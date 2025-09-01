মাত্র ৩ ম্যাচেই চাকরি গেল কোচের

ক্রীড়া ডেস্ক
ঠিকমতো শুরু করার আগেই বায়ার লেভারকুসেনে চাকরি হারালেন এরিক টেন হাগ। জাবি আলোনসো রিয়াল মাদ্রিদে চলে যাওয়ার পর গত জুলাইয়ে তাঁকে প্রধান কোচের দায়িত্ব দেয় লেভারকুসেন। ৩ ম্যাচ দেখেই টেন হাগের বিকল্প খোঁজার সিদ্ধান্ত নেয় তারা।
বুন্দেসলিগায় দুটিসহ নতুন মৌসুমে টেন হাগের অধীনে তিনটি ম্যাচ খেলেছে লেভারকুসেন। জয়ের দেখা পেয়েছেন কেবল একটিতে। হফেনহেইমের কাছে ২–১ গোলে হেরে লিগ শুরু করে তারা। পরের ম্যাচে ৩–৩ গোলে ড্র করে ভের্ডার ব্রেমেনের বিপক্ষে। টেন হাগের কৌশল যে খুব একটা কাজে আসছে তা অচিরেই বুঝতে পারে ক্লাব। এক বিবৃতিতে লেভারকুসেনের ক্রীড়া পরিচালক সাইমন রোলফেস বলেন, ‘আমাদের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। কেউই এই পদক্ষেপ নিতে চায়নি। গত কয়েক সপ্তাহের পারফরম্যান্স বলছে একটি সফল ও নতুন দল গড়ার জন্য পদক্ষেপগুলো কাজে আসছিল না। তাই এই সিদ্ধান্ত প্রয়োজন ছিল। যদিও এটা বেদনাদায়ক।’
এ নিয়ে গত এক বছরের কম সময়ে দুবার চাকরি হারালেন টেন হাগ। এর আগে গত অক্টোবরে তাকে বরখাস্ত করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তাঁর সঙ্গে লেভারকুসেনের চুক্তি ছিল ২০২৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত।
প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতেও বাংলাদেশের দাপুটে পারফরম্যান্স। তাতে সিলেটে আজ জয় ৯ উইকেটে। যে জয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এক ম্যাচ হাতে রেখে নিশ্চিত করল বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে ১৩৭ রান তাড়া করে ৩৯ বল হাতে রেখেই জিতেছিল বাংলাদেশ।২৮ মিনিট আগে
একাদশে ফিরেই বাঁহাতি স্পিনে ঝলক দেখালেন নাসুম আহমেদ। তাসকিন আহমেদ-মোস্তাফিজুর রহমানও ধরে রাখেন ধারাবাহিকতা। দুর্দান্ত বোলিংয়ে নেদারল্যান্ডসকে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ১০৩ রানে গুটিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। ১০৪ রানের লক্ষ্য পেয়ে বাংলাদেশের কখনো হারের অভিজ্ঞতা নেই।২ ঘণ্টা আগে
সিলেটে চলছে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এর মধ্যেই আজ শহরটিতে হয়ে গেল বিসিবির বোর্ড সভা। দুপুর ২টা থেকে ঘণ্টাখানেক ধরে চলা বিসিবির বোর্ড সভায় ঠিক বিসিবির নির্বাচন নিয়ে রোডম্যাপ।৩ ঘণ্টা আগে
নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে হামজা চৌধুরী কি খেলবেন? ফুটবল অঙ্গনে এই প্রশ্নটিই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হামজাকে অবশ্য ২৪ সদস্যের দল সাজান জাতীয় দলের কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। কিন্তু প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে হামজাকে ছাড়াই।৩ ঘণ্টা আগে