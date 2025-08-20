Ajker Patrika
পদত্যাগের দাবিতে বিব্রত নন বাংলাদেশ কোচ

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৯: ২৪
হাভিয়ের কাবরেরার দল নির্বাচন বরাবরই প্রশ্নবিদ্ধ। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে গত জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের ২-১ গোলের হারের পেছনে সেটা অন্যতম কারণ হিসেবে মনে করেন অনেকেই। খোদ বাফুফের নির্বাহী কমিটির এক সদস্যও তাঁর পদত্যাগের দাবি তোলেন। তা স্বাভাবিক হিসেবেই মেনে নিয়েছেন বাংলাদেশ কোচ।

নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য ১৩ আগস্ট থেকে জাতীয় স্টেডিয়ামে চলছে জাতীয় ফুটবল দলের প্রস্তুতি। তবে কাবরেরা সংবাদমাধ্যমে সামনে এলেন আজই। পদত্যাগের দাবি ওঠায় বিব্রত নন তিনি। কাবরেরা বলেন, ‘আমি সবার মতামতকে শ্রদ্ধা করি। বিভিন্ন সময়ে বাফুফে সদস্যদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার বৈঠক করেছি। তারা তাদের মতামত দিয়েছেন, আমি আমারটা দিয়েছি। কেউ একমত হয়েছেন, কেউ ভিন্নমত দিয়েছেন, এটাই স্বাভাবিক।’

বসুন্ধরা কিংস ১০ ফুটবলার না ছাড়ায় এখনো পূর্ণাঙ্গ স্কোয়াড হাতে পাননি কাবরেরা। প্রস্তুতিতেও তাই ঘাটতি হচ্ছে। বসুন্ধরা কিংসের সভাপতি ও জাতীয় দল কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমরুল হাসানের দাবি, কাবরেরা নিজেই চেয়েছিলেন সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে না খেলতে।

জবাবে বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘আমি সবসময় মৌসুম শুরুর আগে একটি পরিকল্পনা তৈরি করি। এটা অনেক মাস আগেই আলোচনা করা হয়েছিল। আমি ইমরুলের সঙ্গে কোনো বিতর্কে যেতে চাই না। আমি তাকে অনেক শ্রদ্ধা করি। আমরা শুধু এই ক্যাম্পে ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়ার ওপরই মনোযোগ দিচ্ছি।’

কাঠমান্ডুর দশরথে ৬ ও ৯ আগস্ট নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

