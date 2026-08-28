ইমরানের ছেলেদের সাক্ষাৎকার ঘিরে তোলপাড়, মাঠে নামতে চায়নি পাকিস্তান

লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে অদ্ভুত এক ঘটনার জন্ম দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ইমরান খানের দুই ছেলে সুলাইমান ও কাসিম খানের সাক্ষাৎকার প্রচার না করতে সম্প্রচারকারী স্কাই স্পোর্টসকে অনুরোধ করেছিল পিসিবি।
দাবি মানা না হলে পাকিস্তান দল মাঠে না নামার হুমকিও দিয়েছিল বলে একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।
মধ্যাহ্নবিরতিতে প্রচারের জন্য নির্ধারিত ১৮ মিনিটের সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল আথারটন। ইমরান খানের শারীরিক অবস্থার অবনতিতে উদ্বেগ জানিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি দেওয়া ২১ জন সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেট অধিনায়কের একজন তিনি।
ক্রিকইনফো ও দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইমরানের ছেলেদের সাক্ষাৎকারটি প্রচার না করতে পিসিবি স্কাই স্পোর্টসকে অনুরোধ করেছিল। এমনকি সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করা হলে পাকিস্তানের খেলোয়াড়েরা মাঠে নামবেন না বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল।
তবে পিসিবির আপত্তি সত্ত্বেও নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সাক্ষাৎকারটি সম্প্রচার করে স্কাই স্পোর্টস। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে পিসিবি পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের মাঠে না নামার নির্দেশ দেয় বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। পরে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং মধ্যাহ্নবিরতির পর মাঠে নামে সফরকারীরা।
সাক্ষাৎকারে সুলাইমান ও কাসিম তাঁদের বাবার কারাবন্দি অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এই দুজনের দাবি, কারাগারে ইমরানের জীবন গুরুতর হুমকির মুখে। বাবার কথিত একাকী বন্দিত্ব, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়েও কথা বলেন তাঁরা।
কাসিম বলেন, ‘তারা কী করছে, সেটি খুব একটা পরিষ্কার নয়, তবে স্পষ্টতই সেখানে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। যতটা সম্ভব তাকে আটকে রাখা এবং তার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য।’
২০২৩ সালের আগস্ট থেকে কারাগারে রয়েছেন ইমরান খান। ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। ক্ষমতা থেকে অপসারণের পর একাধিক মামলায় কারাদণ্ড পেয়েছেন। এর মধ্যে দুর্নীতির মামলায় ১০, ১৪ ও ১৭ বছরের কারাদণ্ডের সাজা রয়েছে।
ইমরান খানের পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট অধিনায়কেরা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে দুটি চিঠি পাঠিয়েছেন। প্রথম চিঠি পাঠানো হয়েছিল চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে। তাতে অবশ্য কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসেনি। চলতি সপ্তাহের শুরুতে দ্বিতীয় চিঠিটি পাঠানো হয়, যখন সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা পরীক্ষার পর ইমরানকে আবার আদিয়ালা কারাগারে নেওয়া হয়।
বৃহস্পতিবার অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে স্প্যানিশ লিগের হোম ম্যাচে নামার আগে ক্যাম্প ন্যুতে এস্তেলাদার সমর্থনে একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় একটি সংগঠনের আয়োজনে সমর্থকদের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার ছোট পতাকা বিতরণ করা হয়। গ্যালারিতেও দেখা যায় বড় আকারের বেশ কিছু পতাকা ও ব্যানার। বার্সার সংগীত বাজানোর৫ মিনিট আগে
লা লিগায় অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ২-০ গোলে হারিয়ে জয় দিয়ে মৌসুম শুরু করেছে বার্সেলোনা। তবে মাঠের এই স্বস্তির জয়েও রেফারিং নিয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেনি কাতালান ক্লাবটি। বিশেষ করে অ্যান্থনি গর্ডনের বক্সের ভেতর পড়ে যাওয়ার ঘটনায় পেনাল্টির দাবি ঘিরে তৈরি হয়েছে আলোচনা।২ ঘণ্টা আগে
সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচে চারটি হার ও একটি ড্র করেছে ইন্টার মায়ামি। এর মধ্যে ছিল লিগস কাপ ও এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমের ম্যাচ। তবে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সে ২১ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে এখনো দ্বিতীয় অবস্থানে আছে দলটি।৩ ঘণ্টা আগে
বৃহস্পতিবার ম্যানহাটনের একটি আদালতে নিউইয়র্কভিত্তিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান থ্রাইভ ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে সম্ভাব্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য নথি জমা দিয়েছে উয়েফা। জশুয়া কুশনারের প্রতিষ্ঠিত থ্রাইভ ছিল এফএফই চুক্তির মূল বিনিয়োগকারীদের একটি।৩ ঘণ্টা আগে