গোলরক্ষককে চমকে দিয়ে মেসির অবিশ্বাস্য ফ্রি কিক গোল

লিওনেল মেসির জন্য অসম্ভব বলে কিছু নেই। আবারও সেটিই প্রমাণ করলেন আর্জেন্টাইন তারকা। এবার কলম্বাস ক্রুর বিপক্ষে প্রায় অসম্ভব এক কোণ থেকে দুর্দান্ত ফ্রি কিকে গোল করলেন তিনি।
অবশ্য মেসির এই গোল ইন্টার মায়ামিকে হার থেকে বাঁচাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে হেরেছে মায়ামি।
ম্যাচের ২৮তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে কলম্বাসকে এগিয়ে দেন জোসেফ মার্টিনেজ। এর মাত্র পাঁচ মিনিট পর সমতা ফেরান মেসি।
ডান প্রান্তের একেবারে কাছাকাছি জায়গায় ফ্রি কিক পায় মায়ামি। শুরুতে মনে হচ্ছিল, মেসি সতীর্থদের উদ্দেশে বল বাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু সরাসরি গোলের উদ্দেশে শট নেন এই ফরোয়ার্ড।
মেসির নেওয়া বা পায়ের বাঁকানো নিখুঁত শট দূরের পোস্ট দিয়ে জালে আশ্রয় নেয়। ঝাপিয়েও ঠেকাতে পারেননি কলম্বাসের গোলরক্ষক প্যাট্রিক শুল্ট। সেই গোলটি চলতি এমএলএস মৌসুমে মেসির ২১তম। টানা তিনটি লিগ ম্যাচে গোলের দেখা পেলেন আটবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী।
মেসি পরে মায়ামিকে এগিয়েও দিতে পারতেন। ৬২তম মিনিটে তাঁর নেওয়া শট দুর্দান্তভাবে ঠেকিয়ে দেন শুল্ট। কিছুক্ষণ পর ডেভিড আয়ালার গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়।
শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ফল নির্ধারণ হয় অতিরিক্ত সময়ে। বিয়াস মেন্দেসের শট মায়ামির গোলরক্ষক রোকো রিওস নোভো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেননি। ফিরতি বল পেয়ে জামাল থিয়ারে জালে পাঠান। অতিরিক্ত সময়ের নবম মিনিটে পাওয়া সেই গোলে জয় নিশ্চিত করে কলম্বাস।
মায়ামি ম্যাচে ৫৫ শতাংশ বলের দখল রাখলেও আক্রমণে কলম্বাস ছিল বেশি কার্যকর। তারা ১৪টি শট নেয়, যার সাতটি ছিল লক্ষ্যে। মায়ামি শট নেয় মাত্র পাঁচটি, এর মধ্যে তিনটি ছিল লক্ষ্যে।
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