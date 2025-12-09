আবারও ব্রাদার্সের কাছে হারল আবাহনী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হতাশার বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে আবাহনী লিমিটেড। ফুটবল লিগের পর এবার ফেডারেশন কাপেও হারল ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছে। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আজ ১-০ গোলের জয় পেয়েছে ব্রাদার্স।
ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল ও আক্রমণে এগিয়েও ছিল আবাহনী। তবে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করা মাশুল দিতে হয়। ম্যাচের ২৭ মিনিটে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত এক লং-রেঞ্জ শটে গোল করেন মনির আলম। সেই এক গোলেই শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে নেয় ব্রাদার্স।
এই গোলের পর যেন ছন্দ হারায় আবাহনী। টুর্নামেন্টের শুরুতে ফকিরেরপুল ইয়াংমেনস ক্লাবকে ৪-২ গোলে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামলেও এদিন আবারও হতাশ হতে হয় আকাশি-নীলদের। লিগে পাঁচ ম্যাচে মাত্র একটি জয় পাওয়া দলটির জন্য এই হার চাপ আরও বাড়াল।
দ্বিতীয়ার্ধে সুলাইমান দিয়াবাতে, আল আমিন ও মোহাম্মদ ইব্রাহিম সমতায় ফেরাতে মরিয়া হয়ে উঠলেও ব্রাদার্সের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি তারা। ফলে টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম জয় নিশ্চিত করে ব্রাদার্স ইউনিয়ন। এর আগে তারা রহমানগঞ্জ এমএফএসের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছিল।
দুটি ম্যাচে এক জয় ও এক ড্র নিয়ে চার পয়েন্ট সংগ্রহ করে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে উঠে গেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন।
দিনের অপর ম্যাচে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ফকিরেরপুল ইয়াংমেনস ক্লাবকে ২-০ গোলে হারিয়েছে পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাব। এক ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে তারা। অন্যদিকে, দুই ম্যাচে এক জয় ও এক হারে তিন পয়েন্ট থাকলেও একটি ম্যাচ বেশি খেলার কারণে গ্রুপের তৃতীয় স্থানে রয়েছে আবাহনী।
হতাশার বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে আবাহনী লিমিটেড। ফুটবল লিগের পর এবার ফেডারেশন কাপেও হারল ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছে। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আজ ১-০ গোলের জয় পেয়েছে ব্রাদার্স।
ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল ও আক্রমণে এগিয়েও ছিল আবাহনী। তবে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করা মাশুল দিতে হয়। ম্যাচের ২৭ মিনিটে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত এক লং-রেঞ্জ শটে গোল করেন মনির আলম। সেই এক গোলেই শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতে নেয় ব্রাদার্স।
এই গোলের পর যেন ছন্দ হারায় আবাহনী। টুর্নামেন্টের শুরুতে ফকিরেরপুল ইয়াংমেনস ক্লাবকে ৪-২ গোলে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামলেও এদিন আবারও হতাশ হতে হয় আকাশি-নীলদের। লিগে পাঁচ ম্যাচে মাত্র একটি জয় পাওয়া দলটির জন্য এই হার চাপ আরও বাড়াল।
দ্বিতীয়ার্ধে সুলাইমান দিয়াবাতে, আল আমিন ও মোহাম্মদ ইব্রাহিম সমতায় ফেরাতে মরিয়া হয়ে উঠলেও ব্রাদার্সের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি তারা। ফলে টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম জয় নিশ্চিত করে ব্রাদার্স ইউনিয়ন। এর আগে তারা রহমানগঞ্জ এমএফএসের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছিল।
দুটি ম্যাচে এক জয় ও এক ড্র নিয়ে চার পয়েন্ট সংগ্রহ করে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষে উঠে গেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন।
দিনের অপর ম্যাচে বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় ফকিরেরপুল ইয়াংমেনস ক্লাবকে ২-০ গোলে হারিয়েছে পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাব। এক ম্যাচে তিন পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে তারা। অন্যদিকে, দুই ম্যাচে এক জয় ও এক হারে তিন পয়েন্ট থাকলেও একটি ম্যাচ বেশি খেলার কারণে গ্রুপের তৃতীয় স্থানে রয়েছে আবাহনী।
পূর্বাচলে নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামে মাটি চুরির অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগের পর আজ পূর্বাচল পরিদর্শনে যান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলট। এই ঘটনায় তদন্ত কমিটি চান বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।১ ঘণ্টা আগে
নিজেদের কাজটা গতকালই সেরে রেখেছিল রংপুর। কেবল তাদের চোখ ছিল সিলেট-বরিশাল ম্যাচের দিকে। সে ম্যাচের ফলাফল আকবর আলীর দলের পক্ষে এসেছে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ২৭তম আসরের শিরোপা জিতেছে উত্তরের দলটি।৬ ঘণ্টা আগে
তিন দিনের সিরিজের মতো সাদা বলের ক্রিকেটেও বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের লড়াইটা হচ্ছে সমানে সমানে। এক ম্যাচ বাংলাদেশ জেতে তো পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় শ্রীলঙ্কা। আজ দ্বিতীয় ওয়ানডে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে সমতায় ফিরল শ্রীলঙ্কা।৬ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি বান্দ্রার একটি রেস্তোরাঁ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় হার্দিক পান্ডিয়ার বান্ধবী মাহিকা শর্মার অপ্রস্তুত অবস্থার ছবি তোলেন পাপারাজ্জিরা। বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেননি তারকা অলরাউন্ডার। পাপারাজ্জিদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।৬ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পূর্বাচলে নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামে মাটি চুরির অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগের পর আজ পূর্বাচল পরিদর্শনে যান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলট। এই ঘটনায় তদন্ত কমিটি চান বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।
দরদাতা প্রতিষ্ঠান উইন্ডস্টার রিসোর্স কাছ থেকে ২০ হাজার বর্গফুট মাটি বুঝে পাওয়ার কথা ছিল বিসিবির। সেখানে ৭ হাজার বর্গফুট মাটি বুঝে পেয়েছে দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ৩৬ লাখ টাকার পরিবর্তে ১৪ লাখ টাকারও কম মাটি পেয়েছে বিসিবি। এর পেছনে কারা জড়িত সেটা বের করতে তদন্তের পথে এগোচ্ছেন পাইলট।
সাংবাদিকদের পাইলট বলেন, ‘প্রায় ২০ হাজার বর্গফুট মাটি এখানে আসার কথা, কিন্তু মাটি মেপে দেখা গেছে সাড়ে ৭ হাজার বর্গফুটের মতো মাটি আছে এখানে। আমাদের আসার আগে এই ঘটনা। খুব দ্রুত তদন্ত করতে চাই। মাটিটা এখনই ব্যবহার করতে চাই না। এই মাটি ব্যবহার করতে ডকুমেন্টস থাকবে না। এখানে অনেক নিম্নমানের মাটি আছে। এই কমিটিতে হয়তো একজন-দু’জন আমাদের ডিরেক্টর থাকবেন, আর বাইরের একজন-দু’জন থাকবেন যারা গোয়েন্দা সংস্থার লোক। আমি মনে করি, এমন মানুষ রাখব যারা এসব ধরনের কাজ করতে অভ্যস্ত। তো তিন সদস্যের একটা কমিটি করব-এটাই আমার পরিকল্পনা। আমি প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে তা দেব এবং জানাবো যেন তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করে বিষয়টির তদন্ত করা হয়।’
তদন্ত শেষে দোষীদের বিচার চান পাইলট, ‘মাটি সংক্রান্ত যে জটিলতা আছে তার সুন্দর সমাধান এবং বিচার হওয়া দরকার। তার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করব। তদন্ত কমিটির মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উঠে আসবে। কারা কারা এর সঙ্গে জড়িত তা জানতে পারব। কে স্বাক্ষর করেছে, কেনো করেছে, তা দেখতে চাই।’
পূর্বাচলে নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামে মাটি চুরির অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগের পর আজ পূর্বাচল পরিদর্শনে যান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলট। এই ঘটনায় তদন্ত কমিটি চান বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।
দরদাতা প্রতিষ্ঠান উইন্ডস্টার রিসোর্স কাছ থেকে ২০ হাজার বর্গফুট মাটি বুঝে পাওয়ার কথা ছিল বিসিবির। সেখানে ৭ হাজার বর্গফুট মাটি বুঝে পেয়েছে দেশের ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। ৩৬ লাখ টাকার পরিবর্তে ১৪ লাখ টাকারও কম মাটি পেয়েছে বিসিবি। এর পেছনে কারা জড়িত সেটা বের করতে তদন্তের পথে এগোচ্ছেন পাইলট।
সাংবাদিকদের পাইলট বলেন, ‘প্রায় ২০ হাজার বর্গফুট মাটি এখানে আসার কথা, কিন্তু মাটি মেপে দেখা গেছে সাড়ে ৭ হাজার বর্গফুটের মতো মাটি আছে এখানে। আমাদের আসার আগে এই ঘটনা। খুব দ্রুত তদন্ত করতে চাই। মাটিটা এখনই ব্যবহার করতে চাই না। এই মাটি ব্যবহার করতে ডকুমেন্টস থাকবে না। এখানে অনেক নিম্নমানের মাটি আছে। এই কমিটিতে হয়তো একজন-দু’জন আমাদের ডিরেক্টর থাকবেন, আর বাইরের একজন-দু’জন থাকবেন যারা গোয়েন্দা সংস্থার লোক। আমি মনে করি, এমন মানুষ রাখব যারা এসব ধরনের কাজ করতে অভ্যস্ত। তো তিন সদস্যের একটা কমিটি করব-এটাই আমার পরিকল্পনা। আমি প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে তা দেব এবং জানাবো যেন তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি করে বিষয়টির তদন্ত করা হয়।’
তদন্ত শেষে দোষীদের বিচার চান পাইলট, ‘মাটি সংক্রান্ত যে জটিলতা আছে তার সুন্দর সমাধান এবং বিচার হওয়া দরকার। তার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করব। তদন্ত কমিটির মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উঠে আসবে। কারা কারা এর সঙ্গে জড়িত তা জানতে পারব। কে স্বাক্ষর করেছে, কেনো করেছে, তা দেখতে চাই।’
হতাশার বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে আবাহনী লিমিটেড। ফুটবল লিগের পর এবার ফেডারেশন কাপেও হারল ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছে। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আজ ১-০ গোলের জয় পেয়েছে ব্রাদার্স। ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল ও আক্রমণে এগিয়েও ছিল আবাহনী। তবে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করা মাশুল দিতে হয়।১ ঘণ্টা আগে
নিজেদের কাজটা গতকালই সেরে রেখেছিল রংপুর। কেবল তাদের চোখ ছিল সিলেট-বরিশাল ম্যাচের দিকে। সে ম্যাচের ফলাফল আকবর আলীর দলের পক্ষে এসেছে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ২৭তম আসরের শিরোপা জিতেছে উত্তরের দলটি।৬ ঘণ্টা আগে
তিন দিনের সিরিজের মতো সাদা বলের ক্রিকেটেও বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের লড়াইটা হচ্ছে সমানে সমানে। এক ম্যাচ বাংলাদেশ জেতে তো পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় শ্রীলঙ্কা। আজ দ্বিতীয় ওয়ানডে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে সমতায় ফিরল শ্রীলঙ্কা।৬ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি বান্দ্রার একটি রেস্তোরাঁ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় হার্দিক পান্ডিয়ার বান্ধবী মাহিকা শর্মার অপ্রস্তুত অবস্থার ছবি তোলেন পাপারাজ্জিরা। বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেননি তারকা অলরাউন্ডার। পাপারাজ্জিদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।৬ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নিজেদের কাজটা গতকালই সেরে রেখেছিল রংপুর। কেবল তাদের চোখ ছিল সিলেট-বরিশাল ম্যাচের দিকে। সে ম্যাচের ফলাফল আকবর আলীর দলের পক্ষে এসেছে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ২৭তম আসরের শিরোপা জিতেছে উত্তরের দলটি। এর আগে সবশেষ ২০২২ সালের আসরে এনসিএলের শিরোপা জিতেছিল রংপুর।
ষষ্ঠ রাউন্ডে চট্টগ্রামের কাছে হেরে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল রংপুর। শিরোপা জেতার জন্য তাই শেষ রাউন্ডে খুলনাকে হারানোর বিকল্প ছিল না তাদের সামনে। এমন সমীকরণে শুরুটা ভালো হয়নি রংপুরের। তবে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে রূপসাপাড়ের দলটিকে ৭ উইকেট হারায় তারা। তাতে শিরোপার সমীকরণ কঠিন হয়ে যায় সিলেটের জন্য।
শেষ রাউন্ডে রংপুর জেতায় বরিশালের বিপক্ষে জিততেই হতো সিলেটকে। এই সমীকরণ মেলাতে পারেনি জাকির হাসানের দল। রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ড্র হয়েছে দুই দলের লড়াই। তাই রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে সিলেটকে। ৩২০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ড্র হওয়ার আগে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৮৭ রান তোলে তারা। ৬১ রান করেন আসাদুল্লা আল গালিব। ৫৩ রান আসে মুশফিকুর রহিমের ব্যাট থেকে।
প্রথম ইনিংসে বরিশালের ৩১২ রানের জবাবে ২৮৭ রানে অলআউট হয় সিলেট। ইফতেখার হোসেন ইফতির সেঞ্চুরিতে ২৯৪ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে বরিশাল। ১২৮ রানে অপরাজিত থাকেন ইফতি। ৪৩ রান আসে হাফিজুর রহমানের ব্যাট থেকে। সবকটি রাউন্ড শেষে সিলেটের সংগ্রহ ২৮ পয়েন্ট। ৩১ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন রংপুর।
২৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে দুইয়ে থেকে শেষ রাাউন্ডে মাঠে নামে নবাগত ময়মনসিংহ। শিরোপা জেতার ভালো সম্ভাবনা ছিল তাদের সামনেও। কিন্তু সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর বিপক্ষে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি তারা। ১৪৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে ময়মনসিংহ। ৪২৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ২৮১ রানে থামে তাদের ইনিংস।
১৪১ রানে অপরাজিত ছিলেন আবু হায়দার রনি। দল হারায় বৃথা গেল তাঁর সেঞ্চুরি। আরও একবার বল হাতে জাদু দেখালেন সানজামুল ইসলাম। প্রথম ইনিংসের মতো এবারও তাঁর শিকার ৫ উইকেট। ৮৮ রান খরচ করেছেন এই বাঁহাতি স্পিনার।
নিজেদের কাজটা গতকালই সেরে রেখেছিল রংপুর। কেবল তাদের চোখ ছিল সিলেট-বরিশাল ম্যাচের দিকে। সে ম্যাচের ফলাফল আকবর আলীর দলের পক্ষে এসেছে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ২৭তম আসরের শিরোপা জিতেছে উত্তরের দলটি। এর আগে সবশেষ ২০২২ সালের আসরে এনসিএলের শিরোপা জিতেছিল রংপুর।
ষষ্ঠ রাউন্ডে চট্টগ্রামের কাছে হেরে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল রংপুর। শিরোপা জেতার জন্য তাই শেষ রাউন্ডে খুলনাকে হারানোর বিকল্প ছিল না তাদের সামনে। এমন সমীকরণে শুরুটা ভালো হয়নি রংপুরের। তবে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে রূপসাপাড়ের দলটিকে ৭ উইকেট হারায় তারা। তাতে শিরোপার সমীকরণ কঠিন হয়ে যায় সিলেটের জন্য।
শেষ রাউন্ডে রংপুর জেতায় বরিশালের বিপক্ষে জিততেই হতো সিলেটকে। এই সমীকরণ মেলাতে পারেনি জাকির হাসানের দল। রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ড্র হয়েছে দুই দলের লড়াই। তাই রানার্সআপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে সিলেটকে। ৩২০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ড্র হওয়ার আগে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৮৭ রান তোলে তারা। ৬১ রান করেন আসাদুল্লা আল গালিব। ৫৩ রান আসে মুশফিকুর রহিমের ব্যাট থেকে।
প্রথম ইনিংসে বরিশালের ৩১২ রানের জবাবে ২৮৭ রানে অলআউট হয় সিলেট। ইফতেখার হোসেন ইফতির সেঞ্চুরিতে ২৯৪ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করে বরিশাল। ১২৮ রানে অপরাজিত থাকেন ইফতি। ৪৩ রান আসে হাফিজুর রহমানের ব্যাট থেকে। সবকটি রাউন্ড শেষে সিলেটের সংগ্রহ ২৮ পয়েন্ট। ৩১ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন রংপুর।
২৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে দুইয়ে থেকে শেষ রাাউন্ডে মাঠে নামে নবাগত ময়মনসিংহ। শিরোপা জেতার ভালো সম্ভাবনা ছিল তাদের সামনেও। কিন্তু সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর বিপক্ষে ন্যূনতম লড়াই করতে পারেনি তারা। ১৪৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে ময়মনসিংহ। ৪২৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ২৮১ রানে থামে তাদের ইনিংস।
১৪১ রানে অপরাজিত ছিলেন আবু হায়দার রনি। দল হারায় বৃথা গেল তাঁর সেঞ্চুরি। আরও একবার বল হাতে জাদু দেখালেন সানজামুল ইসলাম। প্রথম ইনিংসের মতো এবারও তাঁর শিকার ৫ উইকেট। ৮৮ রান খরচ করেছেন এই বাঁহাতি স্পিনার।
হতাশার বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে আবাহনী লিমিটেড। ফুটবল লিগের পর এবার ফেডারেশন কাপেও হারল ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছে। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আজ ১-০ গোলের জয় পেয়েছে ব্রাদার্স। ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল ও আক্রমণে এগিয়েও ছিল আবাহনী। তবে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করা মাশুল দিতে হয়।১ ঘণ্টা আগে
পূর্বাচলে নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামে মাটি চুরির অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগের পর আজ পূর্বাচল পরিদর্শনে যান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলট। এই ঘটনায় তদন্ত কমিটি চান বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।১ ঘণ্টা আগে
তিন দিনের সিরিজের মতো সাদা বলের ক্রিকেটেও বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের লড়াইটা হচ্ছে সমানে সমানে। এক ম্যাচ বাংলাদেশ জেতে তো পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় শ্রীলঙ্কা। আজ দ্বিতীয় ওয়ানডে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে সমতায় ফিরল শ্রীলঙ্কা।৬ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি বান্দ্রার একটি রেস্তোরাঁ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় হার্দিক পান্ডিয়ার বান্ধবী মাহিকা শর্মার অপ্রস্তুত অবস্থার ছবি তোলেন পাপারাজ্জিরা। বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেননি তারকা অলরাউন্ডার। পাপারাজ্জিদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।৬ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
তিন দিনের সিরিজের মতো সাদা বলের ক্রিকেটেও বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের লড়াইটা হচ্ছে সমানে সমানে। এক ম্যাচ বাংলাদেশ জেতে তো পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় শ্রীলঙ্কা। আজ দ্বিতীয় ওয়ানডে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে সমতায় ফিরল শ্রীলঙ্কা।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে গত রোববার প্রথম ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে ৭৮ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। সেবার ব্যাটারদের ব্যর্থতায় শ্রীলঙ্কা ২০০ রানও করতে পারেনি। একই মাঠে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে অবস্থাটা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেনি বাংলাদেশ। ৬ উইকেটে জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায় নিয়ে এল শ্রীলঙ্কা।
চট্টগ্রামে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১৯৫ রানের লক্ষ্যে নেমে প্রথম ৩ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩১ রান করে শ্রীলঙ্কা। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে লঙ্কান অধিনায়ক রেহান পেইরিসকে ফেরান জারিফ সিয়াম। ১১ বলে ২ চার ও ১ ছক্কায় ১৮ রান করেন পেইরিস। বিস্ফোরক শুরু করলেও পরে ধীরস্থির গতিতে এগিয়েছেন লঙ্কানরা। দ্বিতীয় উইকেটে আরোশা সিথুমিনা ও হিরুন মাথিসা গড়েন ৮০ রানের জুটি। ২৩তম ওভারের শেষ বলে সিথুমিনাকে (৫০) বোল্ড করে জুটি ভাঙেন মোহাম্মদ রাকিবুল হোসেন।
তৃতীয় উইকেটে এরপর ৪৫ রানের জুটি গড়েন মাথিসা ও জ্যাসন ফার্নান্দো। ৩৬তম ওভারের শেষ বলে ফার্নান্দোকে (২৪) বোল্ড করেন সিয়াম। পরের ওভারের (৩৭তম) পঞ্চম বলে পুলজিত ওয়াথসুকাকে ফেরান রাকিবুল। ওয়াথসুকা ৪ বল খেলেও রানের খাতা খুলতে পারেননি। দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে ৩৬.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৯ রানে পরিণত হন লঙ্কানরা। যদিও সেটা সফরকারীদের ম্যাচ জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। পঞ্চম উইকেটে ৩৬ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন মাথিসা ও সানুল বীরারত্নে। ২৫ বল হাতে রেখে পাওয়া শ্রীলঙ্কার ৬ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মাথিসা। ১৩৬ বলের ইনিংসে ৬ চারে ৮০ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। বাংলাদেশের সিয়াম ও রাকিবুল দুটি করে উইকেট নিয়েছেন।
টস জিতে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দলের অধিনায়ক রাকিবুল। ৪৬.৫ ওভারে ১৯৪ রানে গুটিয়ে গেছেন স্বাগতিকেরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫২ রান করেছেন ওপেনার জারিফ সিয়াম। শ্রীলঙ্কার হিমারু দিশান ও মিনুগা নেথসারা নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে ১২ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে হবে।
তিন দিনের সিরিজের মতো সাদা বলের ক্রিকেটেও বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের লড়াইটা হচ্ছে সমানে সমানে। এক ম্যাচ বাংলাদেশ জেতে তো পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় শ্রীলঙ্কা। আজ দ্বিতীয় ওয়ানডে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে সমতায় ফিরল শ্রীলঙ্কা।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে গত রোববার প্রথম ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলকে ৭৮ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। সেবার ব্যাটারদের ব্যর্থতায় শ্রীলঙ্কা ২০০ রানও করতে পারেনি। একই মাঠে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে অবস্থাটা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো। ব্যাটারদের ব্যর্থতায় স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান তুলতে পারেনি বাংলাদেশ। ৬ উইকেটে জিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায় নিয়ে এল শ্রীলঙ্কা।
চট্টগ্রামে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১৯৫ রানের লক্ষ্যে নেমে প্রথম ৩ ওভারে কোনো উইকেট না হারিয়ে ৩১ রান করে শ্রীলঙ্কা। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে লঙ্কান অধিনায়ক রেহান পেইরিসকে ফেরান জারিফ সিয়াম। ১১ বলে ২ চার ও ১ ছক্কায় ১৮ রান করেন পেইরিস। বিস্ফোরক শুরু করলেও পরে ধীরস্থির গতিতে এগিয়েছেন লঙ্কানরা। দ্বিতীয় উইকেটে আরোশা সিথুমিনা ও হিরুন মাথিসা গড়েন ৮০ রানের জুটি। ২৩তম ওভারের শেষ বলে সিথুমিনাকে (৫০) বোল্ড করে জুটি ভাঙেন মোহাম্মদ রাকিবুল হোসেন।
তৃতীয় উইকেটে এরপর ৪৫ রানের জুটি গড়েন মাথিসা ও জ্যাসন ফার্নান্দো। ৩৬তম ওভারের শেষ বলে ফার্নান্দোকে (২৪) বোল্ড করেন সিয়াম। পরের ওভারের (৩৭তম) পঞ্চম বলে পুলজিত ওয়াথসুকাকে ফেরান রাকিবুল। ওয়াথসুকা ৪ বল খেলেও রানের খাতা খুলতে পারেননি। দ্রুত ২ উইকেট হারিয়ে ৩৬.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৯ রানে পরিণত হন লঙ্কানরা। যদিও সেটা সফরকারীদের ম্যাচ জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। পঞ্চম উইকেটে ৩৬ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন মাথিসা ও সানুল বীরারত্নে। ২৫ বল হাতে রেখে পাওয়া শ্রীলঙ্কার ৬ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মাথিসা। ১৩৬ বলের ইনিংসে ৬ চারে ৮০ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। বাংলাদেশের সিয়াম ও রাকিবুল দুটি করে উইকেট নিয়েছেন।
টস জিতে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দলের অধিনায়ক রাকিবুল। ৪৬.৫ ওভারে ১৯৪ রানে গুটিয়ে গেছেন স্বাগতিকেরা। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫২ রান করেছেন ওপেনার জারিফ সিয়াম। শ্রীলঙ্কার হিমারু দিশান ও মিনুগা নেথসারা নিয়েছেন তিনটি করে উইকেট। সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে ১২ ডিসেম্বর চট্টগ্রামে হবে।
হতাশার বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে আবাহনী লিমিটেড। ফুটবল লিগের পর এবার ফেডারেশন কাপেও হারল ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছে। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আজ ১-০ গোলের জয় পেয়েছে ব্রাদার্স। ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল ও আক্রমণে এগিয়েও ছিল আবাহনী। তবে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করা মাশুল দিতে হয়।১ ঘণ্টা আগে
পূর্বাচলে নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামে মাটি চুরির অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগের পর আজ পূর্বাচল পরিদর্শনে যান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলট। এই ঘটনায় তদন্ত কমিটি চান বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।১ ঘণ্টা আগে
নিজেদের কাজটা গতকালই সেরে রেখেছিল রংপুর। কেবল তাদের চোখ ছিল সিলেট-বরিশাল ম্যাচের দিকে। সে ম্যাচের ফলাফল আকবর আলীর দলের পক্ষে এসেছে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ২৭তম আসরের শিরোপা জিতেছে উত্তরের দলটি।৬ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি বান্দ্রার একটি রেস্তোরাঁ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় হার্দিক পান্ডিয়ার বান্ধবী মাহিকা শর্মার অপ্রস্তুত অবস্থার ছবি তোলেন পাপারাজ্জিরা। বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেননি তারকা অলরাউন্ডার। পাপারাজ্জিদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।৬ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
সম্প্রতি বান্দ্রার একটি রেস্তোরাঁ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় হার্দিক পান্ডিয়ার বান্ধবী মাহিকা শর্মার অপ্রস্তুত অবস্থার ছবি তোলেন পাপারাজ্জিরা। বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেননি তারকা অলরাউন্ডার। পাপারাজ্জিদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।
পাপারাজ্জিদের কাজ হলো অভিনেতা, গায়ক, ক্রীড়াবিদ বা অন্য কোনো তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন, তাদের অজান্তে বা অপ্রস্তুত মুহূর্তের ছবি তোলা এবং এবং সেগুলো ট্যাবলয়েড বা সংবাদপত্রে বিক্রি করা। তবে পেশার বিষয়টি একপাশে রেখে পাপারাজ্জিরা সীমা অতিক্রম করা করার অনুরোধ করেছেন হার্দিক।
ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে হার্দিক লিখেছেন, ‘আমি বুঝতে পারি যে জনসাধারণের চোখে বেঁচে থাকার সাথে সাথে মনোযোগ এবং যাচাই-বাছাই করা হয়। এটি আমার নির্বাচিত জীবনেরই অংশ। কিন্তু মাহিকার সঙ্গে এমন কিছু ঘটেছে যেটা সীমা অতিক্রম করেছে। মাহিকা বান্দ্রার একটি রেস্তোরাঁয় সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। ঠিক তখনই পাপারাজ্জিরা তাঁকে এমন একটি কোণ থেকে ছবি তোলার সিদ্ধান্ত নেন যেখান থেকে কোনো মহিলার ছবি তোলার যোগ্য নয়। এমন একটি ব্যক্তিগত মুহূর্ত সস্তা চাঞ্চল্যকর হয়ে ওঠে।’
নারীদের সম্মান বজায় রেখে ছবি তোলার পরামর্শ দিয়েছেন হার্দিক, ‘এই ছবি শিরোনামে এসেছে কিনা বা কে তুলেছে সেটা আসল কথা নয়। এটা মৌলিক সম্মানের বিষয়। নারীদের মর্যাদা প্রাপ্য। সবাই একটা সীমার মধ্যে থাকে। প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রমকারী গণমাধ্যমকর্মী ভাইদের বলছি–আমি আপনাদের সকলের প্রচেষ্টাকে সম্মান করি এবং সর্বদা সহযোগিতা করি। তাই আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি, দয়া করে আরও একটু সচেতন থাকুন। সবকিছু করার দরকার নেই। প্রতিটি কোণ বিবেচনায় এনে ছবি তোলার দরকার নেই। আসুন এই খেলায় কিছুটা মানবতা বজায় রাখি। ধন্যবাদ।’
হার্দিক কিছুদিন আগে মডেল এবং যোগ প্রশিক্ষক মাহিকার সাথে নতুন সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের কথোপকথন এবং শেয়ার করা বিভিন্ন ভিডিওর মাধ্যমে মাহিকার সঙ্গে প্রেমের বিষয়টি সামনে আনেন ভারতীয় ক্রিকেটার। প্রাথমিক জল্পনা-কল্পনার পর গত অক্টোবরে ৩২ তম জন্মদিনের আগে প্রেমিকার সঙ্গে সমুদ্র সৈকতে ছুটি কাটানো এবং একসাথে পূজা উদযাপনের ছবি ও ভিডিও পোস্ট করে নিজেদের সম্পর্কের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন হার্দিক।
সম্প্রতি বান্দ্রার একটি রেস্তোরাঁ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার সময় হার্দিক পান্ডিয়ার বান্ধবী মাহিকা শর্মার অপ্রস্তুত অবস্থার ছবি তোলেন পাপারাজ্জিরা। বিষয়টি মোটেও ভালোভাবে নেননি তারকা অলরাউন্ডার। পাপারাজ্জিদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।
পাপারাজ্জিদের কাজ হলো অভিনেতা, গায়ক, ক্রীড়াবিদ বা অন্য কোনো তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন, তাদের অজান্তে বা অপ্রস্তুত মুহূর্তের ছবি তোলা এবং এবং সেগুলো ট্যাবলয়েড বা সংবাদপত্রে বিক্রি করা। তবে পেশার বিষয়টি একপাশে রেখে পাপারাজ্জিরা সীমা অতিক্রম করা করার অনুরোধ করেছেন হার্দিক।
ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে হার্দিক লিখেছেন, ‘আমি বুঝতে পারি যে জনসাধারণের চোখে বেঁচে থাকার সাথে সাথে মনোযোগ এবং যাচাই-বাছাই করা হয়। এটি আমার নির্বাচিত জীবনেরই অংশ। কিন্তু মাহিকার সঙ্গে এমন কিছু ঘটেছে যেটা সীমা অতিক্রম করেছে। মাহিকা বান্দ্রার একটি রেস্তোরাঁয় সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। ঠিক তখনই পাপারাজ্জিরা তাঁকে এমন একটি কোণ থেকে ছবি তোলার সিদ্ধান্ত নেন যেখান থেকে কোনো মহিলার ছবি তোলার যোগ্য নয়। এমন একটি ব্যক্তিগত মুহূর্ত সস্তা চাঞ্চল্যকর হয়ে ওঠে।’
নারীদের সম্মান বজায় রেখে ছবি তোলার পরামর্শ দিয়েছেন হার্দিক, ‘এই ছবি শিরোনামে এসেছে কিনা বা কে তুলেছে সেটা আসল কথা নয়। এটা মৌলিক সম্মানের বিষয়। নারীদের মর্যাদা প্রাপ্য। সবাই একটা সীমার মধ্যে থাকে। প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রমকারী গণমাধ্যমকর্মী ভাইদের বলছি–আমি আপনাদের সকলের প্রচেষ্টাকে সম্মান করি এবং সর্বদা সহযোগিতা করি। তাই আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি, দয়া করে আরও একটু সচেতন থাকুন। সবকিছু করার দরকার নেই। প্রতিটি কোণ বিবেচনায় এনে ছবি তোলার দরকার নেই। আসুন এই খেলায় কিছুটা মানবতা বজায় রাখি। ধন্যবাদ।’
হার্দিক কিছুদিন আগে মডেল এবং যোগ প্রশিক্ষক মাহিকার সাথে নতুন সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের কথোপকথন এবং শেয়ার করা বিভিন্ন ভিডিওর মাধ্যমে মাহিকার সঙ্গে প্রেমের বিষয়টি সামনে আনেন ভারতীয় ক্রিকেটার। প্রাথমিক জল্পনা-কল্পনার পর গত অক্টোবরে ৩২ তম জন্মদিনের আগে প্রেমিকার সঙ্গে সমুদ্র সৈকতে ছুটি কাটানো এবং একসাথে পূজা উদযাপনের ছবি ও ভিডিও পোস্ট করে নিজেদের সম্পর্কের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন হার্দিক।
হতাশার বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে আবাহনী লিমিটেড। ফুটবল লিগের পর এবার ফেডারেশন কাপেও হারল ব্রাদার্স ইউনিয়নের কাছে। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে আজ ১-০ গোলের জয় পেয়েছে ব্রাদার্স। ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল ও আক্রমণে এগিয়েও ছিল আবাহনী। তবে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করা মাশুল দিতে হয়।১ ঘণ্টা আগে
পূর্বাচলে নির্মাণাধীন স্টেডিয়ামে মাটি চুরির অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগের পর আজ পূর্বাচল পরিদর্শনে যান বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান খালেদ মাসুদ পাইলট। এই ঘটনায় তদন্ত কমিটি চান বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।১ ঘণ্টা আগে
নিজেদের কাজটা গতকালই সেরে রেখেছিল রংপুর। কেবল তাদের চোখ ছিল সিলেট-বরিশাল ম্যাচের দিকে। সে ম্যাচের ফলাফল আকবর আলীর দলের পক্ষে এসেছে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ২৭তম আসরের শিরোপা জিতেছে উত্তরের দলটি।৬ ঘণ্টা আগে
তিন দিনের সিরিজের মতো সাদা বলের ক্রিকেটেও বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৭ দলের লড়াইটা হচ্ছে সমানে সমানে। এক ম্যাচ বাংলাদেশ জেতে তো পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ায় শ্রীলঙ্কা। আজ দ্বিতীয় ওয়ানডে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজে সমতায় ফিরল শ্রীলঙ্কা।৬ ঘণ্টা আগে