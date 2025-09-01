Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

মাত্র ৩ ম্যাচেই চাকরি গেল কোচের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ৪০
চাকরি হারালেন টেন হাগ। ছবি: এক্স
চাকরি হারালেন টেন হাগ। ছবি: এক্স

ঠিকমতো শুরু করার আগেই বায়ার লেভারকুসেনে চাকরি হারালেন এরিক টেন হাগ। জাবি আলোনসো রিয়াল মাদ্রিদে চলে যাওয়ার পর গত জুলাইয়ে তাঁকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দেয় লেভারকুসেন। ৩ ম্যাচ দেখেই টেন হাগের বিকল্প খোঁজার সিদ্ধান্ত নেয় তারা।

বুন্দেসলিগায় দুটিসহ নতুন মৌসুমে টেন হাগের অধীনে তিনটি ম্যাচ খেলেছে লেভারকুসেন। জয়ের দেখা পেয়েছেন কেবল একটিতে। হফেনহেইমের কাছে ২–১ গোলে হেরে লিগ শুরু করে তারা। পরের ম্যাচে ৩–৩ গোলে ড্র করে ভের্ডার ব্রেমেনের বিপক্ষে। টেন হাগের কৌশল যে খুব একটা কাজে আসছে তা অচিরেই বুঝতে পারে ক্লাব। এক বিবৃতিতে লেভারকুসেনের ক্রীড়া পরিচালক সাইমন রোলফেস বলেন, ‘আমাদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। কেউই এই পদক্ষেপ নিতে চায়নি। গত কয়েক সপ্তাহের পারফরম্যান্স বলছে একটি সফল ও নতুন দল গড়ার জন্য পদক্ষেপগুলো কাজে আসছিল না। তাই এই সিদ্ধান্ত প্রয়োজন ছিল। যদিও এটা বেদনাদায়ক।’

এ নিয়ে গত এক বছরের কম সময়ে দুবার চাকরি হারালেন টেন হাগ। এর আগে গত অক্টোবরে তাকে বরখাস্ত করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তাঁর সঙ্গে লেভারকুসেনের চুক্তি ছিল ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত।

বিষয়:

খেলাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

সম্পর্কিত

এক ম্যাচ হাতে রেখেই বাংলাদেশের সিরিজ জয়

এক ম্যাচ হাতে রেখেই বাংলাদেশের সিরিজ জয়

মাত্র ৩ ম্যাচেই চাকরি গেল কোচের

মাত্র ৩ ম্যাচেই চাকরি গেল কোচের

সিরিজ জিততে বাংলাদেশের লক্ষ্য ১০৪

সিরিজ জিততে বাংলাদেশের লক্ষ্য ১০৪

অক্টোবরেই বিসিবির নির্বাচন

অক্টোবরেই বিসিবির নির্বাচন