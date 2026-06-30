কেপ ভার্দের কাছে হারবে আর্জেন্টিনা, দাবি সেই ওঝার

বিশ্বকাপের গ্রুপপর্বে ইংল্যান্ড-ঘানা ম্যাচের আগে হ্যারি কেইনকে নিয়ে করা নানা কোয়াকু বনসামের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়েছিল। এবার আর্জেন্টিনাকে নিয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করলেন ঘানার এই ওঝা। শেষ ৩২-এ কাপ ভার্দের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেবে লিওনেল স্কালোনির দল, এমন মন্তব্য করেছেন তিনি।
শেষ ষোলতে ওঠার মিশনে আগামী ৪ জুলাই বাংলাদেশ সময় ভোর ৪টায় মায়ামি স্টেডিয়ামে কেপ ভার্দের বিপক্ষে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। সে ম্যাচকে সামনে রেখে বানসাম বলেন, ‘কেপ ভার্দে আর্জেন্টিনাকে বিদায় করে দেবে।’
এর আগে ঘানার বিপক্ষে আলোচিত সেই ম্যাচে কেইন গোল করতে পারবেন না বলে মন্তব্য করেছিলেন বনসাম। রীতিমতো ইংলিশ স্ট্রাইকারকে অভিশাপ দিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি কেইনের ওপর কাজ করছি। আমি চাই না সে চোট পাক। তবে আমাদের দলের বিরুদ্ধে কেইনকে রাখার জন্য আমি সেরা চেষ্টাই করব। ঘানাকে জেতাতে কাজ করে যাব।’
সে ম্যাচে কেইন গোল করতে পারেননি কেইন, ইংল্যান্ড-ঘানার লড়াই শেষ হয়েছিল গোলশূন্য ড্রয়ে। চলতি বিশ্বকাপে সেটিই ছিল বায়ার্ন মিউনিখের এই স্ট্রাইকারের একমাত্র গোলহীন ম্যাচ। ভবিষ্যদ্বাষী সত্যি হওয়ায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বনসামকে নিয়ে কত মাতামাতি হয়নি। সেখানেই থেমে থাকেননি এই ওঝা।
ইংল্যান্ড-ঘানা ম্যাচ শেষে বনসাম বলেছিলেন, ‘আমিই বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ওঝা। এবার কেইনকে মুক্ত করে দিলাম। যেন সে গোলের দেখা পায়। কেইন আমার শত্রু নয়, শিগগিরই আমার এক সন্তানের নাম রাখব হ্যারি।’ তাঁর সে মন্ত্যব্যের পর পানামার বিপক্ষে ম্যাচে ১ গোল করেন কেইন। কেইনের পর এবার আর্জেন্টিনাকে নিয়ে করা বনসামের মন্তব্য সত্যি হয় কি না, সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আর মাত্র চার দিন।
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