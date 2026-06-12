ফের আর্জেন্টিনা দলে দুঃসংবাদ

চোট যেন বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া আর্জেন্টিনা দলের পিছু ছাড়ছে না। চোটের কারণে দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ থেকে ছিটকে গেছেন দলটির তারকা ডিফেন্ডার লিওনার্দো বালের্দি। সেখানেই যেন লা আলবিসেলেস্তেদের বিপদ কমেনি। এবার চোটের তালিকায় উঠল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের আরেক ফুটবলারের নাম।
‘জে’ গ্রুপে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ ১৭ জুন; প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া। চোটের কারণে সে ম্যাচে খেলতে পারবেন না লেফট ব্যাক নিকোলাস তালিয়াফিকো। এই ডিফেন্ডার পেশিতে চোট পাওয়ায় বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে আর্জেন্টির দেখা যেতে পারে ফাকুন্দো মেদিনাকে।
হন্ডুরাসের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে পেশিতে হালকা টান অনুভব করেন তালিয়াফিকো। পরে পরীক্ষায় তাঁর বাঁ পায়ের কাফ মাসলে (নিচের অংশে) মাংসপেশির চোট ধরা পড়ে। প্রতিবেদনে টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, তালিয়াফিকোর চোট খুব বেশি গুরুতর নয়। তবে ম্যাচের জন্য ফিট হতে আরেকটু সময় প্রয়োজন তাঁর।
দলের মেডিকেল ও কোচিং স্টাফের সঙ্গে বৈঠকের পর ফিজিওথেরাপি শুরু করেছেন তালিয়াফিকো। গ্রুপ পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আগামী ২২ জুন অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। টিম ম্যানেজমেন্টের আশা, সেই ম্যাচে একাদশে ফিরতে পারবেন তালিয়াফিকো। তবে সেটা নির্ভর করছে তাঁর ম্যাচ ফিটনেসের ওপর।
চোট সত্ত্বেও তালিয়াফিকোকে বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। আর্জেন্টিনার কোচিং স্টাফ তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচনা করছে। প্রয়োজন হলে নকআউট পর্বের আগেই তিনি পুরোপুরি ফিট হয়ে দলে ফিরতে পারেন। তালিয়াফিকোর চোটের কারণে আপাতত বা দিকের রক্ষণে মেদিনাকেই বেশি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে ম্যানেজমেন্ট। মূলত সেন্টার ব্যাক হলেও ক্লাব ও জাতীয় দলে একাধিকবার বাঁ পাশে খেলেছেন তিনি। হন্ডুরাস ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচেও এই ভূমিকায় খেলেছেন মেদিনা। তবে এই পজিশনে কোচিং স্টাফ তাঁর পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট বলে জানা গেছে প্রতিবেদনে।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ আগেই নিজেদের করে নিয়েছে বাংলাদেশ। শেষ ম্যাচ জিতে অজিদের ধবলধোলাই করার লক্ষ্যে মাঠে নামবে স্বাগতিকেরা। সেই ম্যাচ সামনে রেখে আজ দল দিয়েছেন বিসিবির নির্বাচকেরা। যেখানে প্রথম দুই ম্যাচের দল থেকে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।৩০ মিনিট আগে
এখনো বিশ্বকাপের স্বপ্ন অধরা থেকে গেছে পর্তুগালের। চলমান ফিফা বিশ্বকাপে পর্তুগালকে নিয়ে ফুটবল বিশ্বে বাড়তি প্রত্যাশা কাজ করছে। দলটির কিংবদন্তি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোও শুনিয়েছেন আশার বাণী। ফুটবলে পর্তুগালের বর্তমান প্রজন্মকে নিয়ে প্রশংসা ঝরেছে তাঁর মুখে।১ ঘণ্টা আগে
আর্জেন্টিনা না ইতালি—কোন দল বেছে নিবেন মার্কোস সেনেসি! সময়টা ২০২২ সাল, ফিনালিসিমায় মুখোমুখি হওয়ার আগে আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি ও ইতালির কোচ রবার্তো মানচিনি দুজনই দলে চাইছিলেন সেনেসিকে। তখন এই ডিফেন্ডার আর্জেন্টিনাকেই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু আলবিসেলেস্তেদের ক্যাম্পের দরজা তার জন্য সহজে খুলছিল২ ঘণ্টা আগে
উদ্বোধনী দিনেই বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক প্রধান কোচের রেকর্ডের মালিক হয়ে গিয়েছিলেন হুগো ব্রোস। তবে রেকর্ডটি দক্ষিণ আফ্রিকার এই কোচের মালিকানায় বেশিক্ষণ থাকেনি। বিশ্বকাপের পরের ম্যাচেই সেটি নিজের করে নেন চেক প্রজাতন্ত্রের প্রধান কোচ মিরোস্লাভ কোউবেক। তবে তাঁদের দুজনকেই আবার ছাড়িয়ে যাবেন কুরাসা২ ঘণ্টা আগে