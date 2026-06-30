Ajker Patrika
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ক্রিকেট

জিম্বাবুয়ের কাছে ইনিংস ব্যবধানে হারল বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জিম্বাবুয়ের কাছে ইনিংস ব্যবধানে হারল বাংলাদেশ
ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি বাংলাদেশ। ছবি: সংগৃহীত

জিম্বাবুয়ের পেসাররা তখন শেষ উইকেটের খোঁজে। হঠাৎ ক্যামেরার লেন্স খুঁজে নিল ডাগআউটে থাকা বাংলাদেশের প্রধান কোচ ফিল সিমন্সকে। মুখে হাত দিয়ে বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন সাবেক ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারকা। তাঁর চোখে-মুখে যেন রাজ্যের হতাশা।

সিমন্সের এমন হতাশা বা মনমরা হয়ে থাকার কারণ বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা না কারও। হারারে টেস্টের দুই ইনিংসেই বাংলাদেশের ব্যাটাররা যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে তাতে মন খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। এমন বাজে ব্যাটিং প্রদর্শনীতে সফরকারীদের সঙ্গী হয়েছে লজ্জা। জিম্বাবুয়ের কাছে ইনিংস এবং ৮৫ রানে হেরেছে নাজমুল হোসেন শান্তর দল।

অল্প কথায় বললে, এই টেস্টে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি বাংলাদেশ। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের বাজে ব্যাটিংয়ের পরই ম্যাচের ভবিষ্যৎ বুঝতে বাকি ছিল না। শুরুর সে ব্যর্থতার পর আর কোনো নাটকীয় কিছু করে দেখাতে পারেনি অতিথিরা। জিম্বাবুয়ে একমাত্র টেস্ট জিতে নিল মাত্র আড়াই দিনেই।

বিষয়:

খেলাজিম্বাবুয়ে ক্রিকেটক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
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