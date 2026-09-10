Ajker Patrika
En
ফুটবল

আসিয়ান কাপ

মালয়েশিয়া ম্যাচ দিয়ে হামজাদের অভিযান শুরু, খেলা কবে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মালয়েশিয়া ম্যাচ দিয়ে হামজাদের অভিযান শুরু, খেলা কবে
এ মাসের শেষ সপ্তাহে আসিয়ান কাপে খেলবে বাংলাদেশ। ছবি: ফেসবুক

মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ খেলে ফিফা আসিয়ান কাপ শুরু করবে বাংলাদেশ। ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের এই ম্যাচের আগেই ২৪ সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় শুরু হয়ে যাবে প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশের গ্রুপপর্বের ম্যাচগুলোর সূচি গতকাল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।

জাকার্তার গেলোরা বান কার্নো স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়ার ম্যাচ। জামাল ভূঁইয়াদের পরের ম্যাচ ২৮ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। একই মাঠে একই সময়ে ম্যাচটি শুরু হবে।

গ্রুপপর্বে তিন ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। একই ভেন্যুতে হামজা চৌধুরী-জামালরা ১ অক্টোবর শেষ ম্যাচটি খেলবেন ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে। ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে।

প্রথমবারের মতো হতে যাওয়া ফিফা আসিয়ান কাপে প্রিমিয়ার ডিভিশনের ‘এ’ গ্রুপে খেলবে বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর। ‘বি’ গ্রুপে থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন ও পাকিস্তান। চ্যালেঞ্জ ডিভিশনে খেলবে আরও ৬ দল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১ দেশের সঙ্গে চীন, ভারত ও হংকংকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ভারত ও চীন নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় তাদের জায়গায় খেলার সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান।

টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে এরই মধ্যে প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু করেছে বাংলাদেশ। প্রধান কোচ টমাস ডুলির অধীনে চলছে প্রস্তুতি।

আসিয়ান কাপে বাংলাদেশের ম্যাচের সূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা গ্রাফিকস
আসিয়ান কাপে বাংলাদেশের ম্যাচের সূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা গ্রাফিকস

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলহামজা চৌধুরী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত