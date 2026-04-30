১০০০ গোল থেকে কত দূরে রোনালদো

বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারফর্ম করছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ১০০০ গোলের মাইলফলককে তিনি ‘পাখির চোখ’ করেছেন বহু আগেই। যতই দিন যাচ্ছে, ততই সেই লক্ষ্যের কাছাকাছি চলে যাচ্ছেন তিনি।
চলতি মৌসুমে আল নাসর ছুটেছে দুর্বার গতিতে। সৌদি প্রো লিগে দলটি টানা ২০ ম্যাচ জিতেছে। রোনালদো যখনই সুযোগ পাচ্ছেন, সেটা দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। যার মধ্যে গতকাল রিয়াদের আল আওয়াল পার্কে আল আহলিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। এই ম্যাচে এক গোল করেছেন রোনালদো। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে এখন তাঁর গোল ৯৭০।
আল আহলির বিপক্ষে গত রাতে ৭৫ মিনিট কোনো গোল হয়নি।
