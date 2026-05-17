ওয়েম্বলি যেন চেলসির জন্য বেদনার কাব্য

‘এত কাছে, তবু কেন দূরে’—প্রবাদটির সঙ্গে একটা জায়গায় বারবার মিলে যাচ্ছে চেলসির। ঘরোয়া কাপের টানা সাতটি ফাইনালে উঠে শিরোপা জেতা হলো না ব্লুজদের। প্রতিবারই রানার্সআপ হয়ে মাঠ ছাড়তে হচ্ছে জায়ান্টদের। ফাইনালের মঞ্চ চেলসির জন্য এক নিষ্ঠুর গল্প হয়ে উঠেছে।
সবশেষ এফএ কাপের ফাইনালে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে ১-০ গোলে হেরেছে চেলসি। শনিবার ওয়েম্বলিতে অনুষ্ঠিত শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটা করেন আন্তনি সেমেনিও। লন্ডনের ক্লাবটিকে হারিয়ে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সেরা প্রতিযোগিতায় নিজেদের অষ্টম শিরোপা জিতল ম্যানসিটি। এফএ কাপে টানা চার ফাইনাল খেলা দলটি এর আগে সবশেষ শিরোপা জিতেছিল ২০২২-২০২৩ মৌসুমে। তিন বছর পর শিরোপা পুনরুদ্ধার করল পেপ গার্দিওলার দল।
ম্যানসিটির শিরোপা পুনরুদ্ধারের দিনে অপেক্ষা বাড়ল চেলসির। ২০১৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কোনো ঘরোয়া কাপ জেতেনি ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি। এর মধ্যে চারবারই এফএ কাপের ফাইনাল হারল। তিনবার হেরেছে লিগ কাপের ফাইনালে।
ম্যানসিটির কাছে ফাইনালে হারার পর ভক্তদের কাছে ক্ষমা চাইলেন চেলসির অধিনায়ক রিস জেমস। তিনি বলেন, ‘এই মৌসুমে আমরা প্রত্যাশামতো খেলতে পারিনি। ফলাফলের জন্য আমি সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইছি। সময়টা কঠিন ছিল। আশা করি খুব দ্রুতই আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারব। এখন আমাদের বিশ্রাম নিতে হবে, পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং আবার অনুশীলনে ফিরতে হবে। এরপর টটেনহামের বিপক্ষে পরের ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।’
জেমসের দাবি, হারলেও চেষ্টার কমতি রাখেনি চেলসি, ‘হারাটা হতাশাজনক। যদি স্কোরলাইন বাদ দিয়ে পুরো ম্যাচটা দেখেন, তাহলে আমরা তাদের সঙ্গে সমানতালে লড়েছি। প্রথমার্ধে হয়তো বল তাদের কাছেই বেশি ছিল, কিন্তু তারা আমাদের খুব একটা সমস্যায় ফেলতে পারেনি। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে তারা অর্ধেক সুযোগ থেকেই গোল করে ফেলেছে। আমরা শেষ মুহূর্তের ছোঁয়াটা দিতে পারিনি।’
ফাইনালে ভাগ্য সহায় ছিল না বলেই মনে করছেন জেমস। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ফাইনালে সবাই জিততে মরিয়া হয়ে থাকে। সেটা স্থানীয় কোনো শিরোপাই হোক কিংবা এফএ কাপ। কারও জয়ের ইচ্ছা বা চেষ্টা নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলতে পারি না। আমরা সবাই জিততে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্য আমাদের পক্ষে ছিল না।’
প্রথম দিনের শেষ বিকেলের ৬ ওভারে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল পাকিস্তানকে। এরপরও স্বস্তির কথা হলো, বিনা উইকেটেই দিনটা পার করতে পেরেছিল সফরকারীরা। কিন্তু শান মাসুদের দলের দ্বিতীয় দিনের শুরুটা হলো ভুলে যাওয়ার মতো।২ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপের আগে ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দলের স্কোয়াড ঘোষণা ঘিরে তৈরি হয়েছে তুমুল আগ্রহ। নতুন কোচ কার্লো আনচেলত্তির প্রথম বিশ্বকাপ দল ঘোষণাকে ঘিরে শুধু ব্রাজিলেই নয়, গোটা ফুটবল বিশ্বে এখন আলোচনার খেরাক জুগিয়েছে বিষয়টি।২ ঘণ্টা আগে
আরেকটি ফাইনাল, আরেকটি হতাশা। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর শিরোপার অপেক্ষা যেন শেষই হচ্ছে না। পুরো ম্যাচে আধিপত্য দেখিয়েও এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ টুর এর ট্রফি ছুঁতে পারল না আল নাসর। নিজেদের মাঠ আলাওল পার্কে শনিবার রাতে জাপানের গাম্বা ওসাকার কাছে ১-০ গোলে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে সৌদি ক্লাবটির।৩ ঘণ্টা আগে
ঢাকা টেস্টের প্রথম ইনিংসে চারশ পার করা সংগ্রহ পেয়েছিল বাংলাদেশ। তবে দ্বিতীয় টেস্টে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের প্রথম ইনিংস থেমেছে ২৭৮ রানে। বাংলাদেশকে তিনশর আে অলআউট করে কিছুটা স্বস্তিতেই ছিল পাকিস্তান।৩ ঘণ্টা আগে