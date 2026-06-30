জিম্বাবুয়ের কাছে ইনিংস ব্যবধানে হারল বাংলাদেশ

জিম্বাবুয়ের পেসাররা তখন শেষ উইকেটের খোঁজে। হঠাৎ ক্যামেরার লেন্স খুঁজে নিল ডাগআউটে থাকা বাংলাদেশের প্রধান কোচ ফিল সিমন্সকে। মুখে হাত দিয়ে বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন সাবেক ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারকা। তাঁর চোখে-মুখে যেন রাজ্যের হতাশা।
সিমন্সের এমন হতাশা বা মনমরা হয়ে থাকার কারণ বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা না কারও। হারারে টেস্টের দুই ইনিংসেই বাংলাদেশের ব্যাটাররা যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে তাতে মন খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এমন বাজে ব্যাটিং প্রদর্শনীতে সফরকারীদের সঙ্গী হয়েছে লজ্জা। জিম্বাবুয়ের কাছে ইনিংস এবং ৮৫ রানে হেরেছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল।
অল্প কথায় বললে, এই টেস্টে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি বাংলাদেশ। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের বাজে ব্যাটিংয়ের পরই ম্যাচের ভবিষ্যৎ বুঝতে বাকি ছিল না। শুরুর সে ব্যর্থতার পর আর কোনো নাটকীয় কিছু করে দেখাতে পারেনি অতিথিরা। জিম্বাবুয়ে একমাত্র টেস্ট জিতে নিল মাত্র আড়াই দিনেই।
জার্মানির বাজে সময়ের প্রহর যেন কাটছেই না। আরও একবার বিশ্বকাপের মঞ্চে হতাশ করল চারবারের চ্যাম্পিয়নরা। ব্যর্থতার চোরাবালিতে আটকা পড়া দলটি এবার প্যারাগুয়ের কাছে হেরে সেরা ৩২ থেকে বিদায় নিয়েছে। এমন পারফরম্যান্সের পর আর নিজেদের প্রথম সারির দল বলে মনে করছেন না খোদ জার্মানির প্রধান কোচ হুলিয়ান নাগলসমান।১ ঘণ্টা আগে
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