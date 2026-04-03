ফুটবল

ম্যাচ জিতেও কেন রেফারির ওপর ক্ষুব্ধ নেইমার

ক্রীড়া ডেস্ক    
ম্যাচ জিতেও সন্তুষ্ট নন নেইমার। ছবি: এএফপি

অম্লমধুর এক সময় যাচ্ছে নেইমারের। মাঠে নিয়মিত খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না। পেলেও যে খুব ধারাবাহিকভাবে খেলতে পারছেন,ব্যাপারটা তেমনও নয়। আজ ব্রাজিলিয়ান সিরি-‘আ’তে খেলতে নেমে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। তবে বাদ পড়েছেন পরের ম্যাচ থেকেই।

সিরি ‘আ’ তে আজ রেমোকে ২-০ গোলে হারিয়েছে সান্তোস। গোল না পেলেও ৪০ মিনিটে সতীর্থ থাচিয়ানোকে দিয়ে গোল করিয়েছেন নেইমার। তবে কার্ড নিষেধাজ্ঞার কারণে নেইমার মিস করছেন পরের ম্যাচ। ৮৭ মিনিটে রেফারি সাভিয়ো পেরেইরা সাম্পাইও হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন ব্রাজিলের তারকা ফুটবলারকে। জয়ের পরও তাই কার্ডের কারণে রেফারির ওপর ক্ষোভ ঝেড়েছেন নেইমার। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘এটা অন্যায়। আমাকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এটা প্রথমবার নয়, তৃতীয় বা চতুর্থ ফাউল ছিল। আমি প্রতিপক্ষের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম এবং একটি হলুদ কার্ড পেয়েছি।’

৮৭ মিনিটে ফাউলের শিকার হয়ে প্রতিপক্ষের দিকে তেড়ে যান নেইমার। তাতেই দেখেন হলুদ কার্ড। রেফারি স্যাভিও খেলোয়াড়দের সম্মান করতে জানেন না বলে অভিযোগ নেইমারের।ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড বলেন, ‘স্যাভিও এমনই। তিনি খেলায় তারকা হতে চান। খেলোয়াড়দের তিনি সম্মান করতে জানেন না। তিনি কথা বলতে চান না। সবকিছু একাই নিয়ন্ত্রণ করতে চান তিনি।’

নেইমারের নামের পাশে আজ এক অ্যাসিস্ট লেখা থাকলেও সান্তোসের দুটি গোলেই তাঁর অবদান রয়েছে। ৪০ মিনিটে বল বাতাসে ভাসিয়ে রেমোর বক্সে ফেলেন নেইমার। তাঁর অ্যাসিস্ট থেকে গোল করেন থাসিয়ানো।

প্রথমার্ধ ১-০ গোলে শেষ করা সান্তোস দ্বিতীয় গোলের দেখা পায় ম্যাচের শেষ মুহূর্তে এসে। ৮৩ মিনিটে বাঁ প্রান্ত থেকে নেইমার রেমোর রক্ষণদুর্গ ভেদ করে পাস দেন। সেই পাস গঞ্জালো এসকোবার দিয়েছেন ময়জেস। এরপর ময়জেস লক্ষ্যভেদ করেন। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে দেখার পর সেই গোলের বৈধতা দেওয়া হয়েছে।

ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি ১৮ মে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করবেন। বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেতে নেইমারের কাছে এখন প্রত্যেক ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে তিনি খেলার সুযোগ পান কি না, সেটা বড় প্রশ্ন। সূত্রের বরাতে ইএসপিএন জানিয়েছে, আনচেলত্তি নাকি এরই মধ্যে বিশ্বকাপের দল চূড়ান্ত করে ফেলেছেন।

৯ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে সিরি-‘আ’র পয়েন্ট তালিকার ১৩ নম্বরে সান্তোস। টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে ২০ দল। এই টুর্নামেন্টে সান্তোসের পরবর্তী প্রতিপক্ষ ফ্ল্যামেঙ্গো। রোববার বাংলাদেশ সময় রাত আড়াইটায় শুরু হবে সান্তোস-ফ্ল্যামেঙ্গো ম্যাচ। তবে সান্তোসের এই ম্যাচ খেলতে হবে নেইমারকে ছাড়াই।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

পিএসএলে রিশাদরা কি আজ হারের বৃত্ত থেকে বের হতে পারবেন

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে বিসিবি সভাপতির

বাফুফের নজরে আরও ৬ প্রবাসী

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

