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ফুটবল

রোনালদোর কাছে ইউরো বিশ্বকাপ জয়ের সমান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৭ জুলাই ২০২৬, ১১: ৫৫
রোনালদোর কাছে ইউরো বিশ্বকাপ জয়ের সমান
রাউন্ড অব সিক্সটিনে থামল রোনালদোর শেষ বিশ্বকাপ যাত্রা। ছবি: সংগৃহীত

অধরা বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন নিয়ে উত্তর আমেরিকান মাটিতে পা রেখেছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কিন্তু স্পেনের কাছে শেষ ষোলোতে হারায় অধরাই থেকে গেল তাঁর বিশ্বকাপ স্বপ্ন। এরপরও যেন তারকা ফরোয়ার্ডের আফসোস নেই। ২০১৬ সালের ইউরো জয়কে বিশ্বকাপ জয়ের মর্যাদা দিচ্ছেন তিনি।

২০১৬ সালে ফ্রান্সকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ইউরো জেতে পর্তুগাল। সেই ঐতিহাসিক সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন রোনালদো। যদিও ফাইনালে চোটের কারণে পুরো ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি, তবু দলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন মাঠের বাইরে থেকে।

সব মিলিয়ে পর্তুগালের হয়ে তিনটি শিরোপা জিতেছেন রোনালদো। ইউরো ছাড়াও দুবার উয়েফা নেশনস লিগ জেতার স্বাদ পেয়েছেন তারকা ফুটবলার। তবে এগিয়ে রাখছেন মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপাকেই।

স্পেনের কাছে বিশ্বকাপে হারের পর রোনালদো বলেন, ‘আমি আমার সর্বোচ্চটা দিয়েছি। পর্তুগালের হয়ে তিনটি শিরোপা জিতেছি। আমার আগে পর্তুগাল কোনো শিরোপা জিততে পারেনি। তাই আমি খুশি। জাতীয় দলের হয়ে আমার সবচেয়ে বড় শিরোপা ২০১৬ সালের ইউরো। সত্যি বলতে, আমার কাছে এর মূল্য বিশ্বকাপের সমান।’

রোনালদোর এই মন্তব্য নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। কারণ, বিশ্বকাপকে সাধারণত আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ শিরোপা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই পাঁচবারের ব্যালন ডি’অর জয়ীর এই মন্তব্যকে নিতে পারছেন না বোদ্ধারা।

ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে খুব বেশি আলো ছড়াতে পারেননি রোনালদো। ৩ গোল করেছেন পর্তুগিজ অধিনায়ক। গোলসংখ্যাকে পাশ কাটিয়ে নিজের সেরাটা দিতে না পারায় সমালোচনার মুখেই পড়েছেন বেশি। সমালোচনার মাঝেই মাঠে লড়াই চালিয়ে যান রোনালদো। কিন্তু সেই লড়াইটা শেষ ষোলোতেই থেমে গেল।

বিষয়:

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