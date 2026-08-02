৭৮১ কোটি টাকা পেলেই বিশ্বকাপ ফাইনালে গোল করা ফুটবলারকে ছাড়বে বার্সা

বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের হয় জয়সূচক গোল করে আলোচনায় এসেছেন ফেরান তোরেস। ২০২২ সালের গ্রীষ্মকালীন দলবদলে বার্সেলোনায় যোগ দেওয়া এই ফুটবলারের প্রতি এবার নজর পড়েছে পিএসজির। তবে তাঁকে পেতে হলে মোটা অঙ্কই খরচ করতে হবে প্যারিসের ক্লাবটিকে।
স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্ত জানিয়েছে, ৫৫ মিলিয়ন ইউরো পেলেই তোরেসকে বিক্রি করবে বার্সা। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৭৮১ কোটি টাকার বেশি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ফরোয়ার্ডকে এখনো নিজেদের পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবেই দেখছে কাতালানরা। তবে তাঁকে যেকোনো মূল্যে ধরে রাখতেই হবে—সেই পথে হাঁটতে চায় না লা লিগার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ক্লাবের নির্ধারিত বেতন কাঠামোর মধ্যেই তোরেসকে নতুন চুক্তির প্রস্তাব দেবে বার্সা, যা আগামী সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। কিন্তু অন্য কোনো ক্লাব বেশি বেতনের প্রস্তাব দিলেও সেটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেদের প্রস্তাব বাড়াবে না স্প্যানিশ জায়ান্টরা।
ভবিষ্যত নিয়ে তোরেসের ওপর সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়েছে বার্সা। থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তাঁকে ক্লাবের পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হবে। আর যদি নতুন চ্যালেঞ্জের খোঁজে দল ছাড়তে চান, তাহলে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করেই তাঁকে ছাড়বে বার্সা।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত পিএসজির পক্ষ থেকে বার্সার সঙ্গে কোনো আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ হয়নি। ফরাসি ক্লাবটির আগ্রহের খবর তারা জেনেছে সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে। আগামী সপ্তাহে তোরেস নিজের অবস্থান চূড়ান্ত করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
দলবদলের বাজারে মানসম্পন্ন ফরোয়ার্ডদের চাহিদা বরাবরই অনেক বেশি। সে কারণেই ২০২২ সালে আর্থিক সংকটের মধ্যেও ম্যানচেস্টার সিটি থেকে তোরেসকে দলে ভেড়াতে যে ৫৫ মিলিয়ন ইউরো খরচ করেছিল, অন্তত সেই অর্থ পুনরুদ্ধার করতে চায় বার্সা।
তবে তোরেসের বিদায় বার্সার জন্য নতুন সমস্যাও তৈরি করতে পারে। স্পোর্ত জানিয়েছে, স্প্যানিশ তারকা চলে গেলে তরুণ মিশরীয় হামজা আবদেলকরিম ছাড়া দলে আর কোনো স্বীকৃত সেন্টার ফরোয়ার্ড থাকবেন না ক্লাবটির। ফলে নতুন একজন ফরোয়ার্ড দলে ভেড়ানোর জন্য প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিকের দাবি আরও জোরালো হবে। সে ক্ষেত্রে বার্সাকে নতুন একজন ফরোয়ার্ডের খুঁজে নামতে হবে।
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