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ফুটবল

দুই ম্যাচ নিষিদ্ধের ঘটনায় ফিফার ওপর ক্ষুব্ধ ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
দুই ম্যাচ নিষিদ্ধের ঘটনায় ফিফার ওপর ক্ষুব্ধ ইংল্যান্ড
দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ ইংলিশ ডিফেন্ডার জ্যারেল কোয়ানসা। ছবি: সংগৃহীত

চলতি ফুটবল বিশ্বকাপে বারবার কাঠগড়ায় উঠছে ফিফার রেফারিং। গোল করে উদযাপন করার কিছুক্ষণ পরে সেটা বাতিল করা হয়। আবার কখনো নিষেধাজ্ঞায় থাকা ফুটবলার খেলার সুযোগ পান দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের ফোন কলে। কখনোবা কোনো ফুটবলারের নিষেধাজ্ঞা এক ম্যাচ বেড়ে যায়। ইংলিশ ডিফেন্ডার জ্যারেল কোয়ানসার বেলায় এমন কিছুই ঘটেছে। এমন অবস্থায় ফিফার ওপর চটেছেন ইংল্যান্ডের কোচ-ফুটবলাররা।

৬ জুলাই আসতেকায় মেক্সিকোর বিপক্ষে শেষ ষোলোর ম্যাচে ইংল্যান্ড ৩-২ গোলে জিতলেও তাদের বেশির ভাগ সময় খেলতে হয়েছে দশ জন নিয়ে। ৫৪ মিনিটে মেক্সিকোর ডিফেন্ডার হেসুস গায়ার্দোকে বিপজ্জনক ট্যাকলের দায়ে লাল কার্ড দেখেন কোয়ানসা। তাতে স্বাভাবিকভাবেই এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার কথা। কিন্তু এখন তাঁকে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছে ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটি। তাতে করে নরওয়ের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে তো কোয়ানসা খেলতে পারছেনই না। এমনকি ইংলিশরা সেমিফাইনালে উঠলেও মাঠে নামতে পারবেন না তিনি।

কোয়ানসার লাল কার্ড নিয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য না করলেও সতীর্থ বুকায়ো সাকা হতাশা লুকাতে পারেননি। সাকা বলেন, ‘আমি মাত্রই দেখলাম যে সে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ। এটা তার এবং আমাদের জন্য সত্যিই হতাশাজনক। এ ব্যাপারে আমার কোনো মন্তব্যও নেই। এটা ফিফার সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমাদের এখন নিজেদের খেলায় মনোযোগ দিতে হবে। বাস্তবতা মেনেই এগোতে হবে।’

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নিয়ম অনুযায়ী বেলজিয়ামের বিপক্ষে শেষ ষোলোতে যুক্তরাষ্ট্রের ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগান খেলতে পারতেন না। যেহেতু তিনি শেষ বত্রিশে যুক্তরাষ্ট্র-বসনিয়া ম্যাচে দেখেছেন লাল কার্ড। কিন্তু ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফোন কলে বালোগানের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে পর্যালোচনা করতে বললে সেটা (বালোগানের নিষেধাজ্ঞা) উঠিয়ে নেওয়া হয়। ইংল্যান্ড তাই কোয়ানসার নিষেধাজ্ঞা কাটানোর ব্যাপারে চেষ্টা করছে।

ফিফার নিয়ম অনুযায়ী ইংল্যান্ডের এখন কোয়ানসার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আপিলের সুযোগ নেই। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের এক মুখপাত্র সেটা নিশ্চিত করেছেন। ইংল্যান্ডের কোচ টুখেল বলেন, ‘এটা কোথা থেকে শুরু হচ্ছে, আর এর শেষই বা কোথায়? আমরা কি এটা [কোয়ানসার লাল কার্ড] বাতিল করতে পারব কি পারব না? আসলে কী হচ্ছে? এর কোনো উত্তর আমার কাছে নেই।’

মায়ামিতে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় রাত ৩টায় শুরু হবে ইংল্যান্ড-নরওয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল। তাতে করে রক্ষণভাগ সাজানো নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তায় ইংল্যান্ড। প্রথম পছন্দের ডিফেন্ডার রিস জেমস ঘানার বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছিলেন। এখনো তিনি মাঠে নামতে পারেননি।

কোয়ানসার বর্তমানে যে অবস্থা, তাতে ইংল্যান্ড যদি ফাইনাল বা তৃতীয় স্থান নির্ধারণীতে খেলতে পারে, তখনই কেবল তিনি খেলতে পারবেন। সেটার আগে ইংলিশদের তো সেমিফাইনালে উঠতে হবে। নরওয়ে ২৮ বছর পর বিশ্বকাপ খেলতে এসে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। শেষ ষোলোতে ব্রাজিলকে বিদায় করে দিয়েছে নরওয়ে।

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় সবার ওপরে এখন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ৮ গোলের পাশাপাশি ৩ গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। লিওনেল মেসিও ৮ গোল করেছেন। তবে তাঁর অ্যাসিস্ট একটি। সাত গোল করেছেন আর্লিং হালান্ড। হ্যারি কেইনের পা থেকে এসেছে ৬ গোল।

বিষয়:

খেলাফুটবলইংল্যান্ড ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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