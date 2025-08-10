আজ মাঠে নামছেন হামজারা

ক্রীড়া ডেস্ক
ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের নতুন মৌসুম মাঠে গড়িয়েছে গতকাল। আজ নিজেদের প্রথম ম্যাচে ঘরের মাঠে শেফিল্ড ওয়েডনেসডের মুখোমুখি হবে হামজা চৌধুরীর লেস্টার সিটি। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায়। প্রাক্-মৌসুমে দারুণ সময় কাটিয়ে ফক্সরা প্রস্তুত নতুন মৌসুমের জন্য। গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন বার্তাই দেন হামজা।
গত মৌসুম একদমই ভালো কাটেনি লেস্টারের। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ শেষ করে ৩৮ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ১৮ নম্বরে। অবধারিতভাবে তাই অবনমন হয় ক্লাবটির। হামজা মৌসুমের প্রথমার্ধে খেললেও দ্বিতীয়ার্ধে ধারে শেফিল্ড ইউনাইটেডের হয়ে খেলেন চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে। সেখান থেকে প্রিমিয়ার লিগে ওঠার খুব কাছেই ছিল শেফিল্ড। কিন্তু প্লে-অফ ফাইনালে হেরে যায় সান্ডারল্যান্ড এফসির কাছে।
গুঞ্জন ছিল, প্রিমিয়ার লিগে উঠলে শেফিল্ডে পাকাপাকিভাবে দেখা যেতে পারে হামজাকে। দলকে পদোন্নতি এনে দিতে হামজারও আপ্রাণ চেষ্টা ছিল। শেষ পর্যন্ত আর পারেননি। লেস্টারও তাঁকে ধার শেষে ফিরিয়ে আনে।
আবার প্রিমিয়ার লিগে ফেরার লক্ষ্য নিয়ে নতুন মৌসুম শুরুর অপেক্ষায় লেস্টার। নতুন কোচ মার্তি সিফুয়েন্তেস বলেন, ‘মূল লক্ষ্য হলো যতটা দ্রুত সম্ভব প্রিমিয়ার লিগে ফিরে যাওয়া। লেস্টারের মতো ক্লাবের এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত। আমরা একটি স্পষ্ট পরিচয় ও নিজস্ব খেলার ধরন গড়ে তোলার দিকে মনোযোগী, যা আমাদের শক্ত অবস্থানে নিতে সহায়তা করবে।’
লেস্টারে বর্তমান ফুটবলারদের মধ্যে হামজাই সবচেয়ে পুরোনো। এক দশক ধরে ক্লাবটিতে রয়েছেন বাংলাদেশি এই মিডফিল্ডার। প্রাক্-মৌসুমের শেষ ম্যাচে ফিওরেন্তিনার বিপক্ষে অধিনায়কত্ব করেছেন। আজ শেফিল্ডের বিপক্ষেও নেতৃত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাঁর। কারণ নিয়মিত অধিনায়ক রিকার্দো পেরেইরা চোটের কারণে মাঠের বাইরে।
চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে ২৪ দল একে অপরের মুখোমুখি হবে দুবার করে। টেবিলের শীর্ষে থাকা দুই দল সরাসরি নাম লেখাবে প্রিমিয়ার লিগে। পরের চারটি দল লড়াই করবে প্লে-অফে।
ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপ লিগের নতুন মৌসুম মাঠে গড়িয়েছে গতকাল। আজ নিজেদের প্রথম ম্যাচে ঘরের মাঠে শেফিল্ড ওয়েডনেসডের মুখোমুখি হবে হামজা চৌধুরীর লেস্টার সিটি। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায়। প্রাক্-মৌসুমে দারুণ সময় কাটিয়ে ফক্সরা প্রস্তুত নতুন মৌসুমের জন্য। গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন বার্তাই দেন হামজা।
গত মৌসুম একদমই ভালো কাটেনি লেস্টারের। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ শেষ করে ৩৮ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ১৮ নম্বরে। অবধারিতভাবে তাই অবনমন হয় ক্লাবটির। হামজা মৌসুমের প্রথমার্ধে খেললেও দ্বিতীয়ার্ধে ধারে শেফিল্ড ইউনাইটেডের হয়ে খেলেন চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে। সেখান থেকে প্রিমিয়ার লিগে ওঠার খুব কাছেই ছিল শেফিল্ড। কিন্তু প্লে-অফ ফাইনালে হেরে যায় সান্ডারল্যান্ড এফসির কাছে।
গুঞ্জন ছিল, প্রিমিয়ার লিগে উঠলে শেফিল্ডে পাকাপাকিভাবে দেখা যেতে পারে হামজাকে। দলকে পদোন্নতি এনে দিতে হামজারও আপ্রাণ চেষ্টা ছিল। শেষ পর্যন্ত আর পারেননি। লেস্টারও তাঁকে ধার শেষে ফিরিয়ে আনে।
আবার প্রিমিয়ার লিগে ফেরার লক্ষ্য নিয়ে নতুন মৌসুম শুরুর অপেক্ষায় লেস্টার। নতুন কোচ মার্তি সিফুয়েন্তেস বলেন, ‘মূল লক্ষ্য হলো যতটা দ্রুত সম্ভব প্রিমিয়ার লিগে ফিরে যাওয়া। লেস্টারের মতো ক্লাবের এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত। আমরা একটি স্পষ্ট পরিচয় ও নিজস্ব খেলার ধরন গড়ে তোলার দিকে মনোযোগী, যা আমাদের শক্ত অবস্থানে নিতে সহায়তা করবে।’
লেস্টারে বর্তমান ফুটবলারদের মধ্যে হামজাই সবচেয়ে পুরোনো। এক দশক ধরে ক্লাবটিতে রয়েছেন বাংলাদেশি এই মিডফিল্ডার। প্রাক্-মৌসুমের শেষ ম্যাচে ফিওরেন্তিনার বিপক্ষে অধিনায়কত্ব করেছেন। আজ শেফিল্ডের বিপক্ষেও নেতৃত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাঁর। কারণ নিয়মিত অধিনায়ক রিকার্দো পেরেইরা চোটের কারণে মাঠের বাইরে।
চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে ২৪ দল একে অপরের মুখোমুখি হবে দুবার করে। টেবিলের শীর্ষে থাকা দুই দল সরাসরি নাম লেখাবে প্রিমিয়ার লিগে। পরের চারটি দল লড়াই করবে প্লে-অফে।
গ্রুপ পর্বের ছয় ম্যাচের মাত্র একটিতে হেরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। দুটিতে হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সে হিসাবে আজ ত্রিদেশীয় অনূর্ধ্ব-১৯ সিরিজের ফাইনালে দুই দলের লড়াইয়ে বাংলাদেশই ফেবারিট। কিন্তু এক ম্যাচের খেলা ফাইনালে ফেবারিট তকমা কাজে নাও লাগতে পারে।৪২ মিনিট আগে
রেকর্ড তো আর কম করেননি সাকিব আল হাসান-রশিদ খান-সুনীল নারাইনরা। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে স্পিন ভেলকিতে ব্যাটারদের ভড়কে দিয়ে মুড়ি-মুড়কির মতো উইকেট নিচ্ছেন। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারীর তালিকায় সেরা পাঁচে আছেন এই তিন স্পিনার।১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপ ও নেদারল্যান্ডস সিরিজকে সামনে রেখে ২৫ সদস্যের প্রাথমিক দলের ফিটনেস ক্যাম্প চলছে। সেটারই অংশ হিসেবে আজ সকালে গুলিস্তানের জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৬০০ মিটারের রানিং সেশন হয়েছে। তবে জাতীয় দলের ফিটনেস টেস্টে আজও দেখা যায়নি টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাসকে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্নীতির ঘটনা নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল), ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) প্রায়ই শোনা যায় ফিক্সিংয়ের সংবাদ। এবার ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিক্সিং ঠেকাতে এমন একজনকে বিসিবি নিয়োগ দিল, যাঁর আইসিসিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।২ ঘণ্টা আগে