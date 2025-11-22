Ajker Patrika
ফুটবল

১০০ টাকায় দেখা যাবে ঋতুপর্ণাদের খেলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মেয়েদের ম্যাচ দেখা যাবে ১০০ টাকায়। ফাইল ছবি
ছেলেদের পর এবার মেয়েদের খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকার পালা। ২৬ নভেম্বর থেকে জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে ত্রিদেশীয় সিরিজ। বাংলাদেশ অবশ্য দুটি ম্যাচ খেলবে। সেই ম্যাচ দুটো দেখা যাবে ১০০ টাকায়।

সাধারণ গ্যালারি বাদে ক্লাব হাউস-১ (মহিলা জোন) ৩০০ টাকা এবং ক্লাব হাউস-২ ২০০ টাকা। ভিআইপি ও প্রেসিডেন্ট বক্স ঢাকা ব্যাংকের বিশেষ ভিআইপি কার্ডের মাধ্যমে বরাদ্দ থাকবে। কাল দুপুর ২টা থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

বাফুফে কম্পিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস আজ বলেন, ‘বাংলাদেশ নারী দল নিয়ে আলাদা উন্মাদনা আছে। আশা করি, ১০-১২ হাজার দর্শক আসবে।’

সিরিজের আগে মাঠ নিয়ে দেখা গেছে জটিলতা। কাল ও পরশু নেপালের বিপক্ষে জাতীয় স্টেডিয়ামেই সিরিজ আয়োজন করবে বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশেন। সেই খেলা সরানোর জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে চিঠি দিয়েছে বাফুফে। তাদের দাবি রাগবি খেলা হলে মাঠের অবস্থা নষ্ট হবে।

ত্রিদেশীয় সিরিজ শেষ হলেই জাতীয় স্টেডিয়ামের মাঠ নিয়ে কাজ করবে বাফুফে। গাউস বলেন, ‘এই ম্যাচের পরে আমরা মাঠে পুরোপুরি নতুন ঘাস ডেভেলপ করব।’

২৬ নভেম্বর প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হবেন ঋতুপর্ণা-আফঈদারা। দ্বিতীয় ম্যাচে ২ ডিসেম্বর প্রতিপক্ষ আজারবাইজান। মাঝে ২৯ নভেম্বর খেলবে আজারবাইজান-মালয়েশিয়া

