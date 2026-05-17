লিড নেওয়ার পথে বাংলাদেশ

টপ অর্ডার এবং মিডল অর্ডারদের ব্যর্থতায় বাংলাদেশকে আগলে রেখেছিলেন লিটন দাস। দারুণ এক সেঞ্চুরিতে দলকে পৌনে তিন শর কোটায় নিয়ে যান তিনি। এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারের মতো দৃঢ়তা দেখাতে পারলেন না পাকিস্তানের কোনো ব্যাটার। সফরকারীদের ব্যাটিং ব্যর্থতায় মাঝারি মানের সংগ্রহ নিয়েও লিডের অপেক্ষায় বাংলাদেশ।
দিনের শুরুতেই পাকিস্তানকে চেপে ধরেছিল বাংলাদেশ। তাসকিন আহমেদ এবং মেহেদী হাসান মিরাজের যৌথ আক্রমণে প্রথম সেশনেই অতিথিদের ৪ উইকেট তুলে নেন নাজমুল হোসেন শান্তরা। সিলেটে দিনের দ্বিতীয় সেশনেও বাংলাদেশের বোলারদের দাপট। একের এক উইকেট হারিয়ে অলআউট হওয়ার শঙ্কা পাকিস্তান শিবিরে।
ওয়ানডে মেজাজি ব্যাটিংয়ে মধ্যাহ্ন বিরতির পর ফিফটি তুলে নেন বাবর আজম। সাবেক অধিনায়কের দিকে তাকিয়ে ছিল গোটা দল। কিন্তু পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) দল পেশোয়ার জালমির হয়ে খেলা সতীর্থ নাহিদ রানার বলে থামেন বাবর। ফুল লেন্থ ডেলিভারি ফ্লিক করতে গিয়ে মিড অনে মুশফিকুর রহিমের হাতে ক্যাচ তুলে দেন। ১০ বাউন্ডারিতে ৬৮ রান করেন তিনি।
কিছুক্ষণ পর ২১ রান করা সালমান আলী আগাকেও হারায় পাকিস্তান। তাইজুলের বলে সুইপ করতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে মুমিনুলের হাতে ধরা পড়েন এই ব্যাটার। লাঞ্চের পর অল্প সময়ের ব্যবধানে বাবর এবং সালমানকে হারানোয় পাকিস্তানের একমাত্র স্বীকৃত ব্যাটার হিসেবে টিকে ছিলেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। ভরসা দিতে পারেননি এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। তাইজুলের করা ৪৯তম ওভারে বোল্ড হয়ে ফিরেছেন তিনি। ১৩ রান আসে রিজওয়ানের ব্যাট থেকে। এরপর ১৮ রান করা হাসান আলীকেও ফেরান তাইজুল। ১৮৪ রানে অষ্টম উইকেট হারায় পাকিস্তান। লিড নিতে বাংলাদেশের দরকার আর মাত্র ২ উইকেট।
দ্বিতীয় সেশন শেষে পাকিস্তানের সংগ্রহ ৮ উইকেটে ২০৬ রান। ৭২ রানে পিছিয়ে দলটি।
মিরপুরে সিরিজের প্রথম টেস্টে পাকিস্তানের ইনিংসের ইতি টেনেছিলেন নাহিদ রানা। শাহিন শাহ আফ্রিদির উইকেট নেওয়ার পরই উল্লাসে মেতেছিল বাংলাদেশ। এবার সিলেটে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের পতন হলো তাঁর হাতেই। বাংলাদেশ পেল ৪৬ রানের লিড।১৩ মিনিট আগে
আলোচনাটা শোনা যাচ্ছিল কদিন ধরেই। সেটাই সত্যি হলো। রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক কোচ জাবি আলোসনোকে চার বছরের চুক্তিতে নিয়েছে চেলসি।২৯ মিনিট আগে
‘এত কাছে, তবু কেন দূরে’—প্রবাদটির সঙ্গে একটা জায়গায় বারবার মিলে যাচ্ছে চেলসির। ঘরোয়া লিগের টানা সাতটি ফাইনালে উঠে শিরোপা জেতা হলো না ব্লুজদের। প্রতিবারই রানার্সআপ হয়ে মাঠ ছাড়তে হচ্ছে জায়ান্টদের। ফাইনালের মঞ্চ চেলসির জন্য এক নিষ্ঠুর গল্প হয়ে উঠেছে।২ ঘণ্টা আগে
প্রথম দিনের শেষ বিকেলের ৬ ওভারে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল পাকিস্তানকে। এরপরও স্বস্তির কথা হলো, বিনা উইকেটেই দিনটা পার করতে পেরেছিল সফরকারীরা। কিন্তু শান মাসুদের দলের দ্বিতীয় দিনের শুরুটা হলো ভুলে যাওয়ার মতো।৪ ঘণ্টা আগে