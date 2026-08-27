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২০০ পদে ওয়ালটন প্লাজায় চাকরি, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
২০০ পদে ওয়ালটন প্লাজায় চাকরি, আবেদন অনলাইনে
ছবি: সংগৃহীত

ওয়ালটন প্লাজা জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ডেপুটি ম্যানেজার (শোরুম)’ পদে ২০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার (শোরুম)।

পদসংখ্যা: ২০০ জন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ/বিএসসি ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

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চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: ২৪ থেকে ৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

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বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

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