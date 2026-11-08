এমন এক রেকর্ড মেসি গড়েছেন, যা আর কেউ করতে পারেননি

এমন এক রেকর্ড মেসি গড়েছেন, যা আর কেউ করতে পারেননি
‘রেকর্ডের বরপুত্র’ উপাধি লিওনেল মেসি পেয়ে গেছেন আরও আগেই। গোলের পর গোল করে ভেঙে দিয়েছেন একের পর এক রেকর্ড। শিরোপাও একেবারে কম জেতেননি। এবার আর্জেন্টাইন তারকা এমন এক রেকর্ড গড়েছেন, যা আর কেউ করতে পারেননি।
বয়স ৩৯ পেরোলেও মেসির পারফরম্যান্সের ধার এতটুকু কমেনি। ২০২৫-২৬ মৌসুমে ইন্টার মায়ামির জার্সিতে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৩৬ ম্যাচে করেছেন ৩০ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ১৬ গোলে। যার মধ্যে এমএলএসেই তাঁর গোল ২৬। দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা দুইবার মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) গোল্ডেন বুট পুরস্কার জিতেছেন তিনি।
এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমে একাধিকবার সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া ষষ্ঠ খেলোয়াড় মেসি। চলতি মৌসুমে (২০২৫-২৬) এমএলএসে ৩১ ম্যাচে ২৬ গোল করেছেন। অ্যাসিস্ট করেছেন ১৭ গোলে। গোল, অ্যাসিস্ট মিলে এমএলএসে ৪৩ গোলে অবদান রেখেছেন। যা চলতি মৌসুমে লিগে সর্বোচ্চ।
মেসি এক মাস আগেই আর্জেন্টিনাকে বিদায় বলেছেন। গত ৭ অক্টোবর মনুমেন্তালে আর্জেন্টিনা-বেনিন ম্যাচটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ‘মেসিময়’ হয়ে উঠেছে তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সেই। এক গোলের পাশাপাশি তিনটি গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২১ ও ২০২৪ সালে দুটি কোপা আমেরিকা—সব মিলিয়ে আর্জেন্টিনার হয়ে চার শিরোপা জিতেছেন।
আর্জেন্টিনার জার্সিতে সর্বোচ্চ ২০৮ ম্যাচ খেলেছেন মেসি। দলটির জার্সিতে সর্বোচ্চ ১২৬ গোলও তাঁর। অ্যাসিস্ট করেছেন ৬৯ গোলে। গত ১৯ জুলাই বিশ্বকাপ ধরে রাখার কাছাকাছি পৌঁছেই গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নিউজার্সির সেই ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জিতেছে স্পেন। আর্জেন্টাইনরা টানা দুইবার বিশ্বকাপ জেতার মিশনে ব্যর্থ হলেও স্প্যানিশরা ১৬ বছর পর শিরোপা পুনরুদ্ধার করেছে।
বিশ্বকাপ ফাইনালের হৃদয়ভঙ্গের ৪৩ দিন পর মেসি সামাজিক মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু যে ভক্ত-সমর্থকদের ২১ বছরে মনে রাখার মতো এত মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন, তাঁদের কথা ভেবে ৭ অক্টোবর ঘরের মাঠে আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। বিদায়ী ভাষণ দিতে গিয়ে কেঁদেও ফেলেন আর্জেন্টাইন তারকা।