Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

জেলা ফুটবল জাগিয়ে তুলতে ১৮ কোটি টাকার টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৫ আগস্ট ২০২৫, ২২: ২৫
জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের সংবাদ সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি: বাফুফে
একপ্রকার ঘুমিয়ে আছে জেলা ফুটবল। নিয়মিত হচ্ছে না লিগ। বাফুফের নতুন কমিটি ১০ মাসেও লিগের জট খুলতে পারেনি। তৃণমূল থেকেও তাই সেভাবে উঠে আসছে না ফুটবলার। ঘুমিয়ে পড়া সেই ফুটবলকে জাগাতে ৩০ আগস্ট থেকে শুরু হবে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে সঙ্গে নিয়ে যা আয়োজন করবে বাফুফে।

তারুণ্যের উৎসবের ব্যানারে টুর্নামেন্টটির বাজেট ধরা হয়েছে ১৮ কোটি টাকা। দুই ধাপ মিলিয়ে ৫ কোটি করে মোট ১০ কোটি টাকা দেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। বাকি ৮ কোটি টাকা নিজ থেকে খরচ করবে বাফুফে। সিনিয়রদের পাশাপাশি অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলে ও মেয়েদের নিয়েও হবে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ।

বাফুফে সহসভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী আজ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘এই টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে জেলায় ফুটবল নিয়ে একটা উন্মাদনা শুরু হবে। সফল সমাপ্তির মধ্য দিয়ে তৃণমূল থেকে ভালোমানের প্রতিভাবান ফুটবলার বাছাই করা হবে।’

একই সুর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুব-উল-আলমের কণ্ঠেও, ‘আমি বেশ কয়েকবার ৬৪ জেলার জেলা প্রশাসকের সঙ্গে সভা করেছি, যাতে ভালোভাবে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করা যায়।’

জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ শেষবার হয়েছে ২০২২ সালে। ৩০ আগস্ট মুন্সিগঞ্জে ও জামালপুরের ম্যাচ দিয়ে গেরো খুলতে যাচ্ছে এর। যেখানে অংশ নিচ্ছে ৬৪ জেলা দল। আটটি পটে বিভক্ত করা হয়েছে জেলাগুলোকে। টুর্নামেন্টের প্রথম দুই রাউন্ড হবে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে। পরে ১৬ দল নিয়ে শুরু হবে নকআউটপর্ব। নভেম্বরে ফাইনাল হবে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে।

বিষয়:

খেলাফুটবলবাফুফে
