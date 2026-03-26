হামজাকে নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটল, গোলকিপিংয়ে চমক

দলের সঙ্গে অনুশীলন সেশন করেছেন মাত্র একটি। পরশুই তিনি পা রেখেছেন ভিয়েতনামে। গতকাল সংবাদ সম্মেলনেও কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারেননি বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। দিনশেষে হামজা চৌধুরীকে নিয়েই ভিয়েতনামের বিপক্ষে একাদশ সাজিয়েছেন তিনি।
হ্যানয়ের হ্যাং ডে স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে প্রীতি ম্যাচটি। এবারও শুরুর একাদশে জায়গা হয়নি অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার। মাঠে নেতৃত্ব দেবেন সোহেল রানা সিনিয়র। গোলকিপিংয়ে আছে চমক। নিয়মিত খেলতে থাকা মিতুল মারমাকে বাদ দিয়েছেন কাবরেরা।
মিতুলের বদলে গোলবারের নিচে থাকবেন মেহেদী হাসান শ্রাবণ। অথচ বাংলাদেশ ফুটবল লিগের এবারের মৌসুমে কেবল একটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। জাতীয় দলের হয়ে সর্বশেষ খেলেছেন দুই বছর আগে ফিলিস্তিনের বিপক্ষে।
রক্ষণে তারিক কাজী, সাদ উদ্দিন ছাড়াও রয়েছেন শাকিল আহাদ তপু ও জায়ান আহমেদ। মাঝমাঠে থাকছেন হামজা–শমিত জুটি।
আক্রমণভাগে চমক হিসেবে আছেন মিরাজুল ইসলাম। দেড় বছর পর আবারও জাতীয় দলের জার্সিতে মাঠে নামার সুযোগ পেলেন তিনি। তাঁর সঙ্গী হিসেবে আছেন ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ও ফাহমিদুল ইসলাম।
বাংলাদেশ একাদশ:
গোলকিপার: মেহেদী হাসান শ্রাবণ।
রক্ষণভাগ: শাকিল আহাদ তপু, জায়ান আহমেদ, সাদ উদ্দিন, তারিক কাজী।
মাঝমাঠ: হামজা চৌধুরী, শমিত সোম, সোহেল রানা (অধিনায়ক)।
আক্রমণভাগ: মিরাজুল ইসলাম, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ও ফাহমিদুল ইসলাম।
