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ফুটবল

ফাইনালে হারের ক্ষত শুকাতে অনেক সময় লাগবে: মেসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ জুলাই ২০২৬, ১২: ১২
ফাইনালে হারের ক্ষত শুকাতে অনেক সময় লাগবে: মেসি
ফাইনালে হারের পর এভাবেই কান্নায় ভেঙে পড়েন লিওনেল মেসি। ছবি: এএফপি

টানা দুবার শিরোপা জয়ের কাছাকাছি গিয়েও ফিরে আসতে হলো লিওনেল মেসিকে। নিউজার্সিতে পরশু রাতে ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় পোড়ে আর্জেন্টিনা। তীরে এসে তরি ডোবার আক্ষেপ নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন মেসি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিলেন এক আবেগঘন বার্তা।

নিউজার্সিতে পরশু রাতে ফাইনালে হারের পর ক্যামেরার লেন্স যখন ঘোরানো হয় মেসির দিকে, আর্জেন্টাইন অধিনায়কের চোখে তখন দেখা যায় পানি। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে গতকাল আর্জেন্টাইন অধিনায়ক যখন পোস্ট দিচ্ছিলেন, তখন তিনি চোখ মুচছিলেন কি না জানা নেই। তবে তাঁর পোস্ট দেখে বোঝা গেছে তেমন কিছুই। ইনস্টাগ্রামে আর্জেন্টাইন অধিনায়ক শুরুটা করেছেন এভাবে, ‘ফাইনাল হারের কষ্টটা অনেক বেশি। ক্ষত শুকাতে অনেক সময় লাগবে।’

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মেসি, রদ্রিগো দি পল, আলেক্সিস মাক আলিস্তার, লেয়ান্দ্রো পারেদেস, নিকোলাস তালিয়াফিকো, গনসালো মন্তিয়েলরাই ছিলেন সবশেষ কাতার বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দলে। এবার গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচ সহজে জেতার পর নকআউট পর্বের বাধা যেভাবে পেরিয়ে ফাইনালে উঠেছিল, তাতে করে আর্জেন্টিনার ভক্ত-সমর্থকেরা টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা জয়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। বিশেষ করে আটলান্টায় মিসরের বিপক্ষে শেষ ষোলোর ম্যাচে ২-০ গোলে পিছিয়ে ৩-২ গোলে জিতে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছিল আর্জেন্টিনা। তবে বিশ্বকাপে টানা ১৩ ম্যাচ জিতে লিওনেল স্কালোনির দল হোঁচট খেল পরশু শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালেই।

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১-০ গোলে হারার বেদনা তো মেসিকে কুরে কুরে খাচ্ছেই। একই সঙ্গে সতীর্থদের আগলে রাখছেন তিনি। ধন্যবাদ দিয়েছেন আর্জেন্টিনার ভক্ত-সমর্থকদেরও। ইনস্টাগ্রাম বার্তায় আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিখেছেন, ‘ভালো লাগার বিষয়গুলোকে আমি ধারণ করছি। মাঠে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছি। অনেক ম্যাচে আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি। পুরো দেশের সমর্থন পেয়েছি। বিশ্বের সেরা দল হিসেবে আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। স্মৃতিতে এগুলো অম্লান থাকবে।’

সদ্য সমাপ্ত ফুটবল বিশ্বকাপে মেসি ৮ গোল ও ৪ অ্যাসিস্ট করেছেন। বাকি ১৯ গোল ভাগাভাগি করে করেছেন এনসো ফের্নান্দেস, আলেক্সিস মাক আলিস্তার, হুলিয়ান আলভারেস, জিওভানি লো সেলসো, লাউতারো মার্তিনেস, লিসান্দ্রো মার্তিনেস ও ক্রিস্তিয়ান রোমেরো। পরশু রাতে ফাইনালে ১-০ গোলে হারের পর মেসির কান্না যে ছুঁয়ে গেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) প্রধান ক্লদিও তাপিয়াকেও। আবেগঘন এক বার্তায় তিনি লিখেছিলেন, ‘আমাদের পতাকাকে বিশ্বের সর্বোচ্চ চূড়ায় তুলে ধরতে পেরেছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ। লিও তুমি অমর হয়ে থাকবে। তুমি আমাদের মহানায়ক। তোমাকে চিরকাল ভালোবাসবেন এদেশের সমর্থকেরা।’

ফাইনালে হারের পর সিংহাসনও খুইয়েছে আর্জেন্টিনা। গতকাল হালনাগাদ করা ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর স্থান থেকে দুইয়ে নেমে গেছে স্কালোনির দল। চ্যাম্পিয়ন স্পেন এক ধাপ এগিয়ে শীর্ষে উঠেছে। সুখবর পেয়েছে ব্রাজিলও। এক ধাপ এগিয়ে পাঁচে উঠে এসেছে সেলেসাওরা।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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