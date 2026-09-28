বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুরের ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ফিফা আসিয়ান কাপ ফুটবলে বাংলাদেশের শুরুটা ভালো হয়নি। প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে ৩-০ গোলে হেরে যায় জামাল ভূঁইয়ার দল। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ সিঙ্গাপুর। ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর লড়াই ছাড়াও মাঠে গড়াবে উয়েফা নেশনস লিগের বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ফুটবল
ফিফা আসিয়ান কাপ
বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর
বেলা ৩টা, সরাসরি
মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া
সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
নেশনস লিগ
জর্জিয়া-ইউক্রেন
রাত ১০টা, সরাসরি
তুরস্ক-ইতালি
রাত ১২টা ৪৫, সরাসরি
বেলজিয়াম-ফ্রান্স
রাত ১২টা ৪৫, সরাসরি
সুইডেন-পোল্যান্ড
রাত ১২টা ৪৫, সরাসরি
সনি স্পোর্টস/ট্যাপমেড
ক্রিকেট
এশিয়ান গেমস ক্রিকেট
কোয়ার্টার ফাইনাল
পাকিস্তান-হংকং
সকাল ৬টা, সরাসরি
ভারত-আফগানিস্তান
বেলা ১১টা, সরাসরি
সনি টেন ১
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