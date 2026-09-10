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ক্রিকেট

‘মিরাজ বিশ্বমানের বোলার, সব জায়গাতেই সে অসাধারণ’

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘মিরাজ বিশ্বমানের বোলার, সব জায়গাতেই সে অসাধারণ’
ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) অভিষেকে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ছবি: এএফপি

ক্যারিবীয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) মেহেদী হাসান মিরাজের অভিষেক হয়েছে মনে রাখার মতো। তাঁর স্পিন ঘূর্ণিতে ব্যাটাররা চোখে রীতিমতো সর্ষেফুল দেখেছেন। উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি প্রতিপক্ষের রান আটকাতেও তিনি অসাধারণ অবদান রেখেছেন। ইমরান তাহিরের চোখে ‘বিশ্বমানের বোলার’-এর তকমা পেয়েছেন বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার।

বিষয়:

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