুন করে তাঁকে কার্যত আরও দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ থাকতে হবে, যদি না স্থগিত শাস্তি কার্যকর হয়।

অভিযোগের ভিত্তিতে উয়েফা একটি নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা তদন্তকারী নিয়োগ করে। এর প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্ণবাদী অভিযোগের পর প্রেসতিয়ান্নি তা অস্বীকার করেন। বরং সমকামীবিদ্বেষী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন বলে জানান তিনি। আলোচিত ম্যাচটিতে ১-০ গোলের জয় নিয়ে ফেরে রিয়াল। ৫০তম মিনিটে সফরকারীদের হয়ে ব্যবধান গড়ে দেন ভিনিসিয়ুস। গোলের পর কর্নার ফ্ল্যাগের সামনে নিজস্ব ভঙ্গিতে নেচে উদ্‌যাপন করেন এই ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার।

অস্বাভাবিক উদ্‌যাপনের কারণে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। ভিনিসিয়ুসের এমন উদ্‌যাপন ভালো লাগেনি বেনফিকার খেলোয়াড়দের। তারপরই ভিনিসিয়ুসকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যটি করে বসেন প্রেসতিয়ান্নি। এটা শুনে ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে পড়েন রিয়ালের খেলোয়াড়েরা। এ ঘটনায় মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান ভিনিসিয়ুস; এমনকি পুনরায় খেলায় ফিরতে অস্বীকৃতি জানান। এতে প্রায় ১০ মিনিট খেলা বন্ধ থাকে।

শাস্তি প্রসঙ্গে উয়েফার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উয়েফা এথিকস ও ডিসিপ্লিনারি পরিদর্শকের তদন্ত শেষে বৈষম্যমূলক আচরণের দায়ে জিয়ানলুকা প্রেসতিয়ান্নির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য উয়েফার ক্লাব অথবা জাতীয় দলের মোট ছয়টি ম্যাচের জন্য তাঁকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তিনি যেসব ম্যাচে খেলতে উপযুক্ত, সেগুলোর ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা বিবেচ্য।

