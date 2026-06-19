Ajker Patrika
ফুটবল

যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ নীতি নিয়ে ফিফায় অভিযোগ জানাচ্ছে ইরান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ জুন ২০২৬, ১৪: ২৭
যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ নীতি নিয়ে ফিফায় অভিযোগ জানাচ্ছে ইরান
প্রথম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে জয় সমতূল্য ড্র করেছে ইরান। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপে দলীয় ভ্রমণ ও প্রস্তুতি সূচি বাস্তবায়নে বাধার অভিযোগ তুলে ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করবে ইরান। বৃহস্পতিবার ইরান ফুটবল ফেডারেশনের এক মুখপাত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ওই মুখপাত্র বলেন, ‘টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি সূচি আগেভাগেই জমা দেওয়া সত্ত্বেও ইরান আবারও আয়োজকদের আরোপিত বিধিনিষেধের মুখোমুখি হয়েছে, যা আমাদের টেকনিক্যাল স্টাফদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করছে।’

মেক্সিকোর তিহুয়ানা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পরবর্তী ম্যাচের দুই দিন আগে যাত্রার পরিকল্পনা করেছিল ইরান। লস অ্যাঞ্জেলেসে আগামী ২২ জুন বেলজিয়ামের বিপক্ষে মাঠে নামবে এশিয়ার দলটি। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় নিশ্চিত করতে তারা দুই দিন আগে লস অ্যাঞ্জেলেসে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল। ইরানের দাবি, এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

এই প্রসঙ্গে মুখপাত্র বলেন, ‘লস অ্যাঞ্জেলেসে ম্যাচটি স্থানীয় সময় দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হবে বিবেচনায় রেখে, ইরান ফুটবল ফেডারেশন অনুরোধ করেছিল যেন দলটিকে ম্যাচের দুই দিন আগে লস অ্যাঞ্জেলেসে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল খেলোয়াড়দের ম্যাচের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া, শেষ অনুশীলন সম্পন্ন করা এবং চূড়ান্ত প্রস্তুতি শেষ করা।’

এ ছাড়া ইরান অভিযোগ করেছে, তাদের প্রথম ম্যাচ শেষে লস অ্যাঞ্জেলেস ত্যাগ করার ক্ষেত্রেও কড়াকড়ি পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। সেই ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করে ইরান। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন ইরানের অভিযোগ নাকচ করে জানিয়েছে, দলকে আগেই ভ্রমণ নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

হোয়াইট হাউস ফিফা টাস্ক ফোর্সের নির্বাহী পরিচালক অ্যান্ড্রু জিউলিয়ানি সিবিএস নিউজকে বলেন, ‘দলটিকে (ইরান) ম্যাচের আগের দিন, অর্থাৎ ম্যাচ ডে মাইনাস ওয়ান-এ আসার অনুমতি দেওয়া হবে। তাদেরকে ম্যাচ শেষ হওয়ার দিনই অর্থাৎ ম্যাচের রাতেই দেশ ত্যাগ করতে বলা হবে। লস অ্যাঞ্জেলেসেও একই নিয়ম প্রযোজ্য থাকবে।’

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