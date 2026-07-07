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ফুটবল

চার মিনিটে দুই গোল, মেসির জাদুতে অবিশ্বাস্যভাবে সমতায় আর্জেন্টিনা

ক্রীড়া ডেস্ক    
চার মিনিটে দুই গোল, মেসির জাদুতে অবিশ্বাস্যভাবে সমতায় আর্জেন্টিনা
অবিশ্বাস্যভাবে ম্যাচে ফিরে এসেছে আর্জেন্টিনা। ছবি: এএফপি

যে ম্যাচে একসময় দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে বিদায়ের শঙ্কায় ছিল আর্জেন্টিনা, সেই ম্যাচেই মাত্র চার মিনিটের ঝড়ে সমতায় ফিরেছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। লিওনেল মেসির জাদুতে শেষ দিকে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে মিসরের বিপক্ষে ২–২ সমতায় ফিরেছে লিওনেল স্কালোনির দল।

আটলান্টায় ৬৭ মিনিটে মোস্তফা জিকোর গোলে ২–০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল মিসর। আর্জেন্টিনার বিদায় প্রায় নিশ্চিত বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু এরপর ম্যাচের চিত্র পুরো বদলে দেন মেসি।

গোল শোধে মরিয়া হয়ে একের পর এক আক্রমণ চালাতে থাকে আর্জেন্টিনা। ৭৪ ও ৭৫ মিনিটে নিকো গনসালেসের দুটি ক্রস থেকে লাউতারো মার্তিনেস পরপর দুটি সুযোগ পেলেও একবার তাঁর শট প্রতিপক্ষের রক্ষণে আটকে যায়, আরেকবার বল চলে যায় পোস্টের বাইরে। ৭৬ মিনিটে অফসাইডের ফাঁদে পড়েন হুলিয়ান আলভারেস। ৭৭ মিনিটে ত্রেজেগের শট অল্পের জন্য বাইরে চলে গেলে তৃতীয় গোলের সুযোগ হাতছাড়া করে মিসর।

শেষ পর্যন্ত ৭৯ মিনিটে ম্যাচে ফেরার পথ খুঁজে পায় আর্জেন্টিনা। মেসির পাস থেকে দারুণ এক হেডে বল জালে জড়ান ক্রিস্তিয়ান রোমেরো। ব্যবধান কমে ২–১ হওয়ার পর নতুন করে প্রাণ ফিরে পায় আর্জেন্টিনার আক্রমণ।

এরপর আর অপেক্ষা করতে হয়নি বেশি। ৮২ মিনিটে আবারও কর্নার থেকে লাউতারো মার্তিনেসের হেড অল্পের জন্য বাইরে যায়। পরের আক্রমণেই লাউতারোর আরেকটি প্রচেষ্টা প্রতিহত হলেও ফিরতি বলে সুযোগ পান মেসি। ৮৩ মিনিটে বক্সের ভেতর বাঁ পায়ের শটে জাল কাঁপিয়ে স্কোরলাইন ২–২ করেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

প্রথমার্ধে পেনাল্টি মিস, পরে পোস্টে শট—সব হতাশা যেন এক মুহূর্তেই ভুলিয়ে দিলেন মেসি। তাঁর এক অ্যাসিস্ট ও এক গোলে মাত্র চার মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল করে ম্যাচে দারুণভাবে ফিরে এসেছে আর্জেন্টিনা। বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের লড়াই তাই আবারও নতুন করে শুরু হলো।

বিষয়:

লিওনেল মেসিআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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