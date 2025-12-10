Ajker Patrika
ফুটবল

এমবাপ্পের রেকর্ড ভাঙলেন ইয়ামাল, সালাহবিহীন লিভারপুলের কষ্টার্জিত জয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
কিলিয়ান এমবাপ্পের রেকর্ড ভাঙলেন লামিনে ইয়ামাল। ছবি: এএফপি
কিলিয়ান এমবাপ্পের রেকর্ড ভাঙলেন লামিনে ইয়ামাল। ছবি: এএফপি

একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছেন লামিনে ইয়ামাল। নিজে যেমন গোল করছেন, সতীর্থদের দিয়ে গোলও করাচ্ছেন এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। ছন্দে থাকা ইয়ামাল গত রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে ভেঙে দিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পের রেকর্ড। ইয়ামালের রেকর্ড গড়ার রাতে জিতেছে বার্সেলোনা।

ইয়ামালের রেকর্ডের রাতে জয় পেয়েছে লিভারপুলও। এবার লিভারপুলের জন্য ম্যাচটা ছিল একটু ভিন্নরকমই। বিস্ফোরক মন্তব্যের পরপরই মোহাম্মদ সালাহকে চ্যাম্পিয়নস লিগের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। যদিও কোচ আর্নে স্লট এ ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলেননি। সে যা-ই হোক, মাঠের খেলায় শেষ পর্যন্ত সালাহকে ছাড়া কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে লিভারপুল। সান সিরোতে গত রাতে ইন্টার মিলানের বিপক্ষে লিভারপুল গোল পেয়েছে শেষ মুহূর্তে এসে।

ক্যাম্প ন্যুতে গত রাতে লিগ পর্বের ম্যাচে বার্সেলোনা খেলেছে আইনট্রাখট ফ্রাংকফুর্টের বিপক্ষে। ঘরের মাঠে বার্সা জিতেছে ২-১ গোলে। ২১ মিনিটে ফ্রাঙ্কফুর্টকে এগিয়ে দেন স্ট্রাইকার আনসগার নাউফ। ১-০ গোলে পিছিয়ে থাকা বার্সেলোনা ঘুরে দাঁড়ায় দ্বিতীয়ার্ধেই। ৫০ ও ৫৩ মিনিটে জোড়া গোল করেন জুলস কুন্দে। যার মধ্যে ৫০ মিনিটে কুন্দে গোল করেন মার্কাস রাশফোর্ডের অ্যাসিস্টে। ৫৩ মিনিটে কুন্দেকে দিয়ে গোল করিয়ে রেকর্ড বইয়ে নাম লেখান এমবাপ্পে। চ্যাম্পিয়নস লিগে ইয়ামাল এখন পর্যন্ত ১৪ গোলে অবদান রেখেছেন। সাতটি করে গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন। ১৮ বছর বা তার কম বয়সী খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গোলে অবদান রাখার রেকর্ড এখন তাঁর। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা এমবাপ্পের অবদান ছিল ১৩ গোলে।

সালাহবিহীন লিভারপুল গত রাতে ইন্টার মিলানকে ১-০ গোলে হারিয়েছে। ৮৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে একমাত্র গোলটি করেন লিভারপুল মিডফিল্ডার ডমিনিক সোবোসলাই। এদিকে চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের আগের ম্যাচে বার্সেলোনাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল চেলসি। গত রাতে ২৫ মিনিটে জোয়াও পেদ্রোর গোলে এগিয়ে যায় চেলসি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় আতালান্তা। ৫৫ ও ৮৩ মিনিটে গিয়ানলুকা স্কামাক্কা ও চার্লস ডি কাটেলায়ের গোল করে আতালান্তাকে ২-১ গোলের জয় এনে দেন। একই রাতে বার্সার মতো পিছিয়ে পড়ে জয় পেয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। স্পোর্তিংকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বায়ার্ন। স্পোর্তিংয়ের একমাত্র গোলটা বায়ার্নেরই উপহার দেওয়া।

কষ্টার্জিত জয়ের পর পয়েন্ট তালিকায় ৮ নম্বরে লিভারপুল। ৬ ম্যাচে অলরেডদের এখন ১২ পয়েন্ট। সমান ১৫ পয়েন্ট হলেও গোল ব্যবধানের কারণে বায়ার্ন মিউনিখের চেয়ে এগিয়ে আর্সেনাল। ৬ ম্যাচ শেষে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আর্সেনাল ও দুইয়ে বায়ার্ন। ৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে আতালান্তা ৩ নম্বরে।

বিষয়:

খেলাস্প্যানিশফুটবলবার্সেলোনালামিনে ইয়ামাল
সাক্ষাৎকার

৫ বছরে সিনিয়র বিশ্বকাপে খেলা সম্ভব

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে ৬ ম্যাচে ১৮ গোল করেছেন আমিরুল ইসলাম। ছবি: বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন

প্রথমবার জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কিছু করে দেখিয়েছে বাংলাদেশ। আর এই সাফল্যের পেছনে অন্যতম নায়ক আমিরুল ইসলাম। ৬ ম্যাচে ১৮ গোল করে এখনো টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা। তরুণ এই ডিফেন্ডার এবার স্বপ্ন বুনছেন জাতীয় দলের হয়ে বিশ্বকাপ খেলার। আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি শুনিয়েছেন সেই গল্প। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আনোয়ার সোহাগ

আনোয়ার সোহাগ, ঢাকা

প্রশ্ন: প্রথমবার বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে ভালো একটা অর্জন নিয়ে ফিরছে বাংলাদেশ। ২৪ দলের মধ্যে ১৭তম হয়ে জিতেছে চ্যালেঞ্জার ট্রফি। কেমন লাগছে?

আমিরুল ইসলাম: অবশ্যই ভালো লাগছে। বিশ্বকাপের মতো একটা মঞ্চে আমরা সাফল্যের সঙ্গে বাংলাদেশের পতাকা ওড়াতে পেরেছি। একটা ট্রফি নিয়ে ফিরতে পারছি। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন। অবশ্যই আমাদের গর্ব হচ্ছে। দেশের মানুষ এখন আমাদের সামর্থ্য নিয়ে ভরসা করতে পারবে।

প্রশ্ন: অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে আপনি হ্যাটট্রিক করলেও ম্যাচের শেষ দিকটায় খুবই নাটকীয়তা দেখা গেছে। ওই ম্যাচে স্নায়ুচাপ উতরে যাওয়া কোন মন্ত্রে?

আমিরুল: শেষ ৫ মিনিট খুব চাপের ছিল। ছোট ছোট ভুলগুলো আসলে বড় সমস্যা তৈরি করে। এর কারণে গোল হজম করতে হতে পারে এবং সেটাই হয়েছে। চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব ঠান্ডা মাথায় খেলার। গোলকিপারের ওপর চাপ কম রাখার। আলহামদুলিল্লাহ আমরা জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছি। আনন্দ-উচ্ছ্বাসে টিম হোটেলে গিয়েছি আমরা।

প্রশ্ন: ৬ ম্যাচে ৫ হ্যাটট্রিক, ১৮ গোল। টুর্নামেন্টটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে?

আমিরুল: আমি আমার কাজটা করে যাব। সেটার ফল পেয়েছি। হ্যাটট্রিক করাটা অভ্যাস বলব না। আমার কাছে সুযোগ এসেছে, যে করেই হোক সুযোগ কাজে লাগাতেই হবে। নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল, আমি পারব।

প্রশ্ন: ১৫ দিন আগেও হকির এই টুর্নামেন্টে আপনাদের অংশগ্রহণ নিয়ে খুব একটা আলোচনা ছিল না। এটি কি নিজেদের চাপমুক্ত হয়ে খেলতে বেশি সহায়তা করেছে?

আমিরুল: আসলে পরিকল্পনা করে তো সবকিছু হয় না। পেনাল্টি কর্নার আমার শক্তির জায়গা। কোচের সঙ্গে আমি বেশি আলোচনা করেছি এ নিয়ে। শক্তির একেকটা জায়গা ধরে আমি অনুশীলন করেছি। কোচ আমাকে অনেক সহায়তা করেছেন। ধন্যবাদ দেব সতীর্থদেরও। বিশেষ করে ফরোয়ার্ডদের। তারা পেনাল্টি কর্নার আদায় করার কারণেই আমি আজকের আমিরুল কিংবা পরিচিতি পাচ্ছি। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা সব সময়ই থাকবে।

প্রশ্ন: হকিতে খুব একটা ভালো সুযোগ-সুবিধা নেই, কাঠামো নেই। তবু বড় মঞ্চে সাফল্য এসেছে কোন সূত্র ধরে?

আমিরুল: সাফল্যের পেছনে খেলোয়াড়দের অবদান সবচেয়ে বেশি। তারা দেশের হয়ে নিজের আত্মবিশ্বাসটুকু সম্বল করে হকি নিয়ে এগোচ্ছে। কিন্তু দেখুন, আমরা সব সময় ভালো পৃষ্ঠপোষক পাই না। সরকার থেকে খুব একটা আর্থিক সাপোর্ট পাই না। বা ন্যূনতম যে সম্মানী, সেটাও পাই না। আমরা দেশের জন্য খেলি। সব সময় এটাই হয়ে আসছে। তো ভবিষ্যতে যদি কিছু পাই আলহামদুলিল্লাহ, না পেলেও আর কী করার থাকতে পারে।

প্রশ্ন: ইতিবাচকের চেয়ে নেতিবাচক ঘটনায় সংবাদ শিরোনাম হয় হকি। আপনাদের এই সাফল্যে দেশের হকির ভাবমূর্তি কতটা বদলাবে বলে মনে হয়?

আমিরুল: বিষয়টা খেলোয়াড় হিসেবে আমারও খারাপ লাগে। আমাদের এই পারফরম্যান্স অনেক কিছু বদলে দিতে পারবে। যদি বিষয়টা ইতিবাচকভাবে নেওয়া হয় এবং দলটা যদি কাজ করে।

প্রশ্ন: বড় মঞ্চে ভালো করেও দলকে ঘিরে একটা অনিশ্চয়তা ভর করেছে। আপনারা জানেন না যে এরপর আপনাদের পরের টুর্নামেন্টটা কী হবে।

​আমিরুল: প্রথমত, আমরা এত কিছু চিন্তা করছি না। আমাদের লক্ষ্য ছিল ভালো একটা ফল নিয়ে আসা। তো আলহামদুলিল্লাহ, করতে পেরেছি। এখন বাকিটা ফেডারেশনের হাতে। আমরা এই বিষয়ে আশা করছি। আমরা চাই যেন খেলাটা মাঠে থাকে। ফেডারেশনে আবার বড় ফান্ডও নেই। সব সময় শুনছি যে টাকা নেই, টাকা নেই! এটা একটা সমস্যা। তো আমি বলব যে যেন যারা পৃষ্ঠপোষক আছে, তারা যদি এখানে থাকে, তাহলে আমি মনে করি, তারা এই মিশনে আরও কাজ করবে এবং তারা এই বিষয় আরও গুরুত্বের সঙ্গে নেবে।

প্রশ্ন: এখন কি স্বপ্ন দেখেন যে হকির সিনিয়র বিশ্বকাপেও বাংলাদেশের খেলা সম্ভব?

​আমিরুল: আমি বলব যে যদি দলটার পরিচর্যা করা হয় এবং সঙ্গে যদি কিছু খেলোয়াড় যোগ করা হয়; তাহলে দলটা শিগগির ভালো অবস্থায় যাবে। সঙ্গে যদি একজন ভালো মানের কোচ থাকেন, তাহলে ৫-৭ বছরের মধ্যে বিশ্বকাপে পৌঁছানো সম্ভব।

প্রশ্ন: হকিতে ফ্র‍্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের ছোঁয়া লাগলেও সেটা স্থায়ী হয়নি। এ রকম টুর্নামেন্ট নিশ্চয়ই খেলতে চান নিয়মিত?

আমিরুল: এমন টুর্নামেন্ট হলে অবশ্যই আমাদের জন্য ভালো। আমরা চাই যেন এই লিগ প্রতিবছর হয়। এতে আরও খেলোয়াড় উঠে আসবে। সেখানে বিদেশি কোচরাও আসবেন, আমরা তাঁদের কাছ থেকে শিখতে পারব। আমি বলব, এটা যদি নিয়মিত হয়, তাহলে দেশের হকি আরও ভালো পথে যাবে।

প্রশ্ন: ভারতে হকির সংস্কৃতি কেমন দেখলেন?

আমিরুল: প্রথমত হচ্ছে, ওদের অবকাঠামোটা আসলে খুব শক্তিশালী। সরকার থেকে খেলোয়াড়েরা অনেক সাপোর্ট পায়। জুনিয়র লেভেল থেকে সিনিয়র লেভেল পর্যন্ত ওদের পরিচর্যা করা হচ্ছে। স্পোর্টস ইনস্টিটিউট সারা বছরই ওদের সাপোর্ট দেয় এবং ট্রেনিং করতে পারে। ওদের মধ্যে লড়াই করার চেতনা আছে, যে কারণে অনেক উন্নত। আমাদের তো বিকেএসপির পর অনেকে ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে, ওখানে (ভারতে) এ রকম না।

প্রশ্ন: অনেকে তারকাখ্যাতি পাওয়ার পর পথ হারিয়ে ফেলেন। নিজেকে নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কী?

আমিরুল: কে কী বলল না বলল, এসবে কান দিই না। চেষ্টা করব সব সময় মাটিতে পা রাখার। আমি পরিশ্রমে বিশ্বাসী। খারাপ পারফরম্যান্স যখন হয়, তখন চেষ্টা করি স্বাভাবিক থাকতে। কোচের সঙ্গে পরামর্শ করি, কীভাবে খারাপ সময়টা কাটিয়ে উঠতে পারি।

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাহকিসাক্ষাৎকার
ফুটবল

আবারও ব্রাদার্সের কাছে হারল আবাহনী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
১-০ গোলে জিতেছে ব্রাদার্স। ছবি: বাফুফে
১-০ গোলে জিতেছে ব্রাদার্স। ছবি: বাফুফে

হতাশার বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে আবাহনী লিমিটেড। ফুটবল লিগের পর এবার ফেডারেশন কাপেও হারল ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছে। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আজ ১-০ গোলের জয় পেয়েছে ব্রাদার্স।

ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল ও আক্রমণে এগিয়েও ছিল আবাহনী। তবে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করা মাশুল দিতে হয়। ম্যাচের ২৭ মিনিটে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত এক লং-রেঞ্জ শটে গোল করেন মনির আলম। সেই এক গোলেই শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে নেয় ব্রাদার্স।

এই গোলের পর যেন ছন্দ হারায় আবাহনী। টুর্নামেন্টের শুরুতে ফকিরেরপুল ইয়াংমেনস ক্লাবকে ৪-২ গোলে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামলেও এদিন আবারও হতাশ হতে হয় আকাশি-নীলদের। লিগে পাঁচ ম্যাচে মাত্র একটি জয় পাওয়া দলটির জন্য এই হার চাপ আরও বাড়াল।

দ্বিতীয়ার্ধে সুলাইমান দিয়াবাতে, আল আমিন ও মোহাম্মদ ইব্রাহিম সমতায় ফেরাতে মরিয়া হয়ে উঠলেও ব্রাদার্সের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি তারা। ফলে টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম জয় নিশ্চিত করে ব্রাদার্স ইউনিয়ন। এর আগে তারা রহমানগঞ্জ এমএফএসের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছিল।

দুটি ম্যাচে এক জয় ও এক ড্র নিয়ে চার পয়েন্ট সংগ্রহ করে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে উঠে গেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন।

দিনের অপর ম্যাচে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ফকিরেরপুল ইয়াংমেনস ক্লাবকে ২-০ গোলে হারিয়েছে পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাব। এক ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে তারা। অন্যদিকে, দুই ম্যাচে এক জয় ও এক হারে তিন পয়েন্ট থাকলেও একটি ম্যাচ বেশি খেলার কারণে গ্রুপের তৃতীয় স্থানে রয়েছে আবাহনী।

বিষয়:

খেলাআবাহনীফুটবল
ক্রিকেট

মাটি চুরির ঘটনায় তদন্ত কমিটি চান পাইলট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কথা বলছেন পাইলট। ছবি: সংগৃহীত
কথা বলছেন পাইলট। ছবি: সংগৃহীত

পূর্বাচলে নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামে মাটি চুরির অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগের পর আজ পূর্বাচল পরিদর্শনে যান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলট। এই ঘটনায় তদন্ত কমিটি চান বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

দরদাতা প্রতিষ্ঠান উইন্ডস্টার রিসোর্স কাছ থেকে  ২০ হাজার বর্গফুট মাটি বুঝে পাওয়ার কথা ছিল বিসিবির। সেখানে ৭ হাজার বর্গফুট মাটি বুঝে পেয়েছে দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ৩৬ লাখ টাকার পরিবর্তে ১৪ লাখ টাকারও কম মাটি পেয়েছে বিসিবি। এর পেছনে কারা জড়িত সেটা বের করতে তদন্তের পথে এগোচ্ছেন পাইলট।

সাংবাদিকদের পাইলট বলেন, ‘প্রায় ২০ হাজার বর্গফুট মাটি এখানে আসার কথা, কিন্তু মাটি মেপে দেখা গেছে সাড়ে ৭ হাজার বর্গফুটের মতো মাটি আছে এখানে। আমাদের আসার আগে এই ঘটনা। খুব দ্রুত তদন্ত করতে চাই। মাটিটা এখনই ব্যবহার করতে চাই না। এই মাটি ব্যবহার করতে ডকুমেন্টস থাকবে না। এখানে অনেক নিম্নমানের মাটি আছে। এই কমিটিতে হয়তো একজন-দু’জন আমাদের ডিরেক্টর থাকবেন, আর বাইরের একজন-দু’জন থাকবেন যারা গোয়েন্দা সংস্থার লোক। আমি মনে করি, এমন মানুষ রাখব যারা এসব ধরনের কাজ করতে অভ্যস্ত। তো তিন সদস্যের একটা কমিটি করব-এটাই আমার পরিকল্পনা। আমি প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে তা দেব এবং জানাবো যেন তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করে বিষয়টির তদন্ত করা হয়।’

তদন্ত শেষে দোষীদের বিচার চান পাইলট, ‘মাটি সংক্রান্ত যে জটিলতা আছে তার সুন্দর সমাধান এবং বিচার হওয়া দরকার। তার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করব। তদন্ত কমিটির মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উঠে আসবে। কারা কারা এর সঙ্গে জড়িত তা জানতে পারব। কে স্বাক্ষর করেছে, কেনো করেছে, তা দেখতে চাই।’

বিষয়:

খেলাক্রিকেটপাইলট
ক্রিকেট

আকবরের হাত ধরে শিরোপা পুনরুদ্ধার করল রংপুর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ০৪
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

নিজেদের কাজটা গতকালই সেরে রেখেছিল রংপুর। কেবল তাদের চোখ ছিল সিলেট-বরিশাল ম্যাচের দিকে। সে ম্যাচের ফলাফল আকবর আলীর দলের পক্ষে এসেছে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ২৭তম আসরের শিরোপা জিতেছে উত্তরের দলটি। এর আগে সবশেষ ২০২২ সালের আসরে এনসিএলের শিরোপা জিতেছিল রংপুর।

ষষ্ঠ রাউন্ডে চট্টগ্রামের কাছে হেরে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল রংপুর। শিরোপা জেতার জন্য তাই শেষ রাউন্ডে খুলনাকে হারানোর বিকল্প ছিল না তাদের সামনে। এমন সমীকরণে শুরুটা ভালো হয়নি রংপুরের। তবে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে রূপসাপাড়ের দলটিকে ৭ উইকেট হারায় তারা। তাতে শিরোপার সমীকরণ কঠিন হয়ে যায় সিলেটের জন্য।

শেষ রাউন্ডে রংপুর জেতায় বরিশালের বিপক্ষে জিততেই হতো সিলেটকে। এই সমীকরণ মেলাতে পারেনি জাকির হাসানের দল। রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ড্র হয়েছে দুই দলের লড়াই। তাই রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে সিলেটকে। ৩২০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ড্র হওয়ার আগে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৮৭ রান তোলে তারা। ৬১ রান করেন আসাদুল্লা আল গালিব। ৫৩ রান আসে মুশফিকুর রহিমের ব্যাট থেকে।

প্রথম ইনিংসে বরিশালের ৩১২ রানের জবাবে ২৮৭ রানে অলআউট হয় সিলেট। ইফতেখার হোসেন ইফতির সেঞ্চুরিতে ২৯৪ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে বরিশাল। ১২৮ রানে অপরাজিত থাকেন ইফতি। ৪৩ রান আসে হাফিজুর রহমানের ব্যাট থেকে। সবকটি রাউন্ড শেষে সিলেটের সংগ্রহ ২৮ পয়েন্ট। ৩১ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন রংপুর।

২৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে দুইয়ে থেকে শেষ রাাউন্ডে মাঠে নামে নবাগত ময়মনসিংহ। শিরোপা জেতার ভালো সম্ভাবনা ছিল তাদের সামনেও। কিন্তু সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর বিপক্ষে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি তারা। ১৪৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে ময়মনসিংহ। ৪২৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ২৮১ রানে থামে তাদের ইনিংস।

১৪১ রানে অপরাজিত ছিলেন আবু হায়দার রনি। দল হারায় বৃথা গেল তাঁর সেঞ্চুরি। আরও একবার বল হাতে জাদু দেখালেন সানজামুল ইসলাম। প্রথম ইনিংসের মতো এবারও তাঁর শিকার ৫ উইকেট। ৮৮ রান খরচ করেছেন এই বাঁহাতি স্পিনার।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটরংপুর
