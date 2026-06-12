যে রেকর্ড ডাকছে ডিক অ্যাডভোকাটকে

উদ্বোধনী দিনেই বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক প্রধান কোচের রেকর্ডের মালিক হয়ে গিয়েছিলেন হুগো ব্রোস। তবে রেকর্ডটি দক্ষিণ আফ্রিকার এই কোচের মালিকানায় বেশিক্ষণ থাকেনি। বিশ্বকাপের পরের ম্যাচেই সেটি নিজের করে নেন চেক প্রজাতন্ত্রের প্রধান কোচ মিরোস্লাভ কোউবেক। তবে তাঁদের দুজনকেই আবার ছাড়িয়ে যাবেন কুরাসাওয়ের ডাচ কোচ ডিক অ্যাডভোকাট।
বিশ্বকাপের উদ্বোধনী মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে কোচ ব্রোসের বয়স ছিল ৭৪ বছর ২ মাস ১ দিন। বিশ্বকাপের দ্বিতীয় দক্ষিণ কোরিয়া-চেক প্রজাতন্ত্র ম্যাচে বয়োজ্যেষ্ঠ কোচ হিসেবে ব্রোসকে ছাড়িয়ে যান প্রজাতন্ত্রের প্রধান কোউবেক। এদিন তাঁর বয়স ছিল ৭৪ বছর ২৪৮ দিন। গুয়াদালাহারায় তাঁর দল ২-১ গোলে হেরে যায় দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে।
কোউবেক ও ব্রোস—এই দুই কোচকেই বয়সের বিচারে ছাড়িয়ে গিয়েছেন কুরাসাওয়ের কোচ ডিক অ্যাডভোকাট। ১৪ জুন তাঁর দল বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে। জার্মানির বিপক্ষে হিউস্টনে সেই ম্যাচের দিন অ্যাডভোকাটের বয়স হবে ৭৮ বছর ৮ মাস ১৮ দিন। অফিশিয়ালি তিনিই হবেন ফিফা বিশ্বকাপ ইতিহাসের বয়োজ্যেষ্ঠ কোচ। তাঁর দল কুরাসাও এরই মধ্যে বিশ্বকাপ খেলা সবচেয়ে কম জনসংখ্যার দেশ হিসেবে রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়েছে। এবার সেই দলের কোচ ডিক অ্যাডভোকাটের রেকর্ড গড়ার অপেক্ষা।
এই বিশ্বকাপের আগে সবচেয়ে বয়স্ক কোচের রেকর্ডটি ছিল অটো রেহাগেলের দখলে। ২০১০ সালের ফিফা বিশ্বকাপে গ্রিসের প্রধান কোচের ভূমিকায় ছিলেন তিনি। ৭১ বছর ৩১৭ দিন বয়স নিয়ে তিনি বিশ্বকাপের সবচেয়ে প্রবীণ কোচের রেকর্ড গড়েছিলেন।
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