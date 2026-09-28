Ajker Patrika
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ফুটবল

বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুরের ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৯: ৩৯
বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুরের ম্যাচ দেখবেন কোথায়
ঘুরে দাঁড়াতে নামছে হামজা-জামালরা। ছবি: বাফুফে

ফিফা আসিয়ান কাপ ফুটবলে বাংলাদেশের শুরুটা ভালো হয়নি। প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে ৩-০ গোলে হেরে যায় জামাল ভূঁইয়ার দল। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ সিঙ্গাপুর। ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর লড়াই ছাড়াও মাঠে গড়াবে উয়েফা নেশনস লিগের বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ফুটবল

ফিফা আসিয়ান কাপ

বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর

বেলা ৩টা, সরাসরি

মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

নেশনস লিগ

জর্জিয়া-ইউক্রেন

রাত ১০টা, সরাসরি

তুরস্ক-ইতালি

রাত ১২টা ৪৫, সরাসরি

বেলজিয়াম-ফ্রান্স

রাত ১২টা ৪৫, সরাসরি

সুইডেন-পোল্যান্ড

রাত ১২টা ৪৫, সরাসরি

সনি স্পোর্টস/ট্যাপমেড

ক্রিকেট

এশিয়ান গেমস ক্রিকেট

কোয়ার্টার ফাইনাল

পাকিস্তান-হংকং

সকাল ৬টা, সরাসরি

ভারত-আফগানিস্তান

বেলা ১১টা, সরাসরি

সনি টেন ১

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলক্রিকেট
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