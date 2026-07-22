Ajker Patrika
En
অন্য খেলা

ভিন্ন ভিন্ন ম্যাচে মাঠে নামছেন সাকিব-মিরাজ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভিন্ন ভিন্ন ম্যাচে মাঠে নামছেন সাকিব-মিরাজ, খেলা দেখবেন কোথায়
এবারের লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে দুটি ভিন্ন দলের হয়ে খেলছেন সাকিব আল হাসান ও মেহেদী হাসান মিরাজ। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) সাকিব আল হাসান খেলছেন জাফনা কিংসের হয়ে। আর মেহেদী হাসান মিরাজের দল গল গ্যালান্টস। সাকিব ১৯ জুলাই এবারের এলপিএলে একমাত্র ম্যাচে খেলতে নেমে ৪ ওভারে ১২ রানে নেন ২ উইকেট। এক ওভার মেডেনও দেন। ডাম্বুলা সিক্সার্সের বিপক্ষে সেই ম্যাচে তাঁর ব্যাটিংয়েরই প্রয়োজন পড়েনি। অন্যদিকে মিরাজ দুই ম্যাচ মিলে করেছেন ২৩ রান। পাননি কোনো উইকেট।

আজ দুটি ভিন্ন ম্যাচে মাঠে নামছে সাকিব ও মিরাজের দল। বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে মাঠে নামছে কলম্বো ক্যাপ-জাফনা কিংস। রাত ৮টায় মাঠে গড়াবে গল গ্যালান্টস-ডাম্বুলা সিক্সার্স। দুটি ম্যাচই সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগ

কলম্বো-জাফনা

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ডাম্বুলা-গল

রাত ৮টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ৩

ব্যাডমিন্টন খেলা সরাসরি

বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড ট্যুর

সকাল ১০টা ৩০ মিনিট ও বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত