বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেকে নিজেকে কত নম্বর দিয়েছেন প্রবাসী জায়ান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দলে গতকাল অভিষেক হয়েছে জায়ান আহমেদের। ছবি: বাফুফে
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দলে গতকাল অভিষেক হয়েছে জায়ান আহমেদের। ছবি: বাফুফে

অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের জন্য নিজেদের ঝালিয়ে নিতে বাহরাইনে ক্যাম্প করছে বাংলাদেশ ফুটবল দল। বাহরাইন অনূর্ধ্ব-২৩ দলের বিপক্ষে গতকাল একটি প্রীতি ম্যাচও খেলেছে বাংলাদেশ। স্বাগতিক বাহরাইনের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।

এই ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে অনূর্ধ্ব-২৩ দলে অভিষেক হয়েছে দুই প্রবাসী ফুটবলার জায়ান আহমেদ ও তানিল সালিকের। ডিফেন্ডার জায়ান আহমেদ ম্যাচের মূল একাদশেই ছিলেন। তানিল সালিক খেলেছেন বদলি হিসেবে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) গত রাতে পাঠানো ভিডিওবার্তায় নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে জায়ান বলেন, ‘আমরা ভালো খেলেছি। তিন-চারটা ভালো সুযোগ ছিল। ম্যাচটি প্রায় সমতা ছিল। দশের মধ্যে নিজেকে সাড়ে সাত দেব। কিছু ভালো অ্যাসিস্ট ছিল। চেষ্টা করেছি।’

বাংলাদেশ দল পেনাল্টি থেকে এক গোল হজম করছে। তারপরও দলের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট জায়ান, ‘দলের পারফরম্যান্স দশের মধ্যে আট। আমরা গোলের সুযোগ পেয়েছি। ভিয়েতনামের জন্য আমরা অনেক কষ্ট করছি। অনুশীলন, ভিডিও, মিটিং করছি। আমাদের গ্রুপ (দল) ভালো এবং মেধাবী।’ ২২ আগস্ট দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে ফের বাহরাইনের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলবাফুফে
সিলেটের ডিসি হলেন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তি পাওয়া সারওয়ার আলম

শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাত্রদল নেতার পোস্ট, শোকজ পেয়ে নিলেন অব্যাহতি

আলাস্কা বৈঠকে পুতিনের দেহরক্ষীর হাতে ‘মলমূত্রবাহী স্যুটকেস’ কেন

অপারেশন সিঁদুরে নিহত প্রায় দেড় শ সেনার তালিকা প্রকাশ করে মুছে ফেলল পাকিস্তানি টিভি

ঢাবিতে পাঁচ প্যানেলে ভোটের যুদ্ধ

