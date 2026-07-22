ভিন্ন ভিন্ন ম্যাচে মাঠে নামছেন সাকিব-মিরাজ, খেলা দেখবেন কোথায়

২০২৬ লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) সাকিব আল হাসান খেলছেন জাফনা কিংসের হয়ে। আর মেহেদী হাসান মিরাজের দল গল গ্যালান্টস। সাকিব ১৯ জুলাই এবারের এলপিএলে একমাত্র ম্যাচে খেলতে নেমে ৪ ওভারে ১২ রানে নেন ২ উইকেট। এক ওভার মেডেনও দেন। ডাম্বুলা সিক্সার্সের বিপক্ষে সেই ম্যাচে তাঁর ব্যাটিংয়েরই প্রয়োজন পড়েনি। অন্যদিকে মিরাজ দুই ম্যাচ মিলে করেছেন ২৩ রান। পাননি কোনো উইকেট।
আজ দুটি ভিন্ন ম্যাচে মাঠে নামছে সাকিব ও মিরাজের দল। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে মাঠে নামছে কলম্বো ক্যাপ-জাফনা কিংস। রাত ৮টায় মাঠে গড়াবে গল গ্যালান্টস-ডাম্বুলা সিক্সার্স। দুটি ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগ
কলম্বো-জাফনা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ডাম্বুলা-গল
রাত ৮টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ৩
ব্যাডমিন্টন খেলা সরাসরি
বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর
সকাল ১০টা ৩০ মিনিট ও বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
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