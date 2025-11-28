নিয়মিত অধিনায়ককে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টেও পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া

ক্রীড়া ডেস্ক
ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট দিয়ে অধিনায়ক হয়েই ফেরার কথা ছিল প্যাট কামিন্সের। কিন্তু চোট যে কিছুতেই তাঁর পিছু ছাড়ছে না। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে তাই তাঁর ফেরা হচ্ছে না।
অ্যাশেজে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য আজ ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। চোটে পড়ায় কামিন্সের মতো জশ হ্যাজলউডও ফিরতে পারছেন না ব্রিসবেনে ৪ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে। এখনো পিঠের চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠা কামিন্স অনুশীলনে কোনো কমতি রাখছেন না। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য গার্ডিয়ান’-এর এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, কামিন্স এখন দলের সঙ্গে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু ব্রিসবেনে আছেন। স্টিভ স্মিথকে এক ঘণ্টা বোলিংও করেছেন কামিন্স।
কামিন্স-হ্যাজলউডের মতো চোটের সমস্যা রয়েছে উসমান খাজারও। তবু ব্রিসবেন টেস্টের ১৪ সদস্যের দলে তাঁকে রাখা হয়েছে। এখন যদি একাদশে সুযোগ না পান, তাহলে ট্রাভিস হেড ওপেনিং করতে পারেন। টেস্টে সচরাচর মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করা হেড ওপেনিংয়ে এলে মিডল অর্ডারে শূন্যতা সৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টার ও উইকেটরক্ষক ব্যাটার জশ ইংলিসকে দেখা যেতে পারে ব্রিসবেনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের মিডল অর্ডারে।
হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ায় পার্থে প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন হ্যাজলউড। দুই দিনে শেষ হওয়া সেই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া পেয়েছিল ৮ উইকেটের বিশাল জয়। হেডের ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়া ২৮.২ ওভারে ২০৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতেছিল। মিচেল স্টার্ক ১০ উইকেট নিয়ে জিতেছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে কামিন্স-হ্যাজলউড না থাকলেও স্টার্ক-বোল্যান্ডের মতো তারকা পেসাররা আছেন। ব্রেন্ডন ডগেট, ওয়েবস্টারের মতো পেসারদেরও একাদশে দেখা যেতে পারে।
কামিন্স না থাকায় পার্থ টেস্টের মতো ব্রিসবেন টেস্টেও অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। ব্রিসবেনে ৪ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টটি মূলত দিবারাত্রির টেস্ট। তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ওভালে। এই ম্যাচ দিয়ে অধিনায়ক হয়েই ফিরতে পারেন কামিন্স। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
ব্রিসবেন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ১৪ সদস্যের দল
উসমান খাজা, জেক ওয়েদার্যাল্ড, মারনাস লাবুশেন, স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), ট্রাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটরক্ষক), মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়ন, স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডন ডগেট, বিউ ওয়েবস্টার, মাইকেল নেসার, জশ ইংলিস
ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট দিয়ে অধিনায়ক হয়েই ফেরার কথা ছিল প্যাট কামিন্সের। কিন্তু চোট যে কিছুতেই তাঁর পিছু ছাড়ছে না। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে তাই তাঁর ফেরা হচ্ছে না।
অ্যাশেজে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য আজ ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। চোটে পড়ায় কামিন্সের মতো জশ হ্যাজলউডও ফিরতে পারছেন না ব্রিসবেনে ৪ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে। এখনো পিঠের চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠা কামিন্স অনুশীলনে কোনো কমতি রাখছেন না। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য গার্ডিয়ান’-এর এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, কামিন্স এখন দলের সঙ্গে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু ব্রিসবেনে আছেন। স্টিভ স্মিথকে এক ঘণ্টা বোলিংও করেছেন কামিন্স।
কামিন্স-হ্যাজলউডের মতো চোটের সমস্যা রয়েছে উসমান খাজারও। তবু ব্রিসবেন টেস্টের ১৪ সদস্যের দলে তাঁকে রাখা হয়েছে। এখন যদি একাদশে সুযোগ না পান, তাহলে ট্রাভিস হেড ওপেনিং করতে পারেন। টেস্টে সচরাচর মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করা হেড ওপেনিংয়ে এলে মিডল অর্ডারে শূন্যতা সৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টার ও উইকেটরক্ষক ব্যাটার জশ ইংলিসকে দেখা যেতে পারে ব্রিসবেনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের মিডল অর্ডারে।
হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ায় পার্থে প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন হ্যাজলউড। দুই দিনে শেষ হওয়া সেই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া পেয়েছিল ৮ উইকেটের বিশাল জয়। হেডের ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়া ২৮.২ ওভারে ২০৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতেছিল। মিচেল স্টার্ক ১০ উইকেট নিয়ে জিতেছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে কামিন্স-হ্যাজলউড না থাকলেও স্টার্ক-বোল্যান্ডের মতো তারকা পেসাররা আছেন। ব্রেন্ডন ডগেট, ওয়েবস্টারের মতো পেসারদেরও একাদশে দেখা যেতে পারে।
কামিন্স না থাকায় পার্থ টেস্টের মতো ব্রিসবেন টেস্টেও অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। ব্রিসবেনে ৪ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টটি মূলত দিবারাত্রির টেস্ট। তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ওভালে। এই ম্যাচ দিয়ে অধিনায়ক হয়েই ফিরতে পারেন কামিন্স। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
ব্রিসবেন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ১৪ সদস্যের দল
উসমান খাজা, জেক ওয়েদার্যাল্ড, মারনাস লাবুশেন, স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), ট্রাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটরক্ষক), মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়ন, স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডন ডগেট, বিউ ওয়েবস্টার, মাইকেল নেসার, জশ ইংলিস
ক্রীড়া ডেস্ক
ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট দিয়ে অধিনায়ক হয়েই ফেরার কথা ছিল প্যাট কামিন্সের। কিন্তু চোট যে কিছুতেই তাঁর পিছু ছাড়ছে না। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে তাই তাঁর ফেরা হচ্ছে না।
অ্যাশেজে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য আজ ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। চোটে পড়ায় কামিন্সের মতো জশ হ্যাজলউডও ফিরতে পারছেন না ব্রিসবেনে ৪ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে। এখনো পিঠের চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠা কামিন্স অনুশীলনে কোনো কমতি রাখছেন না। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য গার্ডিয়ান’-এর এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, কামিন্স এখন দলের সঙ্গে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু ব্রিসবেনে আছেন। স্টিভ স্মিথকে এক ঘণ্টা বোলিংও করেছেন কামিন্স।
কামিন্স-হ্যাজলউডের মতো চোটের সমস্যা রয়েছে উসমান খাজারও। তবু ব্রিসবেন টেস্টের ১৪ সদস্যের দলে তাঁকে রাখা হয়েছে। এখন যদি একাদশে সুযোগ না পান, তাহলে ট্রাভিস হেড ওপেনিং করতে পারেন। টেস্টে সচরাচর মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করা হেড ওপেনিংয়ে এলে মিডল অর্ডারে শূন্যতা সৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টার ও উইকেটরক্ষক ব্যাটার জশ ইংলিসকে দেখা যেতে পারে ব্রিসবেনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের মিডল অর্ডারে।
হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ায় পার্থে প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন হ্যাজলউড। দুই দিনে শেষ হওয়া সেই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া পেয়েছিল ৮ উইকেটের বিশাল জয়। হেডের ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়া ২৮.২ ওভারে ২০৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতেছিল। মিচেল স্টার্ক ১০ উইকেট নিয়ে জিতেছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে কামিন্স-হ্যাজলউড না থাকলেও স্টার্ক-বোল্যান্ডের মতো তারকা পেসাররা আছেন। ব্রেন্ডন ডগেট, ওয়েবস্টারের মতো পেসারদেরও একাদশে দেখা যেতে পারে।
কামিন্স না থাকায় পার্থ টেস্টের মতো ব্রিসবেন টেস্টেও অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। ব্রিসবেনে ৪ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টটি মূলত দিবারাত্রির টেস্ট। তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ওভালে। এই ম্যাচ দিয়ে অধিনায়ক হয়েই ফিরতে পারেন কামিন্স। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
ব্রিসবেন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ১৪ সদস্যের দল
উসমান খাজা, জেক ওয়েদার্যাল্ড, মারনাস লাবুশেন, স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), ট্রাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটরক্ষক), মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়ন, স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডন ডগেট, বিউ ওয়েবস্টার, মাইকেল নেসার, জশ ইংলিস
ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট দিয়ে অধিনায়ক হয়েই ফেরার কথা ছিল প্যাট কামিন্সের। কিন্তু চোট যে কিছুতেই তাঁর পিছু ছাড়ছে না। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে তাই তাঁর ফেরা হচ্ছে না।
অ্যাশেজে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য আজ ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। চোটে পড়ায় কামিন্সের মতো জশ হ্যাজলউডও ফিরতে পারছেন না ব্রিসবেনে ৪ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে। এখনো পিঠের চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠা কামিন্স অনুশীলনে কোনো কমতি রাখছেন না। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য গার্ডিয়ান’-এর এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, কামিন্স এখন দলের সঙ্গে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু ব্রিসবেনে আছেন। স্টিভ স্মিথকে এক ঘণ্টা বোলিংও করেছেন কামিন্স।
কামিন্স-হ্যাজলউডের মতো চোটের সমস্যা রয়েছে উসমান খাজারও। তবু ব্রিসবেন টেস্টের ১৪ সদস্যের দলে তাঁকে রাখা হয়েছে। এখন যদি একাদশে সুযোগ না পান, তাহলে ট্রাভিস হেড ওপেনিং করতে পারেন। টেস্টে সচরাচর মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করা হেড ওপেনিংয়ে এলে মিডল অর্ডারে শূন্যতা সৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টার ও উইকেটরক্ষক ব্যাটার জশ ইংলিসকে দেখা যেতে পারে ব্রিসবেনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের মিডল অর্ডারে।
হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ায় পার্থে প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন হ্যাজলউড। দুই দিনে শেষ হওয়া সেই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া পেয়েছিল ৮ উইকেটের বিশাল জয়। হেডের ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়া ২৮.২ ওভারে ২০৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতেছিল। মিচেল স্টার্ক ১০ উইকেট নিয়ে জিতেছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে কামিন্স-হ্যাজলউড না থাকলেও স্টার্ক-বোল্যান্ডের মতো তারকা পেসাররা আছেন। ব্রেন্ডন ডগেট, ওয়েবস্টারের মতো পেসারদেরও একাদশে দেখা যেতে পারে।
কামিন্স না থাকায় পার্থ টেস্টের মতো ব্রিসবেন টেস্টেও অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। ব্রিসবেনে ৪ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টটি মূলত দিবারাত্রির টেস্ট। তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ওভালে। এই ম্যাচ দিয়ে অধিনায়ক হয়েই ফিরতে পারেন কামিন্স। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
ব্রিসবেন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ১৪ সদস্যের দল
উসমান খাজা, জেক ওয়েদার্যাল্ড, মারনাস লাবুশেন, স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), ট্রাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটরক্ষক), মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়ন, স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডন ডগেট, বিউ ওয়েবস্টার, মাইকেল নেসার, জশ ইংলিস
এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ ২০২৬-এর মূলপর্বে খেলার স্বপ্ন থেকে বাংলাদেশ মাত্র এক ম্যাচ দূরে। আজ বাহরাইনকে ২-১ গোলে হারিয়ে লাল-সবুজের কিশোররা বাঁচিয়ে রেখেছে মূলপর্বে খেলার আশা। এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে টানা চার জয় তুলে নিল বাংলাদেশ।২৫ মিনিট আগে
কাতারে সবশেষ ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে নিজেদের ইতিহাসে সেরা পারফরম্যান্স করেছিল পর্তুগাল। তবে তিন বছর আগে সেবার কোয়ার্টার ফাইনালেই পথচলা থেমে গিয়েছিল পর্তুগিজদের। পাঁচবার বিশ্বকাপ খেলে শিরোপা না জিততে পারার আক্ষেপে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো পুড়েছেন বারবার। তবে পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ডের দুঃখ-কষ্ট দূর...২ ঘণ্টা আগে
সাকিব আল হাসানের রয়্যাল চ্যাম্পস এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে আট দলের মধ্যে আট নম্বরে অবস্থান করছে। ৬ ম্যাচে ১ জয় ও ৫ পরাজয়ে ২ পয়েন্ট এখন চ্যাম্পসের। সাকিব দুই ম্যাচে একাদশে সুযোগ পেলেও ব্যাটিং করা হয়নি।৩ ঘণ্টা আগে
এই ভালো তো এই খারাপ—পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ১০ মাস পর ফিরে বাবর আজমের পথচলাটা এমনই। তিনি নিয়মিত রেকর্ড করছেন। তবে সব যে সুখকর, এমনটি নয়। মাঝেমধ্যে এমন সব রেকর্ডে বাবরের নাম উঠছে, যেটা দেখলে তিনি লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ ২০২৬-এর মূলপর্বে খেলার স্বপ্ন থেকে বাংলাদেশ মাত্র এক ম্যাচ দূরে। আজ বাহরাইনকে ২-১ গোলে হারিয়ে লাল-সবুজের কিশোররা বাঁচিয়ে রেখেছে মূলপর্বে খেলার আশা।
এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে টানা চার জয় তুলে নিল বাংলাদেশ। ‘এ’ গ্রুপ থেকে স্বাগতিক চীন এখন বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী। তারাও তিন ম্যাচ খেলে জয় পেয়েছে তিনটিতে। সন্ধ্যায় তারা মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কার। যে দলটিকে বাংলাদেশ হারিয়েছে ৫-০ গোলে।
লঙ্কানদের বিপক্ষে চীন জিতলে শেষ ম্যাচে পরশু বাংলাদেশের বিপক্ষে হবে তাদের মূল লড়াই। ওই ম্যাচে এগিয়ে যাওয়া দলটিই পাবে এশিয়ান কাপের মূলপর্বের টিকিট।
চীনে চংকিংয়ে এদিন প্রথমার্ধে গোল না পেলেও বাংলাদেশ খেলেছে আক্রমণাত্মক ফুটবল। নাজমুল হুদা ফয়সাল, রিফাত ও অপু বেশ কয়েকটি ভালো সুযোগ তৈরি করেন। ২০ ও ২৮ মিনিটে আসে সেরা দুই সুযোগ। কিন্তু ফরোয়ার্ড রিফাত কাজী এগিয়ে নিতে পারেননি দলকে।
প্রথমার্ধে ফ্রি-কিক ও কর্নার থেকেও গোলের দেখা পায়নি বাংলাদেশ। ৩৪ মিনিটে চাপ বাড়ায় বাহরাইন। তবে গোলরক্ষক আলিফ রহমানের অসাধারণ সেভ দলকে ম্যাচে রাখে। এরপর ডিফেন্ডার কামালের গোললাইন ক্লিয়ারে বেঁচে যায় বাংলাদেশ।
দ্বিতীয়ার্ধে খেলা আরও জমে ওঠে। ৪৭ মিনিটে মানিকের নিখুঁত ক্রসে রিফাত শট নেন। তবে বাহরাইন গোলরক্ষক আরও একবার দেয়াল হয়ে দাঁড়ান। অবশেষে আসে সাফল্যের দেখা। ৫৯ মিনিটে সাব্বিরের লং থ্রো ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হন বাহরাইনের ডিফেন্ডার। সুযোগটি লুফে নিয়ে ‘সুপার সাব’ বায়েজিত দারুণ শটে গোল করে লাল-সবুজকে এগিয়ে নেন। এর ৬ মিনিট পরই ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু আবারও রিফাতকে থামান বাহরাইনের গোলরক্ষক। রিবাউন্ডে বায়েজিত শট নিলেও প্রতিপক্ষের গোলকিপার ধরে ফেলেন বল।
৬৮ মিনিটে রিফাতের শট ফিরিয়ে দেন বাহরাইন গোলরক্ষক। কিন্তু ৭২ মিনিটে আর পারেননি। অধিনায়ক ফয়সালের থ্রু পাস থেকে মানিক বল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দূর থেকে চমৎকার লং শটে করেন দলের দ্বিতীয় গোল। ৮৫ মিনিটে এক গোল শোধ করে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে বাহরাইন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে আর সুযোগ দেয়নি বাংলাদেশের কিশোররা।
এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ ২০২৬-এর মূলপর্বে খেলার স্বপ্ন থেকে বাংলাদেশ মাত্র এক ম্যাচ দূরে। আজ বাহরাইনকে ২-১ গোলে হারিয়ে লাল-সবুজের কিশোররা বাঁচিয়ে রেখেছে মূলপর্বে খেলার আশা।
এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে টানা চার জয় তুলে নিল বাংলাদেশ। ‘এ’ গ্রুপ থেকে স্বাগতিক চীন এখন বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী। তারাও তিন ম্যাচ খেলে জয় পেয়েছে তিনটিতে। সন্ধ্যায় তারা মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কার। যে দলটিকে বাংলাদেশ হারিয়েছে ৫-০ গোলে।
লঙ্কানদের বিপক্ষে চীন জিতলে শেষ ম্যাচে পরশু বাংলাদেশের বিপক্ষে হবে তাদের মূল লড়াই। ওই ম্যাচে এগিয়ে যাওয়া দলটিই পাবে এশিয়ান কাপের মূলপর্বের টিকিট।
চীনে চংকিংয়ে এদিন প্রথমার্ধে গোল না পেলেও বাংলাদেশ খেলেছে আক্রমণাত্মক ফুটবল। নাজমুল হুদা ফয়সাল, রিফাত ও অপু বেশ কয়েকটি ভালো সুযোগ তৈরি করেন। ২০ ও ২৮ মিনিটে আসে সেরা দুই সুযোগ। কিন্তু ফরোয়ার্ড রিফাত কাজী এগিয়ে নিতে পারেননি দলকে।
প্রথমার্ধে ফ্রি-কিক ও কর্নার থেকেও গোলের দেখা পায়নি বাংলাদেশ। ৩৪ মিনিটে চাপ বাড়ায় বাহরাইন। তবে গোলরক্ষক আলিফ রহমানের অসাধারণ সেভ দলকে ম্যাচে রাখে। এরপর ডিফেন্ডার কামালের গোললাইন ক্লিয়ারে বেঁচে যায় বাংলাদেশ।
দ্বিতীয়ার্ধে খেলা আরও জমে ওঠে। ৪৭ মিনিটে মানিকের নিখুঁত ক্রসে রিফাত শট নেন। তবে বাহরাইন গোলরক্ষক আরও একবার দেয়াল হয়ে দাঁড়ান। অবশেষে আসে সাফল্যের দেখা। ৫৯ মিনিটে সাব্বিরের লং থ্রো ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হন বাহরাইনের ডিফেন্ডার। সুযোগটি লুফে নিয়ে ‘সুপার সাব’ বায়েজিত দারুণ শটে গোল করে লাল-সবুজকে এগিয়ে নেন। এর ৬ মিনিট পরই ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু আবারও রিফাতকে থামান বাহরাইনের গোলরক্ষক। রিবাউন্ডে বায়েজিত শট নিলেও প্রতিপক্ষের গোলকিপার ধরে ফেলেন বল।
৬৮ মিনিটে রিফাতের শট ফিরিয়ে দেন বাহরাইন গোলরক্ষক। কিন্তু ৭২ মিনিটে আর পারেননি। অধিনায়ক ফয়সালের থ্রু পাস থেকে মানিক বল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দূর থেকে চমৎকার লং শটে করেন দলের দ্বিতীয় গোল। ৮৫ মিনিটে এক গোল শোধ করে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে বাহরাইন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে আর সুযোগ দেয়নি বাংলাদেশের কিশোররা।
ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট দিয়ে অধিনায়ক হয়েই ফেরার কথা ছিল প্যাট কামিন্সের। কিন্তু চোট যে কিছুতেই তাঁর পিছু ছাড়ছে না। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে তাই তাঁর ফেরা হচ্ছে না। অ্যাশেজে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য আজ ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।২৩ মিনিট আগে
কাতারে সবশেষ ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে নিজেদের ইতিহাসে সেরা পারফরম্যান্স করেছিল পর্তুগাল। তবে তিন বছর আগে সেবার কোয়ার্টার ফাইনালেই পথচলা থেমে গিয়েছিল পর্তুগিজদের। পাঁচবার বিশ্বকাপ খেলে শিরোপা না জিততে পারার আক্ষেপে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো পুড়েছেন বারবার। তবে পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ডের দুঃখ-কষ্ট দূর...২ ঘণ্টা আগে
সাকিব আল হাসানের রয়্যাল চ্যাম্পস এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে আট দলের মধ্যে আট নম্বরে অবস্থান করছে। ৬ ম্যাচে ১ জয় ও ৫ পরাজয়ে ২ পয়েন্ট এখন চ্যাম্পসের। সাকিব দুই ম্যাচে একাদশে সুযোগ পেলেও ব্যাটিং করা হয়নি।৩ ঘণ্টা আগে
এই ভালো তো এই খারাপ—পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ১০ মাস পর ফিরে বাবর আজমের পথচলাটা এমনই। তিনি নিয়মিত রেকর্ড করছেন। তবে সব যে সুখকর, এমনটি নয়। মাঝেমধ্যে এমন সব রেকর্ডে বাবরের নাম উঠছে, যেটা দেখলে তিনি লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
কাতারে সবশেষ ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে নিজেদের ইতিহাসে সেরা পারফরম্যান্স করেছিল পর্তুগাল। তবে তিন বছর আগে সেবার কোয়ার্টার ফাইনালেই পথচলা থেমে গিয়েছিল পর্তুগিজদের। পাঁচবার বিশ্বকাপ খেলে শিরোপা না জিততে পারার আক্ষেপে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো পুড়েছেন বারবার। তবে পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ডের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেছে জুনিয়ররা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর।
দোহার খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গতকাল পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া দুই দলই প্রথমবারের মতো ওঠে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনালে। অস্ট্রিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে বয়সভিত্তিক এই টুর্নামেন্টে শিরোপা জেতে পর্তুগিজরা। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে রোনালদো অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপজয়ী পর্তুগাল দলকে নিয়ে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলাররা সেই শিরোপা ছুঁয়ে উল্লাস করছেন। রোনালদো ছবির ওপরে লিখেছেন, ‘জায়ান্টস। বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের অভিনন্দন।’
অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ফাইনালে ৩২ মিনিটে গোল করেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড আনিসিও কাবরাল। টুর্নামেন্টে তিনি করেছেন ৭ গোল। সর্বোচ্চ ৮ গোল করা অস্ট্রিয়ার জোহানেস মোজের জিতেছেন গোল্ডেন বুটের পুরস্কার। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো ৪৮ দল অংশ নিয়েছে। পর্তুগালের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রাতে হেরেছে ব্রাজিল। ইতালি-ব্রাজিল তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হওয়ার পর টাইব্রেকারে গড়ায়। পেনাল্টি শুটআউটে ৪-২ গোলে জিতেছে ইতালি। ১৪ মিনিটে ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড ভিতোর ফার্নান্দেজ চ্যাভেজ টেক্সেইরা লাল কার্ড দেখেছেন। জোড়া হলুদ কার্ডের কারণেই মূলত লাল কার্ড দেখেছেন তিনি।
তিন বছর আগে কাতারে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে যাওয়ার পর রোনালদোর সেই কান্নাভেজা চেহারার ছবি এখনো ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে টাটকা। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আগামী বছর হতে যাওয়া বিশ্বকাপ দিয়েই বিশ্বকাপ ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন রোনালদো। ২০০৬ থেকে শুরু ২০২৬ পর্যন্ত ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন রোনালদো। ২০২৬ সালেই টানা সাতবার বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে পর্তুগিজরা। এই সাতবারের আগে কেবল ১৯৮৬ বিশ্বকাপেই খেলতে পেরেছিল পর্তুগাল।
কাতারে সবশেষ ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে নিজেদের ইতিহাসে সেরা পারফরম্যান্স করেছিল পর্তুগাল। তবে তিন বছর আগে সেবার কোয়ার্টার ফাইনালেই পথচলা থেমে গিয়েছিল পর্তুগিজদের। পাঁচবার বিশ্বকাপ খেলে শিরোপা না জিততে পারার আক্ষেপে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো পুড়েছেন বারবার। তবে পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ডের দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে গেছে জুনিয়ররা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর।
দোহার খলিফা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে গতকাল পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া দুই দলই প্রথমবারের মতো ওঠে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনালে। অস্ট্রিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে বয়সভিত্তিক এই টুর্নামেন্টে শিরোপা জেতে পর্তুগিজরা। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে রোনালদো অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপজয়ী পর্তুগাল দলকে নিয়ে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলাররা সেই শিরোপা ছুঁয়ে উল্লাস করছেন। রোনালদো ছবির ওপরে লিখেছেন, ‘জায়ান্টস। বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের অভিনন্দন।’
অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ফাইনালে ৩২ মিনিটে গোল করেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড আনিসিও কাবরাল। টুর্নামেন্টে তিনি করেছেন ৭ গোল। সর্বোচ্চ ৮ গোল করা অস্ট্রিয়ার জোহানেস মোজের জিতেছেন গোল্ডেন বুটের পুরস্কার। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ইতিহাসে এবারই প্রথমবারের মতো ৪৮ দল অংশ নিয়েছে। পর্তুগালের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রাতে হেরেছে ব্রাজিল। ইতালি-ব্রাজিল তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হওয়ার পর টাইব্রেকারে গড়ায়। পেনাল্টি শুটআউটে ৪-২ গোলে জিতেছে ইতালি। ১৪ মিনিটে ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড ভিতোর ফার্নান্দেজ চ্যাভেজ টেক্সেইরা লাল কার্ড দেখেছেন। জোড়া হলুদ কার্ডের কারণেই মূলত লাল কার্ড দেখেছেন তিনি।
তিন বছর আগে কাতারে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে যাওয়ার পর রোনালদোর সেই কান্নাভেজা চেহারার ছবি এখনো ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে টাটকা। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আগামী বছর হতে যাওয়া বিশ্বকাপ দিয়েই বিশ্বকাপ ক্যারিয়ারের ইতি টানবেন রোনালদো। ২০০৬ থেকে শুরু ২০২৬ পর্যন্ত ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন রোনালদো। ২০২৬ সালেই টানা সাতবার বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে পর্তুগিজরা। এই সাতবারের আগে কেবল ১৯৮৬ বিশ্বকাপেই খেলতে পেরেছিল পর্তুগাল।
ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট দিয়ে অধিনায়ক হয়েই ফেরার কথা ছিল প্যাট কামিন্সের। কিন্তু চোট যে কিছুতেই তাঁর পিছু ছাড়ছে না। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে তাই তাঁর ফেরা হচ্ছে না। অ্যাশেজে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য আজ ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।২৩ মিনিট আগে
এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ ২০২৬-এর মূলপর্বে খেলার স্বপ্ন থেকে বাংলাদেশ মাত্র এক ম্যাচ দূরে। আজ বাহরাইনকে ২-১ গোলে হারিয়ে লাল-সবুজের কিশোররা বাঁচিয়ে রেখেছে মূলপর্বে খেলার আশা। এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে টানা চার জয় তুলে নিল বাংলাদেশ।২৫ মিনিট আগে
সাকিব আল হাসানের রয়্যাল চ্যাম্পস এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে আট দলের মধ্যে আট নম্বরে অবস্থান করছে। ৬ ম্যাচে ১ জয় ও ৫ পরাজয়ে ২ পয়েন্ট এখন চ্যাম্পসের। সাকিব দুই ম্যাচে একাদশে সুযোগ পেলেও ব্যাটিং করা হয়নি।৩ ঘণ্টা আগে
এই ভালো তো এই খারাপ—পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ১০ মাস পর ফিরে বাবর আজমের পথচলাটা এমনই। তিনি নিয়মিত রেকর্ড করছেন। তবে সব যে সুখকর, এমনটি নয়। মাঝেমধ্যে এমন সব রেকর্ডে বাবরের নাম উঠছে, যেটা দেখলে তিনি লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
সাকিব আল হাসানের রয়্যাল চ্যাম্পস এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে আট দলের মধ্যে আট নম্বরে অবস্থান করছে। ৬ ম্যাচে ১ জয় ও ৫ পরাজয়ে ২ পয়েন্ট এখন চ্যাম্পসের। সাকিব দুই ম্যাচে একাদশে সুযোগ পেলেও ব্যাটিং করা হয়নি। বোলিংয়ে ২ ওভারে ৩১ রান দিয়েও কোনো উইকেট পাননি। আগেই বিদায় ঘণ্টা বেজে যাওয়া রয়্যাল চ্যাম্পস আজ খেলতে নামবে সান্ত্বনার জয় পেতে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে কোয়েটা কাভালরি-রয়্যাল চ্যাম্পস ম্যাচ। ৬ ম্যাচে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে কোয়েটা কাভালরি। দুই ও তিনে থাকা অ্যাসপিন স্টালিয়নস, আজমান টাইটান্স দুই দলেরই পয়েন্ট ৮। সমান ৬ পয়েন্ট নিয়ে চার ও পাঁচে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স ও ভিস্তা রাইডার্স। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
আবুধাবি টি-টেন
আজমান টাইটানস-ইউএই বুলস
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
কোয়েটা কাভালরি-রয়্যাল চ্যাম্পস
সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
ডেকান গ্ল্যাডিয়েটর্স-ভিস্তা রাইডার্স
রাত ১০টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
সাকিব আল হাসানের রয়্যাল চ্যাম্পস এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে আট দলের মধ্যে আট নম্বরে অবস্থান করছে। ৬ ম্যাচে ১ জয় ও ৫ পরাজয়ে ২ পয়েন্ট এখন চ্যাম্পসের। সাকিব দুই ম্যাচে একাদশে সুযোগ পেলেও ব্যাটিং করা হয়নি। বোলিংয়ে ২ ওভারে ৩১ রান দিয়েও কোনো উইকেট পাননি। আগেই বিদায় ঘণ্টা বেজে যাওয়া রয়্যাল চ্যাম্পস আজ খেলতে নামবে সান্ত্বনার জয় পেতে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে কোয়েটা কাভালরি-রয়্যাল চ্যাম্পস ম্যাচ। ৬ ম্যাচে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে কোয়েটা কাভালরি। দুই ও তিনে থাকা অ্যাসপিন স্টালিয়নস, আজমান টাইটান্স দুই দলেরই পয়েন্ট ৮। সমান ৬ পয়েন্ট নিয়ে চার ও পাঁচে নর্দার্ন ওয়ারিয়র্স ও ভিস্তা রাইডার্স। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
আবুধাবি টি-টেন
আজমান টাইটানস-ইউএই বুলস
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
কোয়েটা কাভালরি-রয়্যাল চ্যাম্পস
সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
ডেকান গ্ল্যাডিয়েটর্স-ভিস্তা রাইডার্স
রাত ১০টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট দিয়ে অধিনায়ক হয়েই ফেরার কথা ছিল প্যাট কামিন্সের। কিন্তু চোট যে কিছুতেই তাঁর পিছু ছাড়ছে না। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে তাই তাঁর ফেরা হচ্ছে না। অ্যাশেজে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য আজ ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।২৩ মিনিট আগে
এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ ২০২৬-এর মূলপর্বে খেলার স্বপ্ন থেকে বাংলাদেশ মাত্র এক ম্যাচ দূরে। আজ বাহরাইনকে ২-১ গোলে হারিয়ে লাল-সবুজের কিশোররা বাঁচিয়ে রেখেছে মূলপর্বে খেলার আশা। এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে টানা চার জয় তুলে নিল বাংলাদেশ।২৫ মিনিট আগে
কাতারে সবশেষ ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে নিজেদের ইতিহাসে সেরা পারফরম্যান্স করেছিল পর্তুগাল। তবে তিন বছর আগে সেবার কোয়ার্টার ফাইনালেই পথচলা থেমে গিয়েছিল পর্তুগিজদের। পাঁচবার বিশ্বকাপ খেলে শিরোপা না জিততে পারার আক্ষেপে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো পুড়েছেন বারবার। তবে পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ডের দুঃখ-কষ্ট দূর...২ ঘণ্টা আগে
এই ভালো তো এই খারাপ—পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ১০ মাস পর ফিরে বাবর আজমের পথচলাটা এমনই। তিনি নিয়মিত রেকর্ড করছেন। তবে সব যে সুখকর, এমনটি নয়। মাঝেমধ্যে এমন সব রেকর্ডে বাবরের নাম উঠছে, যেটা দেখলে তিনি লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
এই ভালো তো এই খারাপ—পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ১০ মাস পর ফিরে বাবর আজমের পথচলাটা এমনই। তিনি নিয়মিত রেকর্ড করছেন। তবে সব যে সুখকর, এমনটি নয়। মাঝেমধ্যে এমন সব রেকর্ডে বাবরের নাম উঠছে, যেটা দেখলে তিনি লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন।
রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল ত্রিদেশীয় সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে ৭ রানে জিতে ফাইনালের টিকিট কেটেছে শ্রীলঙ্কা। লঙ্কানদের বিপক্ষে ২ বল খেলে রানের খাতাই খুলতে পারেননি। দুষ্মন্ত চামিরার বলে এলবিডব্লু হয়ে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে নাম লেখালেন বাবর। এই নিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন বাবর। তাতে পাকিস্তানের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে ডাক মারার বিব্রতকর রেকর্ডে যৌথভাবে শীর্ষে উঠলেন তিনি। তাঁর সমান ১০ বার করে শূন্য রানে আউট হয়েছেন সাইম আইয়ুব ও উমর আকমল।
বাবর এখন পর্যন্ত ১৩৫ ম্যাচের ১২৮ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। ইনিংসের হিসাবে প্রতি ১২.৮ ইনিংস পরপর শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি। সাইম আইয়ুব ১০ ডাক মেরেছেন ৫৩ ইনিংস খেলে। উমর আকমল ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ৭৯ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। শহীদ আফ্রিদি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আটবার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। সাতবার ডাক মেরে এই তালিকায় যৌথভাবে তিনে কামরান আকমল, মোহাম্মদ হাফিজ ও মোহাম্মদ নাওয়াজ।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গতকাল খেলতে নেমে নিজেদেরই রেকর্ড ভেঙেছে পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫৫ ম্যাচ খেলে নিজেদের ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়ল পাকিস্তান। আগামীকাল ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। টুর্নামেন্টের অপর দল জিম্বাবুয়ে লিগ পর্বেই ছিটকে গেছে। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষেও এই ত্রিদেশীয় সিরিজে একবার শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন তিনি।
পাকিস্তানের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি শূন্য রানে আউট হওয়ার রেকর্ড
ডাক
বাবর আজম ১০
সাইম আইয়ুব ১০
উমর আকমল ১০
শহীদ আফ্রিদি ৮
কামরান আকমল ৭
মোহাম্মদ হাফিজ ৭
মোহাম্মদ নাওয়াজ ৭
এই ভালো তো এই খারাপ—পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে ১০ মাস পর ফিরে বাবর আজমের পথচলাটা এমনই। তিনি নিয়মিত রেকর্ড করছেন। তবে সব যে সুখকর, এমনটি নয়। মাঝেমধ্যে এমন সব রেকর্ডে বাবরের নাম উঠছে, যেটা দেখলে তিনি লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন।
রাওয়ালপিন্ডিতে গতকাল ত্রিদেশীয় সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা। পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকা ম্যাচে ৭ রানে জিতে ফাইনালের টিকিট কেটেছে শ্রীলঙ্কা। লঙ্কানদের বিপক্ষে ২ বল খেলে রানের খাতাই খুলতে পারেননি। দুষ্মন্ত চামিরার বলে এলবিডব্লু হয়ে লজ্জাজনক এক রেকর্ডে নাম লেখালেন বাবর। এই নিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন বাবর। তাতে পাকিস্তানের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে ডাক মারার বিব্রতকর রেকর্ডে যৌথভাবে শীর্ষে উঠলেন তিনি। তাঁর সমান ১০ বার করে শূন্য রানে আউট হয়েছেন সাইম আইয়ুব ও উমর আকমল।
বাবর এখন পর্যন্ত ১৩৫ ম্যাচের ১২৮ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। ইনিংসের হিসাবে প্রতি ১২.৮ ইনিংস পরপর শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি। সাইম আইয়ুব ১০ ডাক মেরেছেন ৫৩ ইনিংস খেলে। উমর আকমল ২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ৭৯ ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়েছেন। শহীদ আফ্রিদি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আটবার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। সাতবার ডাক মেরে এই তালিকায় যৌথভাবে তিনে কামরান আকমল, মোহাম্মদ হাফিজ ও মোহাম্মদ নাওয়াজ।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গতকাল খেলতে নেমে নিজেদেরই রেকর্ড ভেঙেছে পাকিস্তান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫৫ ম্যাচ খেলে নিজেদের ইতিহাসে এক বছরে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়ল পাকিস্তান। আগামীকাল ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে মুখোমুখি হবে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান। টুর্নামেন্টের অপর দল জিম্বাবুয়ে লিগ পর্বেই ছিটকে গেছে। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষেও এই ত্রিদেশীয় সিরিজে একবার শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন তিনি।
পাকিস্তানের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি শূন্য রানে আউট হওয়ার রেকর্ড
ডাক
বাবর আজম ১০
সাইম আইয়ুব ১০
উমর আকমল ১০
শহীদ আফ্রিদি ৮
কামরান আকমল ৭
মোহাম্মদ হাফিজ ৭
মোহাম্মদ নাওয়াজ ৭
ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট দিয়ে অধিনায়ক হয়েই ফেরার কথা ছিল প্যাট কামিন্সের। কিন্তু চোট যে কিছুতেই তাঁর পিছু ছাড়ছে না। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে তাই তাঁর ফেরা হচ্ছে না। অ্যাশেজে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য আজ ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)।২৩ মিনিট আগে
এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ ২০২৬-এর মূলপর্বে খেলার স্বপ্ন থেকে বাংলাদেশ মাত্র এক ম্যাচ দূরে। আজ বাহরাইনকে ২-১ গোলে হারিয়ে লাল-সবুজের কিশোররা বাঁচিয়ে রেখেছে মূলপর্বে খেলার আশা। এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে টানা চার জয় তুলে নিল বাংলাদেশ।২৫ মিনিট আগে
কাতারে সবশেষ ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপে নিজেদের ইতিহাসে সেরা পারফরম্যান্স করেছিল পর্তুগাল। তবে তিন বছর আগে সেবার কোয়ার্টার ফাইনালেই পথচলা থেমে গিয়েছিল পর্তুগিজদের। পাঁচবার বিশ্বকাপ খেলে শিরোপা না জিততে পারার আক্ষেপে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো পুড়েছেন বারবার। তবে পর্তুগিজ তারকা ফরোয়ার্ডের দুঃখ-কষ্ট দূর...২ ঘণ্টা আগে
সাকিব আল হাসানের রয়্যাল চ্যাম্পস এবারের আবুধাবি টি-টেন লিগে আট দলের মধ্যে আট নম্বরে অবস্থান করছে। ৬ ম্যাচে ১ জয় ও ৫ পরাজয়ে ২ পয়েন্ট এখন চ্যাম্পসের। সাকিব দুই ম্যাচে একাদশে সুযোগ পেলেও ব্যাটিং করা হয়নি।৩ ঘণ্টা আগে