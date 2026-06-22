Ajker Patrika
ফুটবল

চমকে গেল উরুগুয়েও, এবার কেপ ভার্দের জোড়া গোল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ জুন ২০২৬, ০৭: ১৯
চমকে গেল উরুগুয়েও, এবার কেপ ভার্দের জোড়া গোল
এবার উরুগুয়ের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করল কেপ ভার্দে। ছবি: এএফপি

প্রথমবার ফুটবল বিশ্বকাপে খেলতে এসেই একের পর এক চমক দেখাচ্ছে কেপ ভার্দে। কদিন আগে বিশ্বকাপ অভিষেকে কেপ ভার্দে রুখে দিয়েছিল স্পেনকে। এবার নবাগত দলটির পারফরম্যান্সে চমকে গেল দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়েও। কেপ ভার্দে করল জোড়া গোল।

বিশ্বকাপ অভিষেকে স্পেনের বিপক্ষে ড্র করলেও তা কেপ ভার্দের কাছে জয়ের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। কেপ ভার্দে গোলরক্ষক ভোজিনিয়া যেভাবে ‘চীনের মহাপ্রাচীর’ বনে গিয়েছিলেন, তাতে কোনো গোলই করতে পারেনি স্প্যানিশরা। সেই ম্যাচ আফ্রিকার দলটি গোলশূন্য ড্র করেছিল। আজ মায়ামিতে কেপ ভার্দে প্রথম গোল পেল বিশ্বকাপে। দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল নবাগত দলটি।

বিষয়:

খেলাফুটবলউরুগুয়েফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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